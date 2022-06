Gratis-Stadtbus würde Kreuzlingen zum ÖV-Leuchtturm machen

Kommentar Es braucht nur etwas Mut: «Der Gratis-Stadtbus würde Kreuzlingen zum Leuchtturm des öffentlichen Verkehrs machen» Die Argumente des Stadtrats, der die Stadtbus-Nutzung kostenpflichtig belassen will, sind zwar nachvollziehbar, aber auch bünzlig, findet TZ-Redaktor Urs Brüschweiler. Urs Brüschweiler 14.06.2022, 04.40 Uhr

Für die Nutzung der Kreuzlinger Stadtbusse braucht man heute noch ein Billett. Bild: Andrea Stalder

Der Stadtrat steht auf die Euphorie-Bremse. Er will die Idee der Mitte-Gemeinderäte – «Freie Fahrt mit dem Stadtbus» – lieber nicht weiterverfolgen. Wer in einen Bus einsteigen will, soll auch weiterhin ein Billett kaufen. Die Argumente der Exekutive sind zwar nachvollziehbar, aber auch bünzlig. Klar ist es mühsam, wenn die Schüler aus Langeweile oder weil es regnet Stadtbus fahren und den Rentnern die Plätze klauen. Klar, hat ein Tarifverbund kein Interesse daran, dass ein Anbieter plötzlich nichts mehr verlangt für seine Transportdienste. Klar, könnte ein Jurist auf die Idee kommen, dass ÖV aus irgendeinem Grund nicht gratis sein darf.

Für ein solches Vorhaben braucht es Mut, Kreativität und den Willen, etwas Neues auszuprobieren. Die vorhandenen Hürden sollten sich eigentlich überspringen lassen. Ideengeber Thomas Dufner formulierte es so: «Wir müssen etwas Gescheites, Visionäres mit dem Geld machen.» Die Kosten, um den eh schon subventionierten Stadtbus gratis zu machen, sind nämlich in der Tat nicht das Problem. In dem Topf mit den Parkgebühren und Parkbussen liegt genug Geld, um den relativ bescheidenen Aufpreis locker zu decken.

Es liegt jetzt am Stadtparlament, ob er dieses Experiment wagen will. Es birgt die Chance, Kreuzlingen zu einem Leuchtturm des öffentlichen Verkehrs zu machen. Dagegen drohen nur die Gefahr von ab und zu übervollen Bussen und einige bürokratische Herausforderungen. «Mit Mut und Zuversicht in die Zukunft», schrieb der Stadtpräsident im Jahresbericht. Hier böte sich eine Gelegenheit.