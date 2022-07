Zu wenig Wasser: Erste Boote laufen im Bodensee auf Grund

Hitze «Die Lage ist prekär»: Der niedrige Wasserstand des Bodensees führt dazu, dass zwischen Ermatingen und Altnau viele Boote auf Grund laufen Bei gut 3,30 Meter liegt der Wasserpegel aktuell, das ist rund ein Meter tiefer als gewöhnlich. Nun müssen die ersten Besitzer ihre Boote auswassern. Die Saison endet damit rund 10 Wochen früher als gewöhnlich. Rahel Haag Jetzt kommentieren 26.07.2022, 04.10 Uhr

Bei der Ermatinger Steganlage zeigt sich der tiefe Wasserstand deutlich. Bild: Benjamin Manser

Das Herz manch eines Bootbesitzers dürfte dieser Tag schwer werden. Der Grund: Viele Boote laufen wegen der anhaltenden Trockenheit und des tiefen Wasserstandes des Bodensees bereits auf Grund. Als Folge müssen bereits die ersten Boote ausgewassert werden. Damit endet die Saison über zwei Monate früher als normalerweise.

Bei den Steganlagen in Ermatingen tritt die Problematik deutlich zutage. Aktuell liege der Pegel in Konstanz bei 3,31 Meter, rund einen Meter unter Normalwert, sagt Thomas Ribi, der als Ermatinger Gemeinderat für die Bootsstationierung verantwortlich zeichnet. Und es sei keine Besserung in Sicht, im Gegenteil.

«Bei diesen hohen Temperaturen sinkt der Pegel des Bodensees um zwei bis drei Zentimeter pro Tag.»

Thomas Ribi, Ermatinger Gemeinderat. Bild: Andrea Stalder

Gebe es dann doch einmal Regen, wie es vergangenen Mittwoch und Samstag der Fall war, habe er keinen Einfluss auf den Pegel. «Er versickert in den ausgetrockneten Böden», fügt Ribi, der beim Amt für Bevölkerungsschutz arbeitet, hinzu.

Wer kann, flieht in einen anderen Hafen

Auch Kurt Treuthardt von der Altnauer Nasbo Werft musste bereits die ersten Boote seiner Kundschaft auswassern. Dass der Wasserstand Ende Juli bereits so tief ist, dass Boote ausgewassert werden müssen, sei zwar eher die Ausnahme, aber auch schon vorgekommen.

«Für den, der sein Boot auswassern muss, ist es immer zu früh.»

Manche würden auch in andere Häfen flüchten, die tiefer ausgebaggert seien. Doch freie Plätze seien rar. Wer dagegen mit seinem Boot Ferien auf dem Bodensee mache, habe bessere Chancen. Sie könnten die Gästeplätze in den Häfen nutzen, die extra dafür vorgesehen sind. Bis zu fünf Tage kommen sie auf diese Weise beispielsweise im Altnauer Hafen unter.

Dort ist bisher noch kein Boot auf Grund gelaufen, sagt Altnaus Gemeindeschreiber Remo Dietsche. Allerdings könnte es sein, dass Schiffe mit einem Tiefgang von 1,80 Meter bald einmal ausgewassert werden müssten. Noch bestehe aber keine Gefahr, dass sie auf Grund aufliefen. Erst 2020 sei der Altnauer Hafen zuletzt ausgebaggert worden. Nun sei allerdings das Maximum erreicht. «Wir sind in dieser Sache der Natur einfach ausgeliefert», sagt Dietsche.

So tief ausbaggern wie möglich

«Die Lage ist prekär», sagt Stefan Egger, Münsterlinger Gemeinderat und Präsident der Bojenfeldkommission. Auch bei den Bojenfeldern in Scherzingen und Landschlacht sei das Auswassern bereits losgegangen. «Ich selber bin gerade auf dem Weg nach Kesswil, um dort das Boot eines Freundes auszuwassern.» Dabei handle es sich notabene um ein Motorboot mit nur rund 40 Zentimeter Tiefgang.

Das Bojenfeld in Landschlacht: Auch hier hat das Auswassern wegen des tiefen Wasserstands bereits begonnen. Bild: Benjamin Manser

Die aktuelle Situation hat auch Auswirkungen auf den geplanten Hafen in Münsterlingen. «Er soll so tief wie möglich ausgebaggert werden», sagt Egger. Sprich: so tief es Kanton und Umweltverbände erlaubten. Sie wollten schliesslich keinen Hafen, der nicht gescheit genutzt werden könne. Eine der Herausforderungen bestehe darin, dass der Hafen in Scherzingen in einer Flachwasserzone realisiert wird. Mit dem Bau soll bereits im kommenden November begonnen werden, 2024 soll er schliesslich in Betrieb gehen.

Seinem Freund, dessen Boot er auswassern müsse, habe er im Übrigen geraten, sein Boot nicht allzu weit wegzustellen. «Es kann immer noch einen schönen Herbst geben – bis dahin gibt es sicher Regen.»

