Revision Hafenreglement Kreuzlingen:Geldsegen für die Stadtkasse

Gemeinderat «Die Gelder sind faktisch blockiert»: Warum die Stadt Kreuzlingen ihr Hafenreglement überarbeitet Mit der anstehenden Totalrevision des Hafenreglementes kämen ein einmaliger und ein wiederkehrender Geldsegen auf die Stadtkasse zu. Urs Brüschweiler 02.09.2022, 16.15 Uhr

Der Bootshafen Seegarten in Kreuzlingen. Bild: Reto Martin

Der Kreuzlinger Gemeinderat berät am kommenden Donnerstag über die Totalrevision des Hafenreglements der Stadt Kreuzlingen. Überarbeitet wurden Regelungslücken wie zum Beispiel die Vermietung von Bootsplätzen an Vereine und Gewerbe.

Am meisten Diskussionen erwartet man zur geplanten Aufhebung der Spezialfinanzierung. Derzeit fliesst die Hälfte der Ertragsüberschüsse der Hafenrechnung auf dieses Konto, die andere Hälfte in die normale Stadtkasse. Die Gewinne beliefen sich auf jährlich zwischen 360’000 und 400’000 Franken, sagt Stadtrat Thomas Beringer. Sollte der Gemeinderat die Revision bewilligen, wird neu der gesamte Überschuss in die Stadtrechnung fliessen. Die aufgelaufenen 2,8 Millionen Franken in der Spezialfinanzierung würden zudem als ausserordentlicher Ertrag in den städtischen Haushalt übernommen. Stand heute können die vorhandenen Mittel nur bei einem Rückschlag verwendet werden, ein solcher sei aber nicht zu erwarten. Schon heute würden Investitionen über Budget und Erfolgsrechnung der Stadt abgewickelt. Die Gelder in der Spezialfinanzierung seien faktisch blockiert.