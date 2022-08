Rock the Frog Openair Hugelshofen, Kemmental

Festival «Es ist perfekt, so wie es ist»: Das Rock the Frog-Openair trotzte dem Froschwetter Am Wochenende fand bei Hugelshofen zum 19. Mal das «Rock the Frog»-Festival statt. Das Wetter trübte die Stimmung keineswegs. Vivane Vogel 21.08.2022, 17.51 Uhr

Ophelia’s Iron Vest auf der «Rock the Frog»-Bühne Bild: Viviane Vogel

Viviane Vogel Neben dem Schlatterweiher muss getanzt werden. So will es die Tradition. «Mein Vater ging hier schon feiern, als es noch ein anderer Anlass war», sagt Jonas Ruckstuhl, der zu den treusten Fans gehört. Diese trotzen dem Regen und füllen das Gögelland schon ab Freitagabend mit allerlei Musik. Wer mit dem Auto hier ist, schliddert mehr, als dass er fährt, und der Ausgang aus dem Parkplatz muss schon am Anfang verschoben werden. «Der Aufbau wurde gegen Ende etwas mühsam», sagt Nicolas Wagner. «Gegen den Schlamm haben wir Schnitzel gestreut, und die Lichterketten und andere Kleinigkeiten mussten noch montiert werden.» Das hätte er schon gerne im Trockenen erledigt. Bauchef Remo Nater sieht das ganz praktisch.

«Es gibt nur die falsche Ausrüstung. Wir haben ja mit dem Regen gerechnet.»

Er ist zufrieden, wie das diesjährige «Rock the Frog»-Open-Air im Kemmental anläuft. «Der Anlass hier kann nicht mit dem Open Air Frauenfeld oder anderen grossen Festivals verglichen werden.» Nater geniesst vor allem die familiäre Atmosphäre und die Sicherheit. «Wir hatten noch nie eine Schlägerei und brauchen nicht einmal Security auf dem Gelände.» Auch Ladina Ammann, die extra aus dem Kanton Zürich angereist ist, fühlt sich wohl. «Ich bin zum ersten Mal hier, und ich habe das Gefühl, dass man hier einfach friedlich feiern kann.»

Eine gute Sache darf auf sich warten lassen

«Es war auch schon voller hier», sagt ein Konzertgänger zu seinem Freund, während die Band auf der Bühne ihre Instrumente einspielt. Elias Wagner, Präsident des Open-Air-OKs sieht das gelassen. «Natürlich läuft es etwas langsamer an. Andererseits sind die Camper schon vor der Eröffnung angestanden.» Er erklärt, dass in letzter Zeit die Campingwagen zahlreicher geworden sind, während man dafür weniger Zelte sieht. Diese Entwicklung beobachten die Kemmentaler seit 20 Jahren – so lange gibt es das «Rock the Frog» schon. Wagner erwartet gelungene drei Festival-Tage.

«Wir wollen gar nicht, dass es grösser wird. Es ist perfekt, so wie es ist.»