Fischerei am Bodensee: Magerste Ausbeute seit 30 Jahren

Fischerei Fast steriles Wasser und Schwanenkot: Weshalb die Fänge der Berufsfischer an Unter- und Bodensee immer magerer werden Zwei Experten diskutieren im Vinorama Ermatingen über den Fischfang und den Einfluss der Ökologie. Ein historischer Dokfilm zeigt: Es war schon vor 40 Jahren ein schwieriger Beruf.

Der Reichenauer Berufsfischer und Vorsitzender des Fischereivereins Untersee und Rhein, Stefan Riebel, und Fischereiaufseher Kreis 2, Roman Niedermann aus Ermatingen. Im Hintergrund die neue Ausstellung mit 44 antiken Lockvögeln im Vinorama. Bild: Margrith Pfister-Kübler

Ein Abend ganz dem Thema Berufsfischerei am Bodensee, insbesondere am Untersee, gewidmet, veranstaltete das Ermatinger Vinorama jüngst. Anlass war der dramatische Rückgang der Fänge. Die zwei Dutzend verbliebenen Thurgauer Berufsfischer beklagten die magerste Ausbeute in den letzten 30 Jahren. Um die Veränderungen in den letzten Jahrzehnten besser beurteilen zu können, wurde den sehr vielen Interessierten zuerst das Werk der Steckborner Filmemacherin Yvonne Escher vorgeführt. Sie hatte die Dokumentation «Der See und seine Fischer» vor 40 Jahren gedreht und dabei die Schönheit des Sees, aber auch die harte Realität der Berufsfischerei aufgezeigt.

Christoph Ullmann, Moderator des Abends, nahm den Film als Steilvorlage für das anschliessende Expertengespräch mit dem Reichenauer Berufsfischer Stefan Riebel und Fischereiaufseher Roman Niedermann, der auch an der Ermatinger Fischbrutanstalt tätig ist. «Die haben damals schon gejammert», sagte Stefan Riebel mit Blick auf die Dokumentation. Ganz nach der Formel:

«Vorletztes Jahr schlecht, letztes Jahr miserabel. Wenn es dieses Jahr wieder so wird, dann sind wir zufrieden.»

Riebel erklärte die Zusammenhänge von Biomasse, Nährstoffen, Phosphaten bis zu den Plagen wie viel zu sauberes Wasser, Kormorane, Stichlinge, Quaggamuscheln, Kläranlagen und Fangstatistiken. Und er lieferte auch gleich die Antwort auf die Fangstatistiken, die schwer zu interpretieren seien. Im Untersee werde mehr gefangen, weil die Natur besser im Schuss sei. Im Obersee seien rund zwei Drittel des Ufers zubetoniert. Der Fischer stellte die stark zurückgegangenen Fänge dem starken Bevölkerungswachstum gegenüber, das sich innerhalb von 40 Jahren fast verdoppelt habe. Dies mit Auswirkungen auf Abfall und Abwasser.

«Nur noch fünf Prozent der verkauften Fische sind Bodenseefische.»

Weitere Antworten lieferte Fischereiaufseher Roman Niedermann: «Die Jungfische brauchen Plankton, damit sie über die Runden kommen. Erst wenn sie kräftig genug sind, werden sie von uns im See eingesetzt.» Die Naturverlaichung werde immer schwieriger. Als Übel bezeichnete Niedermann die «fast sterile Wasserqualität» und das Zuviel an Medikamentenrückständen im See, speziell beim Spital Münsterlingen.

Die rund 5000 Schwäne am Untersee fressen den Laich weg. Auch die Biomasse, welche die Schwäne in den See einbringen, sei problematisch. Riebel formulierte es so: «Manchmal müssen die Reichenauer die Wasserentnahme für die Gemüsebewässerung abschalten wegen der Schwanenkot-Biomasse, weil nur eine weisse Sauce kommt. Dann müssen sie Wasser vom Gnadensee pumpen.»

Der See als Ökosystem und seine Nutzung durch den Wassersport erhielten viel Aufmerksamkeit in der regen Publikumsdiskussion. Ebenso wie die neue Ausstellung im Vinorama: Gezeigt werden 44 antike Lockvögel aus den Zeiten der Wasservogeljagd. Die hölzerenen, bemalten Attrappen stammen aus der Sammlung von Margret und Ruedi Bannwart.

