Versteigerung am Illighauser Doffest ist ein voller Erfolg

Illighausen Die Postleitzahl am Auto: Gemeindepräsident ersteigert am Dorffest das Kontrollschild TG 8574 Am Wochenende ging das Illighauser Dorffest über die Bühne. Höhepunkt war die Versteigerung des Kontrollschilds TG 8574. Ersteigert hat es am Ende Gemeindepräsident Ciril Schmidiger für 5000 Franken. Für das Geld soll eine Bocciabahn gebaut werden. Viviane Vogel 04.09.2022, 16.09 Uhr

Ciril Schmidiger mit Garagist Thomas Wild: Der Gemeindepräsident hat das besondere Kontrollschild ersteigert. Bild: Viviane Vogel

Zum ersten Mal seit zehn Jahren gibt es wieder ein grosses Fest in Illighausen. Es nimmt gleich das ganze Wochenende in Beschlag. Am Freitagabend tanzt die Dorfjugend, am Samstag gibt es schon vormittags eine grosse Klassenzusammenkunft, und am Sonntag wird das Festzelt für einen ökumenischen Gottesdienst mit Apéro genutzt.