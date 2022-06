Kreuzlinger Pfarrer Damian Brot will auch Sozialarbeiter werden

Evangelisch Kreuzlingen Alle für einen im Kreuzlinger Open Place – der Pfarrer will auch Sozialarbeiter werden Während seines Studienurlaubs vertritt ein fünfköpfiges Team Pfarrer Damian Brot. Dieser will die Auswirkungen der schwarzen Liste der säumigen Krankenkassen-Prämienzahler erforschen. Inka Grabowsky 23.06.2022, 04.20 Uhr

Adrian Furrer, Flavia Hüberli, Silvia Napo, Benjamin Arntzen und Damian Brot bilden ein Team fürs Open Place. (Peter Gysler fehlt nur auf dem Bild.) Bild: Inka Grabowsky

Das Open Place in Kurzrickenbach muss von Ende Juli bis Mitte Februar auf einen seiner fleissigsten Mitarbeiter verzichten: Pfarrer Damian Brot tritt nach seinen normalen Ferien einen halbjährigen Studienurlaub an, der ihm nach zehn Dienstjahren in der evangelischen Landeskirche zusteht. Dabei wird er in anderer Form weiter für das Open Place arbeiten: Er macht seinen Master in «Recht für die Soziale Arbeit».

«Ich habe bereits in den vergangenen zwei Jahren berufsbegleitend Module in Sozialhilfe und Sozialberatung absolviert. Nun belege ich noch das Thema ‹Kindes- und Erwachsenenschutzrecht› und kann dann das Mastermodul angehen.»

Motiviert hat den Pfarrer die alltägliche Arbeit im Open Place, einer Anlaufstelle für Einsame, Arme, Geflüchtete oder Kranke unter dem Dach der evangelischen Kirchgemeinde. Die Kleiderbörse, die Verwertbar, der Mittagstisch und das Café ziehen immer mehr Bedürftige an. Viele bräuchten kompetente Beratung im Umgang mit Behörden.

«Die Anstellung eines Sozialarbeiters können wir uns derzeit nicht leisten, also bilde ich mich selbst weiter.»

Der studierende Pfarrer weiss sogar schon, worüber er seine Masterarbeit schreiben wird. «Wir sehen hier oft, dass Menschen mit wenig Geld aufhören, ihre Krankenkassenprämien zu bezahlen. Das führt dann zu einer Betreibung und dazu, dass sie – wenigstens hier bei uns im Thurgau – auf einer Liste für säumige Zahler landen. Ich will die Auswirkungen des Leistungsstopps erforschen.»

Arbeit auf viele Schultern verteilt

Damit das Open Place weiter so gut funktioniert wie bisher, übernehmen vier Mitglieder des Teams zusätzliche Aufgaben. Als Hilfe von aussen stösst Flavia Hüberli zur Leitungsgruppe. Sie hat in der Landeskirche eine Innovationsstelle inne, berät also in ihrem bisherigen Arbeitsalltag Gemeinden, die neue Formen des kirchlichen Zusammenlebens anbieten wollen. Nun hat die Sozialdiakonin aus Schönenberg an der Thur darüber hinaus ein 30-Prozent-Pensum für die Weiterbildung von Mitarbeitenden und Freiwilligen im Open Place. Sie wird die Website pflegen und jeweils am Freitagmorgen eine Andacht halten.

Der Präsident des Open Place, Peter Gysler, übernimmt neben der Kontaktpflege mit der Kirchgemeinde das Führen der Datenbank, die Zusammenarbeit mit der Verwertbar und die Organisation des Freiwilligenfests. Der bisherige Vikar Adrian Furrer hat seine Ausbildung beendet und hat deshalb Zeit für die seelsorgerischen Aufgaben des Pfarrers. Ende August wird er ordiniert. Benjamin Arntzen wird neben seinen ordentlichen Aufgaben als Leiter der Küche nun auch die sozialen Medien wie Facebook und Instagram bedienen und ein Kooperationsprojekt mit dem Offenen Atelier begleiten.

Eine tragende Rolle wird Silvia Napo zukommen. Sie ist seit den Anfängen des Open Place im September 2014 dabei und kennt deshalb alle Ansprechpersonen und die meisten Herausforderungen, die auf das Team zukommen könnten. Napo ist zuständig für die Koordination der rund fünfzig freiwilligen Helfer. «Inzwischen wissen wir ja, dass es sich lohnt, bei Konflikten die Ruhe zu bewahren», sagt sie gelassen. «Mit dem Open Place haben sich auch die Mitarbeitenden weiterentwickelt. Es ist schön, das zu sehen.»