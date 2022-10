Sechs Kandidierende für vier Sitze im Güttinger Gemeinderat

Gesamterneuerungswahl Zwei SVP-Männer versuchen den Sprung in den Güttinger Gemeinderat – obwohl kein bisheriges Behördenmitglied zurücktritt Theodor Fritschi und Werner Schellenberg stellen sich für den Güttinger Gemeinderat zur Wahl. Damit greifen sie die vier Bisherigen an, die auf eine Wiederwahl hoffen. Auch Gemeindepräsident Urs Rutishauser tritt nochmals an, allerdings ohne Konkurrenz. Rahel Haag 04.10.2022, 16.05 Uhr

Der Güttinger Gemeindepräsident Urs Rutishauser stellt sich nochmals zur Wahl. Bild: Andrea Stalder

(27. April 2016)

Am 27. November wählen die Güttinger Stimmberechtigten die Mitglieder ihrer Behörde für die Legislatur 2023 bis 2027. Am Montag endete die Eingabefrist für die Aufnahme auf die offizielle Wahlliste. Ein Blick auf diese zeigt, dass alle Bisherigen wieder antreten. So strebt der parteilose Gemeindepräsident Urs Rutishauser, der das Amt 2014 in der laufenden Legislatur übernommen hat, eine dritte Amtszeit an. Eine offizielle Gegenkandidatur gibt es nicht.