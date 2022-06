Döbele-Parkplatz: In Konstanz steigen die Parkgebühren

Konstanz «Da ist es ja in der Schweiz günstiger»: In Konstanz steigen die Parkgebühren Es geht ans Portemonnaie: Das Kurzzeitparken in Konstanz ist deutlich teurer geworden. Die Preiserhöhungen sind Teil der Konstanzer Mobilitätsstrategie. Greta Seeburger/Südkurier Jetzt kommentieren 29.06.2022, 05.30 Uhr

Der Döbele-Parkplatz befindet sich nahe der Schweizer Grenze in der Nähe des Emmishofer Zolls. Bild: Greta Seeburger/Südkurier

Durch die Konstanzer Innenstadt flanieren und danach noch im Einkaufszentrum Lago ins Kino: ein beliebtes Wochenendprogramm für Schweizerinnen und Schweizer. Deshalb ist es nicht immer leicht, in Konstanz einen Parkplatz zu finden. Zwar wünscht sich der Konstanzer Handel bessere Erreichbarkeit, Stadtverwaltung und Gemeinderat haben aber im Rahmen der Mobilitätsstrategie das Ziel, den Individualverkehr aus der Innenstadt zu bekommen. Ein Schritt der Strategie – die Erhöhung der Parkgebühren – wurde bereits umgesetzt.

Preisniveau orientiert sich an Zürich und München

Seit Jahresanfang beziehungsweise mit der Umsetzung Anfang März kostet das Parkieren im öffentlichen Raum in der Konstanzer Innenstadt zwei Euro für die erste halbe Stunde. Für jede weitere halbe Stunde wird ein zusätzlicher Euro fällig. Für eine Parkdauer von zwei Stunden, die auf den meisten Parkplätzen die Maximalparkdauer darstellt, müssen Autofahrer fünf Euro statt wie noch im letzten Jahr drei zahlen.

Orientiert hat sich die Konstanzer Stadtverwaltung an den Parkgebühren anderer Städte, darunter München, Stuttgart und Zürich. Langzeitparker sollen nicht die Parkplätze in der Innenstadt belegen, sondern ihre Autos in den Parkhäusern, am Schänzle oder auf dem Park-and-Ride-Platz am Bodenseeforum abstellen.

Auf dem Döbele-Parkplatz, der 300 Stellflächen bietet, darf immer noch ganztägig geparkt werden – laut Liste am Automaten für maximal 23 Euro.

Von zwei Euro für die erste halbe Stunde bis 23 Euro für den ganzen Tag: die Preisliste am Konstanzer Döbele. Auf der Website der Stadt steht als Tagespreis allerdings 25 Euro. Bild: Greta Seeburger/Südkurier

Gerade versucht Kurt Bühlmann verzweifelt, ein Parkticket zu ziehen: «Ich habe einige Probleme mit dem Automaten. Manches funktioniert einfach nicht; das Rückgeld kommt zum Beispiel nicht raus.» Ausserdem seien die Parkgebühren sehr hoch. Er meint:

«Da ist es ja sogar bei uns in der Schweiz günstiger!»

Er habe das Gefühl, es werde immer teurer. «Das schreckt mich schon davor ab, in Zukunft mit dem Auto hier zu parken», sagt der 72-Jährige aus Appenzell.

Wo ist kostenlos Parkieren noch möglich? Es gibt Teile im Konstanzer Stadtgebiet, wo Autofahrer noch kostenlos parken können. Zum Beispiel in dem Gebiet zwischen Glärnisch-, Luisen-, Mainaustrasse, Wollmatinger Strasse, Schneckenburgstrasse und Seerhein. Von den 1942 Stellplätzen, die dort zur Verfügung stehen, sind bislang 1615 unbewirtschaftet. Das wird sich ändern, denn die Stadtverwaltung wird den Gemeinderatsgremien ein Konzept zur Parkraumbewirtschaftung vorlegen.

Kritik an zu kurzer Parkdauer

Manfred Hölzl vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) hat Verständnis dafür, dass «die Stadt Einnahmen generieren muss, um den pandemiebedingt massiv belasteten städtischen Haushalt» etwas in den Griff zu bekommen. Trotzdem findet er die Entscheidung «in grossen Teilen kontraproduktiv».

Er hätte sich gewünscht, dass das Kurzzeitparken mindestens auf drei Stunden ausgedehnt wird. «Zwei Stunden sind sehr knapp», sagt der frühere Konzilswirt und nennt Friseur- oder Arztbesuche als Beispiele dafür, wie knapp das ist.

«So werden die Branchen, die während der Pandemie gelitten haben, noch mehr gebeutelt und haben noch mehr zu kämpfen.»

Auch auf der anderen Rheinseite in Konstanzer Stadtteil Petershausen wurden die Gebühren verdoppelt, und zwar auf einen Euro pro halbe Stunde. Nach maximal zwei Stunden Parkzeit im rechtsrheinischen Bereich wird eine Tagesgebühr von vier Euro fällig. Auch im stark frequentierten Umfeld des Zähringerplatzes ist die Maximalparkdauer derart begrenzt.

Die Konstanzer Stadtverwaltung rechnet durch die Gebührenerhöhung mit Mehreinnahmen von 370'000 Euro im Jahr 2022. Auch die Gebühren in den Parkhäusern – zumeist in privater Hand – seien erhöht worden, lägen aber unter dem Preisniveau des Kurzzeitparkens im öffentlichen Raum, hiess es.

