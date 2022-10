Matthias Ackeret liest in Ermatingen aus seinem neuen Roman

Ermatingen «Ich bin ein Lustschreiber»: Autor und Journalist Matthias Ackeret präsentiert seinen Roman auf «Breitenstein» In seinem neuen Roman «SMS an Augusto Venzini» schreibt Matthias Ackeret, Moderator von «Teleblocher» und Verleger des Magazins «Persönlich», über eine Dreiecksbeziehung. Als Modell für seinen Protagonisten diente ihm ein guter Freund. Das Buch ist ein Geschenk zu dessen 70. Geburtstag. Inka Grabowsky 25.10.2022, 16.00 Uhr

Journalist und Autor Matthias Ackeret bei der Lesung in Ermatingen. Bild: Inka Grabowsky

«Gischt spritzt Augusto Venzini ins Gesicht. Auf seinen Lippen spürt er Salz. Mit der ihm eigenen Geschmeidigkeit leckt er dieses weg. Fast schon pornografisch, denkt Augusto, schämt sich aber sogleich dafür. In MeToo-Zeiten sind solche Gedanken tabu, das Hirn in einem Korsett. Sogar in Italien.» Mit diesen Worten beginnt der Roman «SMS an Augusto Venzini», und mit diesen Worten beginnt Autor Matthias Ackeret auch seine Lesung.