Gottlieben: Geldsegen ermöglicht Bauprojekte

Gottlieben Gottlieben: Starke Bautätigkeit birgt Herausforderungen für die kleinste Gemeinde Der erfreuliche Rechnungsabschluss bringt Schwung in Umbauprojekte im historischen Gottlieber Dorfkern. Manuela Olgiati 26.05.2022, 16.45 Uhr

Gemeindepräsident Paul Keller führt durch die Versammlung der Politischen Gemeinde Gottlieben, neben ihm sitzt Gemeinderat Roland Hugentobler. Bild: Manuela Olgiati

25 Stimmberechtigte diskutierten an der Versammlung der Politischen Gemeinde Gottlieben am Dienstagabend angeregt über den Erhalt des Ortsbildes und dessen Gestaltung. Der historische Dorfkern des Ortes am Seerhein ist mit Sanierungsarbeiten flankiert. Gemeindepräsident Paul Keller verwies auf eine starke Bautätigkeit. Die Werkleitung am Schlosspark sei zwar in Stand gestellt, doch es folge noch ein Deckbelag und die Verlegung der Trafostation bei der Drachenburg sei noch offen. Die Parkplatzsituation und Bewirtschaftung nehme bald Formen an.