Wahlen in Kreuzlingen: 8 Kandidierende für 5 Stadtratssitze

Kreuzlingen Acht Kandidierende für fünf Sitze: So präsentiert sich die Ausgangslage für die Erneuerungswahlen des Stadtrats Am 25. September 2022 finden die Erneuerungswahlen für die Kreuzlinger Exekutive statt. Für das Stadtpräsidium kandidiert einzig Amtsinhaber Thomas Niederberger. Für die vier Stadtratssitze stellen sich drei bisherige Mitglieder sowie eine Kandidatin und drei Kandidaten zur Verfügung. 11.08.2022, 16.10 Uhr

Der Kreuzlinger Stadtrat an der Pressekonferenz zur Legislaturhalbzeit im Sommer 2021 im Kult-X: Ernst Zülle (CVP), Thomas Niederberger (FDP), Thomas Beringer (EVP) und Markus Brüllmann (SP) treten nun erneut an. Dorena Raggenbass (parteilos) hört auf. Bild: Arthur Gamsa

(3. Juni 2021)

Nun steht fest, wer in Kreuzlingen bei den Erneuerungswahlen am 25. September für die Kreuzlinger Exekutive antritt. Für eine weitere Amtsperiode stellen sich die bisherigen Exekutivmitglieder Thomas Niederberger (FDP) für das Stadtpräsidium sowie Stadtrat Thomas Beringer (EVP), Markus Brüllmann (SP) und Stadtrat Ernst Zülle (Die Mitte) zur Verfügung. Stadträtin Dorena Raggenbass (parteilos) hat ihr Pensionsalter erreicht und tritt nicht mehr an.

Fristgerecht haben ihre Kandidatur für den frei werdenden Sitz im Stadtrat folgende Personen eingereicht: Timon Altwegg (parteilos), Christine Forster (parteilos), Daniel Moos (parteilos) und Fabrizio Ribezzi (FDP).

Sie stellen sich für den frei werdenden Sitz im Kreuzlinger Stadtrat zur Wahl: Timon Altwegg, Christine Forster, Daniel Moos und Fabrizio Ribezzi. Bilder: Donato Caspari, Donato Caspari, Ralph Ribi, Andrea Stalder

Gewählt werden die Exekutivmitglieder am Sonntag, 25. September 2022. Am Wahlsonntag steht das Rathaus für die Bürgerinnen und Bürger offen. Sobald das Wahlbüro die Stimmen ausgezählt hat, werden die Wahlresultate im Rathaus an der Löwenstrasse 7 verkündet. Werden nicht alle Sitze im ersten Wahlgang besetzt, findet am 27. November 2022 ein zweiter Wahlgang statt. (red)