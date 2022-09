Schule Güttingen verkauft das alte Schulareal für 4,7 Mio.

Grossprojekt Der Deal steht: Die Güttinger Schulbürger bewilligen den Landverkauf für die Zentrumsüberbauung – die Bagger werden bald auffahren Rund 4,7 Millionen Franken löst die Primarschule für ihr nicht mehr benötigtes Schulareal. In eine der dort geplanten Neubauten wird dann auch die Gemeindeverwaltung einziehen. Urs Brüschweiler 30.09.2022, 16.43 Uhr

Aufnahme vom November 2019. Die Brandreste der Turnhalle werden beseitigt und das alte Schulhaus wird abgebrochen. Bild: Mario Testa (20. November 2019)

Gute Laune in Güttingen. «Jetzt werden wir auf den Landverkauf anstossen», sagt Gemeindepräsident Urs Rutishauser. Schulpräsident Miran Kaddur sagt:

Miran Kaddur,

Schulpräsident Güttingen. Bild: PD

«Wir sind sehr, sehr froh, dass es endlich geschafft ist.»

Bevor die 64 Stimmberechtigten zum Apéro schreiten, bringen sie ein fast unendlich währendes Geschäft unter Dach und Fach. Die ausserordentliche Schulgemeindeversammlung am Donnerstagabend in der Rotewis-Halle bewilligt den Verkauf des alten Schulgeländes an der Bahnhofstrasse mit grosser Mehrheit. Nur gerade vier Nein-Stimmen registrieren die beiden Stimmenzähler. Knapp 7300 Quadratmeter Bauland im Herzen Güttingens, das einstige Schulgelände, dürfen nun endgültig veräussert werden. Rund 4,7 Millionen Franken fliessen dafür im Gegenzug in die Kasse der Primarschulgemeinde.

Das Puzzle ist komplett

Visualisierung der geplanten Überbauung «Otmarhof». Bild: PD

Seit Jahren wird im Dorf über die geplante Zentrumsüberbauung diskutiert und an Versammlungen auch gestritten. Für die politische Gemeinde hat das Investorenprojekt grosse Bedeutung, weil die Gemeindeverwaltung dorthin zügeln soll. Schon 2016 bewilligte die Gemeindeversammlung einen Kredit von 2,3 Millionen Franken, um das Erdgeschoss in einem der sechs vorgesehenen Mehrfamilienhäuser zu kaufen. Mit dem Landverkauf an die Investoren sollten nun alle Puzzleteilchen für die Realisierung beisammen sein. Die Umzonung des Landes von der öffentlichen Zone in die Bauzone ist vollzogen, der Gestaltungsplan ist genehmigt und die Baubewilligung ist seit Dezember 2020 ebenfalls erteilt. Die Rhomberg AG aus St.Gallen wird das Projekt verwirklichen. Das Unternehmen hatte die Gallusberg AG aus St.Gallen und die Pensionskasse Graubünden als Investoren vorgeschlagen, sprich sie werden das Bauland ungefähr hälftig kaufen.

Urs Rutishauser,

Gemeindepräsident Güttingen. Bild: Barbara Hettich

Jurist Oskar W. Müller, der im Auftrag der Schulgemeinde mit den Firmen die Kaufverträge ausgehandelt hatte, berichtet am Ende der Schulgemeindeversammlung: «Dem Geschäft steht jetzt nichts mehr im Weg. Die Investoren wollen nun ziemlich rasch mit den Baggern auffahren.» Gemeindepräsident Urs Rutishauser sagt: «Ich denke, nächsten Frühling gehts los.» Und er ergänzt mit einem Schmunzeln:

«Ich will die neue Verwaltung ja noch erleben in meiner Amtszeit.»

Der «marktkonforme» Preis

Seit 2014 hegt die Schulgemeinde Pläne, das nicht mehr benötigte Areal zu verkaufen. Man ging damals noch von einem Erlös von 2,5 Millionen Franken aus. 2016 folgte ein Beschluss der Schulbürger für eine Abtretung des Landes zum grösseren Teil im Baurecht, was sich später als nicht gangbarer Weg erwies. 2021 lehnten die Stimmberechtigten dann einen vollständigen Verkauf ab, es gelte einen «marktkonformen Preis» zu erzielen. Rund 700 Franken pro Quadratmeter sind es nun immerhin geworden. Rund 500 Quadratmeter kauft ausserdem die politische Gemeinde, um dort den Othmarbach zu öffnen und ein öffentliches Pärkli zu realisieren.

Ganz ohne kritische Fragen geht es in Güttingen aber nicht: Insbesondere was denn die Primarschule nun mit dem Geldsegen anfängt, wollen einige Bürger wissen. «Wir werden mit einem Teil davon Hypotheken abzahlen», sagt Schulpräsident Miran Kaddur. Für den Rest verweist er auf die Budgetversammlung im November. Eine Idee kam mehrfach zur Sprache. Offenbar hatte die politische Gemeinde der Primarschule beim Bau des neuen Schulhauses mit 1,5 Millionen Franken unter die Arme gegriffen. Für eine Rückzahlung wäre der Moment nun günstig. Ein Güttinger sagt:

«Die Behörden sollen diesbezüglich mal die Köpfe zusammenstecken.»