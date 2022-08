Jazzmeile Kreuzlingen 2022

Festival Kreuzlingen steht drei Tage lang im Zeichen der Jazzmusik Die Jazzmeile fand dieses Jahr auf fünf dezentralen Bühnen statt, was einige freute und andere nicht. Inka Grabowsky 21.08.2022, 17.45 Uhr

Boogieman Nico Brina in Action. Bild: PD

«Es ist so genial!» René und Lilo Moser sind seit Jahren Besucher auf der Jazzmeile und geniessen das erste Konzert der diesjährigen 15. Ausgabe in vollen Zügen. Der «Boogieman» Nico Brina spielt zusammen mit dem Schlagzeuger Charlie Weibel Hits von Elvis, Bill Haley oder Jerry Lee Lewis. Mitsingen, Tanzen, Mitklatschen gehört bei diesen Evergreens für viele dazu. Zu Gast ist die Jazzmeile am Auftakt-Abend auf dem Vorplatz von Auto Lang.