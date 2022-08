In Kreuzlingen erzählen zwei Museen von skurriler Frömmigkeit

Entdeckung Von Schabmadonnen und wundertätigen Kreuzen: Zwei Kreuzlinger Museen erzählen von tiefer Frömmigkeit Wer sich für religiöse Raritäten aus früheren Zeiten interessiert, für den lohnt sich ein Besuch im Puppenmuseum auf dem Girsberg und im Hausmuseum der Basilika St. Ulrich. Hier gibt es unter anderem Jesus-Puppen aus Wachs und das verkohlte Gesicht der Statue der heiligen Afra zu bestaunen. Inka Grabowsky Jetzt kommentieren 06.08.2022, 04.10 Uhr

Jules Brenneis bewundert den Kopf einer Heiligenstatue, der als Baumaterial gedient hatte. Bild: Inka Grabowsky

Das Puppenmuseum auf dem Girsberg ist – wenig verwunderlich – bekannt für seine Ausstellung von altem Spielzeug. Doch ein Raum im sogenannten «Trésor» ist der religiösen Kunst gewidmet. Tatsächlich gibt es Schnittmengen – wie eine Jesus-Puppe aus Wachs, die in ihrem eigenen Glaskasten liegt. Mit Hilfe einer Mechanik kann sie die Augen schliessen, nicht unähnlich den Schlafpuppen der Kinder heute. «Sie war Teil eines Hausaltars», erklärt Kurt Schmid-Andrist, der sich bei der Gestaltung der Ausstellung in das Thema eingelesen hat.

Eine Jesus-Puppe, die sogar die Augen schliessen kann, gehörte zu einem Hausaltar. Bild: Inka Grabowsky

«Es steckt viel Liebe in jedem der Objekte. Sie sind an sich nicht wertvoll, aber wenn man sie nicht zeigt, dann geht vergessen, welche Ängste die Menschen früher ausstehen mussten.»

Es sei eben eine andere Zeit gewesen. «Gewitter konnten vor der Erfindung des Blitzableiters verheerende Brände auslösen. Gegen das Gefühl der Machtlosigkeit half die schwarz eingefärbte Gewitterkerze. Und ein vereiterter Zahn konnte den Tod bedeuten.»

Walburgisöl und Schabmadonnen

In der Zeit vor Antibiotika und Impfungen mussten sich die Menschen im Krankheitsfall anders behelfen. Ein Kistchen mit Glasphiolen enthielt einstmals Walburgisöl, das aus dem Sarkophag der heiligen Walburga im Kloster von Eichstätt in Oberbayern getropft sein soll. «Das half gegen alles Mögliche», sagt Schmid-Andrist.

Die Schabmadonnen. Bild: Inka Grabowsky

Mutmasslich gegen Bauchweh nützten Schabmadonnen – kleine Nachbildungen der «Schwarzen Madonna» aus Einsiedeln aus ungebranntem Ton, die mit Staub angereichert wurden, der sich unter Reliquien angesammelt hatte. Man schabte etwas von dem gesegneten Ton ins Essen, und der Durchfall verschwand.

In der Vitrine nebenan zeugen zwei Wachspuppen vom Kinderwunsch eines Ehepaars. Die Votivgabe sollte Heilige um Hilfe bitten. Andere nutzten Wachskrönchen als Gegengeschenk für Furchtbarkeit. Und klappte es dann mit der Schwangerschaft, wurden den Wöchnerinnen spezielle Wachsstöcke um die Füsse gelegt, um die Geburt zu erleichtern.

Mit wächsernen Puppen bat ein Paar um reichen Kindersegen. Bild: Inka Grabowsky

Waren die Kinder schliesslich geboren, mussten die Eltern weiter bangen. Die Kindersterblichkeit war hoch. Loreto-Kindlein sollte die Säuglinge vor Unheil bewahren. Die kleinen Nachbildungen einer Jesus-Figur aus dem Kapuzinerinnen-Kloster in Salzburg wirkten wie Amulette.

Hausmuseum über der Sakristei von St. Ulrich

Während im privaten Museum auf dem Girsberg Zeugnisse tiefer Frömmigkeit aus alltäglichen Materialien wie Wachs oder Stoff zu bewundern sind, finden sich Gold, Silber, Edelsteine und Reliquien in der Basilika St. Ulrich. Im kleinen Hausmuseum oberhalb der Sakristei allerdings lagern emotional aufgeladene Gegenstände von geringerem finanziellen Wert.

Jules Brenneis hat die Ausstellung mitaufgebaut und führt nun Gruppen durch die drei Räume. Hier wird erzählt, wie sich das Kloster von 1125 bis zum Wiederaufbau nach dem Brand 1963 entwickelt hat.

«Vor rund 30 Jahren hatte Pfarrer Anton Hopp bereits begonnen, spezielle Gegenstände zusammenzutragen.»

Nun sieht man also alte Gebetsbücher, Briefe, ein Messbuch von 1682, aber auch die Scherben eines einst prachtvollen Kachelofens. Renovierungsarbeiten, die zwischen 1955 und 1960 vorgenommen wurden, steuern Spektakuläres bei: Unter dem Boden des Chors fand man die Grabbeigaben von Abt Jakob Denkinger, der 1660 hier beigesetzt worden war: seinen Ring, seinen Kruzifix und seine Grabtafel.

Brandspuren erzählen viele Geschichten

Ein Raum ist dem Brand von 1963 gewidmet. Das wenige, was damals aus den Trümmern geborgen werden konnte, erscheint heute umso wertvoller.

«Eine Seminaristin hatte damals handgeschmiedete Beschläge gesammelt. Sie sind nun Zeitdokumente ebenso wie die zusammengeschmolzenen Münzen aus dem Opferstock.»

Eine Schutzpatronin der Basilika ist die heilige Afra. Ihre Statue stand mitten in den Flammen. Die Reste sind zu anrührend, um sie wegzuwerfen. Ihr verbrannter Kopf steht getrennt vom Rumpf in einer Vitrine. Jules Brenneis ist beeindruckt von der Ausstrahlung des Gesichts: «Es hat einen lieblichen Ausdruck.»

Das verkohlte Gesicht der Statue der heiligen Afra ist immer noch lieblich. Bild: Inka Grabowsky

Die Geschichte des Kreuzlinger Klosters ist wechselvoll. Ursprünglich war es in der Nähe des heutigen Hauptzolls gegründet worden. Nach der Zerstörung dort wurde es am heutigen Standort neu aufgebaut. «Baumaterial war damals schon wertvoll», erzählt Jules Brenneis, «deshalb haben die Menschen einiges vom alten Kloster für den Neubau wiederverwertet. Und so fand sich beim Wiederaufbau nach dem Brand 1963 hinter der Orgel der eingemauerte Kopf einer Statue.» Die Nase wurde abgeschlagen, damit sie nicht aus dem Mauerwerk ragte, und in den Haaren sind noch Mörtelreste zu sehen.

«Wir wissen nicht, zu welcher Heiligenfigur der Kopf gehörte, aber mich hat der Fund sehr berührt.»

Die Haare des geschnitzten Jesus waren kaum angesengt

Eines seiner heutigen Lieblingsstücke wollte Jules Brenneis bei der Museumsneugestaltung 2013 eigentlich schon in die Abfall-Mulde werfen, weil es in einem so schlechten Zustand war. Es handelt sich um einen Kupferstich, den ein Goldschmied 1720 hatte anfertigen lassen. Er hatte eine Monstranz für das Kloster Salem geschaffen. Mit dem Stich warb er um zukünftige Kunden. «Das war für ihn wie ein Katalog», so Brenneis. «Der Stich konnte mit Hilfe eines Fachmanns gerettet werden. Soweit wir wissen, ist es ein Unikat.»

Eine alte silberne Tafel erinnert an die Brände von 1499 und 1633 und an die Tatsache, dass das damals schon 300 Jahre alte Kruzifix in der Heiligkreuzkapelle die Feuer unbeschadet überstanden hatte. Brenneis erzählt:

«Sogar die echten Haare auf dem Kopf des geschnitzten Jesus waren kaum angesengt: Das war wie ein Wunder.»

Pilger sprachen deshalb von einem wundertätigen Kreuz und nahmen es zum Ziel von Wallfahrten. Jules Brenneis kann das verstehen: «Eigentlich geht es doch nie darum, ob eine Reliquie echt ist oder ein Kreuz aus Edelmetall. Es geht immer um die Verehrung. Sie sollen den Menschen Anlass geben, sich auf deren Bedeutung zu besinnen.»

Hinweis: Das Puppenmuseum ist jeden ersten Sonntag im Monat von 15 bis 17 Uhr geöffnet. Das Hausmuseum öffnet nach Vereinbarung: st.ulrich@kath-kreuzlingen.ch.

