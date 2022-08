Kreuzlinger Line Dancer standen mit den Büetzer Buebe auf Bühne

Grosser Auftritt «Jetzt sind wir alle Fans der Büetzer Buebe»: Kreuzlinger Linedancer standen vor 80'000 Fans bei den Megakonzerten auf der Bühne im Letzigrund Die Line Dance Hall Kreuzlingen durfte am Wochenende an den Konzerten der Büetzer Buebe im Zürcher Letzigrund auftreten. Marcel Rohrer, Tanzlehrer und Inhaber der Tanzschule, erzählt im Interview, was die 52 Tänzerinnen und Tänzer erlebt haben. Rahel Haag Jetzt kommentieren 22.08.2022, 16.15 Uhr

Die Tänzerinnen und Tänzer der Line Dance Hall Kreuzlingen auf der Bühne im Letzigrund am Konzert der Büetzer Buebe. Bild: PD/Tobias Schmid

Am Wochenende sind sie mit den Büezer Bueben im Letzigrund vor insgesamt rund 80'000 Zuschauerinnen und Zuschauern aufgetreten. Hand aufs Herz, wie nervös waren Sie?

Ganz ehrlich: Bei mir hat sich die Nervosität in Grenzen gehalten. Viele sagten aber, dass sie mega Herzklopfen gehabt hätten. Ich habe am Rand der Bühne getanzt, wo einem das Publikum sehr nah ist. Ich konnte den Menschen ins Gesicht schauen, das hat es vielleicht einfacher gemacht.

Marcel Rohrer, Tanzlehrer und Inhaber der Tanzschule Line Dance Hall Kreuzlingen. Bild: PD

Und wie waren Gölä und Trauffer?

Sie waren sehr nett zu uns, überhaupt nicht abgehoben. Sie hatten zwar wenig Zeit, aber das war ja zu erwarten gewesen. Wir waren auch viele Leute, abgesehen von uns sind ja auch noch eine Jodler- und eine Akrobatikgruppe aufgetreten. Bei der Generalprobe am Donnerstag sind Gölä und Trauffer dann vor uns alle hingestanden und haben jedem ein T-Shirt geschenkt, mit dem eigenen Vornamen und dem Logo der Büetzer Buebe drauf. Bei der Gelegenheit haben sie sich auch bei uns bedankt, das war schön.

Waren Sie vor dem Auftritt schon ein Fan der beiden?

Einige Lieder von Gölä habe ich gekannt, «Schwan» zum Beispiel. Diejenigen von Trauffer eher weniger. Andere aus der Gruppe waren bereits an Konzerten der beiden. Jetzt sind wir aber definitiv alle Fans der Büetzer Buebe. (lacht)

Der Auftritt der Tanzschule Line Dance Hall Kreuzlingen am Konzert der Büetzer Buebe im Letzigrund. Video: PD

Was waren die Herausforderungen beim rund vierminütigen Auftritt?

Am Samstag hat es geregnet, dadurch war die Bühne stellenweise nass und rutschig, das war eine Herausforderung. Zwei Mitglieder der Tanzgruppe sind ausgerutscht und hingefallen, zum Glück haben sie sich nicht verletzt.

Haben Sie eine Gage erhalten?

Nein, aber dabei sein, ist alles. (lacht) Wir wurden am Donnerstag, Freitag und Samstag jeweils mit einem Car in Kreuzlingen abgeholt und nach dem Konzert wieder zurückgefahren. Bei der Hauptprobe am Donnerstag konnten wir nach unserem Auftritt zudem direkt vor der Bühne stehen und hatten sozusagen ein Privatkonzert. Alles in allem war es für uns ein mega Erlebnis.

Die Mitglieder der Tanzgruppe der Line Dance Hall Kreuzlingen vor einem Lastwagen der Büetzer Buebe. Bild: PD

Wie ist es überhaupt zum Auftritt gekommen?

Ich bin Präsident des Schweizer Verbands für Line Dance Schulen und wurde auf diesem Weg angefragt, ob wir für die Konzerte eine Gruppe der besten Tänzerinnen und Tänzer der Schweiz zusammenstellen könnten. Das hat sich dann als schwierig herausgestellt, gerade, was das Training angeht. Deshalb haben wir entschieden, dass die besten Tänzerinnen und Tänzer der Line Dance Hall Kreuzlingen zum Zug kommen. Am Ende hatten wir eine Gruppe von 52 Tänzerinnen und Tänzern. Meine Tochter war mit 22 die Jüngste, die älteste Tänzerin war 77 Jahre alt.

77? Das ist aber beeindruckend.

Ja, sie wollte unbedingt dabei sein und hat entsprechend viel geübt.

Apropos üben: Wie haben Sie sich vorbereitet?

Das erste Mal geprobt haben wir Ende Mai, insgesamt haben wir vier Intensivtrainings an Sonntagen angesetzt und ab Juni zweimal pro Woche geübt. Der Aufwand war grösser als wir erwartet hatten. Die Choreografie hat meine Tochter Janine zusammengestellt. Ich habe sie dann etwas gebremst, damit es nicht zu schwierig wird. (lacht)

Das Letzigrund vor dem Konzert der Büetzer Buebe. Bild: PD

Worauf hat Ihre Tochter besonders geachtet?

Beim Linedance kommt es vor allem auf die Füsse an, weil man die beim Konzert aber nicht so gut sehen kann, haben wir viel mit unseren Cowboyhüten gearbeitet. Wir haben sie zum Beispiel abgenommen und geschwenkt, das sieht man bis weit nach hinten. Entscheidend ist dabei natürlich, dass man synchron ist. Das ist uns super gelungen – und ich habe das kritisch hingeschaut.

Was haben Sie am Samstag nach dem Konzert gemacht?

Wir haben gemeinsam mit der Jodel- und der Akrobatikgruppe gesungen und getanzt, das war ein toller Abschluss. Gegen Mitternacht hat uns der Car nach Hause gefahren. Auf der Fahrt haben wir noch ein wenig mit Baileys gefeiert.

Die Tänzerinnen und Tänzer der Line Dance Hall Kreuzlingen auf der Bühne im Letzigrund am Konzert der Büetzer Buebe. Bild: PD/Tobias Schmid

