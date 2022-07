Roland König vom Restaurant Rössli in Lengwil-Oberhofen schliesst

Gastronomie «Brutale Arbeitsbedingungen»: Thurgauer Wirt ist am Ende seiner Kräfte und gibt auf Eigentlich ist Roland König, Wirt im «Rössli» Oberhofen-Lengwil, ein Opfer seines Erfolges. Der leidenschaftliche Wirt muss sein Restaurant zumachen, weil es so gut läuft. Die aktuellen Rahmenbedingungen in der Gastronomie zwingen ihn zu einer schöpferischen Pause. König erzählt, was hinter dem Entscheid steckt – und dass er Angst vor den Reaktionen seiner Gäste hat. Urs Brüschweiler Jetzt kommentieren 12.07.2022, 04.10 Uhr

Roland König, Wirt vom Restaurant Rössli in Oberhofen-Lengwil. Bild: Donato Caspari

«Wenn es nicht mehr geht, dann geht es nicht mehr.»

Roland König macht am 30. Oktober sein Restaurant Rössli zu. Die Schliessung ist definitiv, nur für wie lange die Türen des Landgasthofs geschlossen bleiben, das steht noch in den Sternen. Dass dies einer Hiobsbotschaft für die vielen Stammgäste und Fans seiner währschaften Küche gleichkommt, dessen ist sich der Wirt absolut bewusst. Es ist auch eine Entscheidung, die ihm sehr schwergefallen und lange gereift ist. Keineswegs mangelt es ihm nämlich an Kundschaft. Im Gegenteil: König ist eigentlich Opfer seines Erfolges geworden.

Keine Aussicht, dass der Stress weniger wird

«Ich bin seit 24 Jahren selbstständiger Beizer. Habe immer alles gegeben, immer alle Wünsche der Gäste erfüllt. Jetzt brauche ich einfach eine Pause.»

49 ist zu früh, für ein Burn-out, sagt der Koch, der sein Herz auf der Zunge trägt. Das permanente Vollgas-Tempo, die unendlich langen Arbeitstage, haben an der Substanz gezehrt. «Und es gibt keine Aussicht, dass sich etwas verändert». Im Mai 2021 hatte König die Öffnungszeiten des Rössli auf vier Tage die Woche reduziert. «Jetzt passiert einfach alles in diesen vier Tagen». Luft zum Atmen hat die Umstellung nicht gebracht, eine Unzufriedenheit hat sich in ihm breitgemacht.

Düstere Aussichten in Sachen Personalmangel

Hinzu kommt, dass er kein gutes Personal mehr findet. «Meine jetzigen Angestellten sind super, aber mit dem heutigen Bestand ist der Betrieb in den Spitzen einfach nicht mehr zu bewältigen. Ich bräuchte mehr, aber die findet man einfach nicht.» Eigentlich müsste König Tische leer lassen. Das akzeptierten die Gäste aber nicht. Die «brutalen Arbeitsbedingungen» im Gastgewerbe mit den Präsenzzeiten bis Mitternacht und an den Wochenenden:

«Das will heute einfach niemand mehr machen.»

König malt deswegen auch düstere Prognosen für die gesamte Gastrobranche. Der Fachkräftemangel sei nicht einfach dahergeredet.

Bis zu 110 Essen werden im Rössli täglich serviert. Nicht nur wegen der Cordon bleus oder den Spezialwochen wird der Landgasthof mit idyllischem Garten und Stübli regelrecht überrannt. Er ist auch ein beliebter Ort für Firmen- oder Vereinsessen. Taufen, Konfirmationen, Geburtstage, Beerdigungen: Für Familienfeste ist Königs Restaurant gern und oft gewählter Gastgeber. «Eigentlich der pure Luxus», sagt König. Aber der Druck, die Belastung und die Abhängigkeit vom Personal sind für ihn einfach zu gross geworden.

Immer einfach da zu sein, geht auf Dauer nicht

Roland König im Wintergarten des Rössli: Er müsste die Beiz eigentlich verkleinern, das akzeptieren die Gäste aber nicht. Bild: Donato Caspari

«Die Batterie ist leer, der Kopf überfüllt.»

Im Jägerhaus in Kreuzlingen, im Engelberg in Bottighofen und seit 2008 im Rössli in Oberhofen hat Roland König schon gewirtet. «Jede Beiz habe ich hochgebracht». Und nie habe er sich eine grössere Auszeit gegönnt.

«Es ist kein 08/15-Job, ich kann hart arbeiten und mach es auch gern.»

Jetzt sei aber der Zeitpunkt gekommen, Erholung und Familie in den Mittelpunkt zu stellen und nicht immer nur für die Gäste da sein zu müssen.

Angst vor den Reaktionen

Der Kreis derer, die von der Schliessung wissen, ist noch klein. Den Reaktionen auf seine Entscheidung sieht er mit Anspannung entgegen. Er fürchte, dass einige kein Verständnis hätten für seine Situation, sich immer wieder erklären müsse. Als er eine Buchungsanfrage für Silvester abgelehnt hatte, sei dies einem Eiertanz gleichgekommen. Deshalb sei es gerade gut, wenn die Bekanntmachung in die Sommerferien falle, wenn das Rössli zwei Wochen Betriebsferien hat. Ganz wichtig ist ihm aber, dass die Kundschaft Bescheid wisse. Ganz der Gastgeber ist es ihm ein grosses Anliegen, dass alle ihre Gutscheine noch rechtzeitig einlösen können.

Ob und wann König das Rössli wieder öffnet, vielleicht mit abgespeckter Platzzahl, das bleibt vorderhand offen. Jetzt schon drehen sich zahlreiche Ideen für die Zeit danach in seinem Kopf. Aber genau den will König nun zuerst einmal leeren.

