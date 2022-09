Tägerwiler Michele Schiavone kandidiert für den Senat Italiens

Italien Ein Tägerwiler will nach Rom und sich dort für seine ausgewanderten Landsleute starkmachen Am 25. September wählt Italien ein neues Parlament. Mit auf den Listen steht der Name eines Mannes aus dem Thurgau: Michele Schiavone kandidiert für einen Sitz der Auslandsitaliener im Senat in Rom. Emil Keller Jetzt kommentieren 22.09.2022, 05.10 Uhr

Michele Schiavone im Wahlkampfmodus: Er lebt seit 45-Jahren am Bodensee. Im Herzen ist er aber Italiener geblieben. Bild: Mario Gaccioli

Michele Schiavone ist ein umtriebiger Mann. Derzeit tourt er durch ganz Europa, um die Millionen von im Ausland lebenden Italienern von seinen Qualitäten zu überzeugen. Veranstaltungen in Belgien, Deutschland und Holland standen auf seiner Agenda. Dass man den 62-Jährigen in seinem Reihenhaus in einem ruhiger Tägerwiler Familienquartier antrifft, stellt derzeit die Ausnahme dar. Das Wohnzimmer der Familie Schiavone gleicht daher auch eher einer Wahlkampfzentrale: Flyer stehen bereit, das Telefon läutet laufend und die nächste Videokonferenz wartet schon. Für den gebürtigen Italiener läuft die heisse Phase im Wahlkampf. Die nach der Auflösung der Regierung Conte angesetzten Neuwahlen der Parlamentskammern finden am 25. September statt.

Wenig Zeit, viele Wähler

Die vorgezogenen Wahlen bedeuten für die Parteien Wahlkampf im Schnellzugtempo. Ein Umstand, dem Schiavone zum Vorteil gereichen könnte. Er sagt:

«Im Gegensatz zu vielen meiner Mitkandidierenden muss ich nicht bei null anfangen.»

Zwar lebt der Übersetzer schon seit seinem elften Lebensjahr in der Schweiz. Für die Belange seiner Landsleute hat er sich aber nie aufgehört zu interessieren und einzusetzen. So zementierte er die Städtepartnerschaft zwischen Kreuzlingen und Cisternino und baute den Schweizer Ableger der italienischen Partito Democratico (PD), einer Schwesterpartei der SP Schweiz, mit auf. Für die PD kandidiert er nun auch für einen Sitz im italienischen Senat, dem Pendant zum Schweizer Ständerat. Seit 2016 wirkt Schiavone zudem als Generalsekretär im Rat der Auslandsitaliener.

Turbulente Zeiten

Kein einfacher Job in den vergangenen Jahren. Erst musste er die durch die Coronapandemie bedingte Rückführung von rund 120’000 Italienerinnen und Italienern organisieren, welche an Bahnhöfen, Flug- oder Schiffshäfen hängen geblieben waren. Und dann galt es nach dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs Landsleute sicher nach Hause zu bringen und Flüchtlinge an den Grenzen bis nach Italien zu versorgen. Schiavone sagt:

«Von dieser Arbeit und meinem Engagement kennen mich darum schon viele Wählerinnen und Wähler.»

Und davon gibt es nicht wenige: 6,5 Millionen italienische Staatsbürger sind über die ganze Welt verteilt, in Europa alleine sind 2,6 Millionen zur Wahl berechtigt. Schiavone gibt sich zuversichtlich, ein Selbstläufer wird die Wahl in den Senat dennoch nicht. Zum einen wurde auf die neue Legislatur das gesamte Parlament verkleinert und damit auch die Sitze der Auslandssenatoren, ein einziger ist für Europa reserviert. Zum anderen stehen für Auslandsitaliener sechs Wahllisten zur Auswahl. Nur schon aus der Schweiz stellt sich als Gegenkandidat der ehemalige Präsident des FC Lugano auf.

Arbeitsort Rom

Dennoch rechnet Schiavone sich gute Chancen aus, dass sein zukünftiger Arbeitsort bald in Rom sein wird. In der Ewigen Stadt würde er sich von Montag bis Donnerstag aufhalten, denn der italienische Senat tagt ständig. Ideen für Verbesserungen und Vorstösse hat er viele. Das fängt schon damit an, wenn Italienerinnen und Italiener ihren Pass auf dem italienischen Konsulat in Zürich erneuern wollen.

«Derzeit wartet man sechs bis acht Monate, bis der neue Pass kommt.»

Michele Schiavone kennt den Ärger seiner Landsleute. Aber auch die derzeitige Doppelbesteuerung von Auslandsitalienern, welche eine Liegenschaft in Italien haben, möchte er anpacken. Zudem will er weiter dafür Sorge tragen, dass die italienische Kultur und Sprache auch im Ausland gelernt und vermittelt wird. So, wie er selbst auch einst als Sohn von Gastarbeitern in der Schweiz kam und die Italienischschule besuchen durfte und Anschluss fand, möchte er dies auch der nächsten Generation ermöglichen. Gerade seine Erfahrungen aus Kreuzlingen, einer Stadt, in der Menschen aus unterschiedlichsten Kulturen friedlich zusammenleben, möchte er mit nach Rom nehmen. Daran, die doppelte Staatsbürgerschaft zu beantragen, hat er aber nie gedacht:

«Ich bin und bleibe Italiener.»

