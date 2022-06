Generalversammlung Die Rechnungen liegen vor und ein neuer Vorstand ist in Griffweite: Aber das Kreuzlinger Kult-X-Drama harrt noch der Aufarbeitung In einer Woche wählen die Mitgliedsvereine des Kulturzentrums einen neuen Vorstand. Die abtretende alte Leitungs-Crew sieht sich nach wie vor zu Unrecht angegriffen und gibt sich entsprechend zerknirscht. Urs Brüschweiler Jetzt kommentieren 04.06.2022, 04.10 Uhr

Stephan Militz übergibt spätestens Ende Juni die Leitung des Kult-X an den neuen Vorstand. Bild: Urs Brüschweiler

Stephan Militz hat Wort gehalten. Auf dem Höhepunkt der Kritik an der Kult-X-Leitung hatte der Vorstand und Co-Geschäftsführer versprochen, den Medien uneingeschränkten Einblick in die Finanzen des Kulturzentrums zu gewähren. Und in der Tat, sowohl die Jahresrechnung des Kult-X, als auch jene des Veranstalter-Vereins Kultur worX liegen seit einigen Wochen vor. Sie wurden von einem Treuhandbüro revidiert und es gibt keine Hinweise auf etwaige Unstimmigkeiten, wie ein Augenschein zeigt. Militz sagt zynisch:

«Ich freue mich darauf, die Entschuldigungen entgegenzunehmen.»

Die Empörung und Frustration über das mangelnde Vertrauen und die fortwährenden Anschuldigungen an seine Person sind nicht verschwunden. Eine Sitzung der Kult-X Leitung mit dem Stadtrat Anfang Mai hat offenbar gewisse Klärung über die Zukunft des Kulturzentrums gebracht, die offenen Wunden sind allerdings noch lange nicht verheilt, die Animositäten nicht verschwunden. So wird Militz den Betrieb «kommissarisch» noch bis Ende Juni, bis zur Übergabe an den neuen Vorstand weiterführen, und sich dann wie angekündigt aus dem Kult-X zurückziehen. «Ich will damit nichts mehr zu tun haben.» Seine Partnerin und Co-Geschäftsführerin Christine Forster ist bereits vor einigen Wochen aus der Leitung ausgeschieden.

Nach andauernden Vorwürfen von Seiten einiger Mitglieder und steten Forderungen nach mehr Transparenz durch die Stadt hatte der dreiköpfige Vorstand und die Geschäftsführung des Kulturzentrums am 7. April ihren geschlossenen Rücktritt angekündigt.

Der Veranstaltungsraum des Kult-X im Schiesserareal an der Hafenstrasse 8. Bild: Urs Brüschweiler

Neuwahlen an der ordentlichen Versammlung

Wer die Führung des Kreuzlinger Kulturzentrums in Zukunft übernehmen wird, entscheidet sich in einer Woche an der ordentlichen Generalversammlung des Kult-X. Da die Rechnung früher als erwartet vorliegt, kann diese nun bereits am 10. Juni stattfinden. Die Ende April bei der ausserordentlichen Mitgliederversammlung ins Spiel gebrachte ausserordentliche Generalversammlung zur raschen Wahl eines neuen Vorstandes wird obsolet. Der wiedergenesene Vereinspräsident Jean Grädel, Vizepräsidentin Martina Reichert und eben Stephan Militz treten auf diesen Tag offiziell zurück. Traktandiert ist neben der Rechnungsabnahme die Neuwahl eines kompletten Vorstandes.

Sven Frauenfelder kandidiert als Vereinspräsident des Kult-X.

Sven Frauenfelder, im Kulturzentrum bisher als Vertreter des Chor Grenzenlos engagiert, hatte sich an der ausserordentlichen Mitgliederversammlung dafür stark gemacht, dass die Kult-X-Vereine sich nun für eine Lösung engagieren sollten und angekündigt, sich bei der Personalsuche einzusetzen. «Ich habe diese Rolle nicht gesucht, aber das Kult-X liegt mir am Herzen», sagt er.

«Wir wollen nach vorne schauen und sicherstellen, dass nach der schwierigen Situation das Kult-X weiterläuft.»

Optimistisch stimmt ihn dabei die Tatsache, dass es offenbar in Kürze gelungen ist, genügend Interessenten für den neuen Vorstand zu finden. Eine Gruppe um Frauenfelder hat eine Liste mit sieben Personen zusammengestellt, die am 10. Juni zur Wahl stehen werden.

Sieben bekannte Namen und ein wilder Kandidat

Martina Reichert – Noch-Vizepräsidentin des Kult-X – stellt die Liste, die den Mitgliedsvereinen bereits zugestellt wurde, unserer Zeitung zur Verfügung: Als neuer Präsident kandidiert Sven Frauenfelder gleich selber. Mit dem ehemaligen Prorektor der PH Thurgau, Matthias Begemann, dem jüngst pensionierten Ekkharthof-Leiter Jürg Bregenzer und der Kulturmanagerin Annelise Schmid haben sich drei Kapazitäten zur Verfügung gestellt. Mit Pia Donati (FDP) und Addisa Hebeisen (SP) sind auch zwei kulturaffine Gemeinderätinnen auf der Liste zu finden. Und Remisberg-Schulleiter Michael Kubli bringt ebenfalls grosse Erfahrungen in diversen Projekten mit. Unabhängig von der Siebner-Liste habe zudem Eckhard Freund beim aktuellen Kult-X-Vorstand eine Kandidatur angemeldet. Wie gross der künftige Vorstand sein soll, werden die Vertreter der 19 Mitgliedsvereine noch vor der Wahl bestimmen. Ein Antrag auf eine Begrenzung auf sieben Personen gelangt zur Abstimmung.

Beim abtretenden Vorstand bleibt ein schaler Nachgeschmack

Martina Reichert ist noch eine Woche im Amt als Vizepräsidentin des Kult-X. Bild: Kurt Peter

Martina Reichert sagt, sie habe ein gutes Gefühl, dass das Kult-X nach dem «Riesendrama» erfolgreich weitergeführt werden könne. Für sie bleibe jedoch ein schaler Beigeschmack zurück. Der Vertrauensverlust, insbesondere in den Stadtrat, sei bitter. Sauer aufstösst den Noch-Vorstandsmitgliedern vor allem, dass die unfertige Jahresrechnung verbreitet worden war, was bisher folgenlos geblieben ist.

«Für die politische Kultur in Kreuzlingen ist das alles ein ganz schlechtes Zeichen.»

Die Geschäftsprüfungskommission nimmt sich dem Kult-X an

Stadträtin Dorena Raggenbass glaubt an eine erfolgreiche Zukunft des Kult-X. Bild: Andrea Stalder

Ob und wie eine Aufarbeitung der Geschehnisse passieren wird, ist heute tatsächlich noch schwer zu beurteilen. Sicher ist, die Geschäftsprüfungskommission des Gemeinderats wird sich mit dem Thema Kult-X beschäftigen. Allerdings wird sie es erst an ihrer Sitzung Ende Juni aufgreifen. Für Stadträtin Dorena Raggenbass steht vorderhand die anstehenden Generalversammlung und die Übergabe an den neuen Vorstand im Fokus. «Die Kandidaten bringen viel Erfahrung mit. Ich habe ein gutes Gefühl.» Mit der neuen Vereinsführung will der Stadtrat dann die Leistungsvereinbarung abschliessen und den künftigen Betrieb planen. Raggenbass sagt:

«Bezüglich der heutigen Kult-X-Führung hat sich die Situation mit der Offenlegung der beiden Rechnungen entspannt.»

Wie üblich werde die Stadt diese aber erst nach der Annahme durch die Generalversammlung mit allen anderen Dokumenten, wie Jahresberichte, Programm und Budget prüfen. Mit dem Rücktritt des Vorstandes hätten sich auch die seitens der Stadt offenen Fragen an die heutige Kult-X-Führung erübrigt. «Wir sind in diesen Belangen im Reinen.»

