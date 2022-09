Kommentar: Kreuzlingen wählt die Kontinuität

Kommentar Keine Frau mehr und keine Lust auf Experimente: Kreuzlingen wählt die Kontinuität Drei Kandidierende sind angetreten, um den Status quo aufzubrechen. Sie sind gescheitert. Die Stadt bleibt Mitte-links regiert und es wird sich wenig verändern, findet TZ-Redaktor Urs Brüschweiler. Er sieht zwei Probleme im neu zusammengesetzten Gremium. Urs Brüschweiler Jetzt kommentieren 25.09.2022, 18.01 Uhr

Der Kreuzlinger Stadtrat ab 1. Juni 2023 ohne Frau. Daniel Moos, Markus Brüllmann, Thomas Niederberger, Thomas Beringer und Ernst Zülle. Bild: Donato Caspari

Es ist der naheliegendste Ausgang der Stadtratswahl eingetreten. Die Bisherigen dürfen weitermachen und mit Daniel Moos kommt der logisch erscheinende Nachfolger der abtretenden Stadträtin Dorena Raggenbass zum Zug. Bei diesen fünf Köpfen, wissen die Wählerin und der Wähler, was sie bekommen. Die Exekutive bleibt Mitte-links ausgerichtet, grosse Anpassungen in der Kommunalpolitik sind nicht zu erwarten.

Die drei, welche am Sonntag nicht gewählt wurden, haben viel Farbe in den Wahlkampf gebracht. Christine Forster, Fabrizio Ribezzi und Timon Altwegg – so unterschiedlich sie sich positionierten – hatten eines gemeinsam: Sie standen für Bewegung, wollten den Status quo aufbrechen. Gelungen ist ihnen das nun nicht. Auf Experimente wollten sich die Wählerinnen und Wähler, gerade in unsicheren Zeiten, nicht einlassen.

Der Stadtrat hat in seiner neuen Zusammensetzung zwei Probleme. Erstens: Mit Dorena Raggenbass verlässt die einzige Frau die Behörde. 2023 bis 2027 wird Kreuzlingen also ausschliesslich von Männern regiert. Ein Zustand, der völlig aus der Zeit fällt. Jetzt müssen die Parteien und andere Interessierte aktiv werden, um bei nächster Gelegenheit Kandidatinnen parat zu haben. Zweitens: Daniel Moos wäre prädestiniert und willens, sich um die Energie zu kümmern. Das Departement ist aber besetzt von Thomas Beringer. Der Stadtrat wird eine Lösung finden müssen. Alle glücklich machen kann er aber nicht.

