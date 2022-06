Energiewende Schulterschluss für warme Stuben: Konstanz und Kreuzlingen prüfen gemeinsam ein Fernwärmenetz In den beiden Städten wird heute zu rund 75 Prozent mit fossilen Energieträgern geheizt. Das soll sich ändern. Statt aus Gas und Öl will man künftig die Wärme aus der KVA in Weinfelden und aus dem Bodensee gewinnen. Urs Brüschweiler Jetzt kommentieren 14.06.2022, 17.05 Uhr

Norbert Reuter von den Stadtwerken Konstanz und der Kreuzlinger Stadtrat Thomas Beringer bei der Unterzeichnung der Absichtserklärung. Mit dabei sind Vertreter der KVA Thurgau, der EKT, der Swisspower AG sowie der beiden Städte. Bild: PD

Es geht zwar erst um die Prüfung der Machbarkeit, aber das angestrebte Vorhaben hat enorme Bedeutung. Von einem Generationenprojekt, einem Meilenstein auf dem Weg in die energetische Unabhängigkeit, sprechen die Verantwortlichen.

Beat Pretali

Projektleiter Energieeffizienz und Innovation Energie Kreuzlingen. Bild: PD

«Ja, das ist eine riesen Kiste.»

Das sagt Beat Pretali, Projektleiter bei Energie Kreuzlingen. Nichts anderes als ein Systemwechsel bei der Wärmeversorgung streben die beiden Städte Kreuzlingen und Konstanz an. Und sie wollen den grossen Lupf Hand in Hand in Angriff nehmen.

Klimaneutrale Wärmequellen

Am Montag unterzeichneten Vertreter der Energieversorger der beiden Städte (Energie Kreuzlingen und Stadtwerke Konstanz) eine Absichtserklärung. Sie wollen so rasch wie möglich ausloten, ob sie künftig zwei klimaneutrale Wärmequellen anzapfen können.

Einerseits möchte man eine Wärmetransportleitung nach Weinfelden bauen, um mit der Abwärme aus der Kehrichtverbrennungsanlage (KVA) in Kreuzlingen und Konstanz heizen zu können. Der Verband KVA Thurgau sitzt hierbei mit im Boot. Andererseits geht es um ein Projekt für die thermische Seewassernutzung im Konstanzer Trichter, bei welchem die EKT AG Pate steht. Fachlich begleitet werde das Gesamtprojekt durch die Swisspower AG.

Energie Kreuzlingen klärt ab, ob sie künftig Wärme von der KVA in Weinfelden abnehmen könnte. Bild: Mario Testa

Der Vorteil beider Wärmequellen: Sie sind CO 2 -neutral. Rund drei Viertel der Haushalte in Kreuzlingen und Konstanz würden heute noch mit fossilen Energieträgern beheizt, erklärt Pretali. Und von diesen wollen sich die Städte, im Einklang mit ihren jeweiligen Klimaschutzstrategien, unabhängiger machen. Der Bau von unzähligen Wärmepumpen, wie er sich heute abspielt, sieht man nicht als effiziente gesamtgesellschaftliche Lösung. Pretali sagt:

«Die Zeiten fordern es und es ist auch jetzt der richtige Moment, um neue Wege zu beschreiten.»

Das Anzapfen des Bodensee als Wärmespeichers ist ein Thema. Bild: PD

Was die beiden Vorhaben zusätzlich zu einer riesigen Herausforderung macht, ist die Verteilung der Wärme vor Ort in den beiden Städten. Ein grenzüberschreitendes Versorgungskonzept ist denn auch Bestandteil des Projekts. Es wird nun entsprechend auch geprüft, in welchen Gebieten von Konstanz und Kreuzlingen Wärmeverteilnetze aufgebaut werden können. In der Medienmitteilung heisst es:

«Dadurch wird die Grundlage für den Bau von Wärmenetzen in beiden Städten gelegt.»

Stand heute gebe es in den Orten nur punktuell und kleinere Netze, erklärt Pretali. Mit der Wärme aus der KVA und aus der thermischen Seewassernutzung erreiche man hier ganz neue Grössenordnungen. Im Vordergrund stünde in Konstanz wohl das Gebiet diesseits des Rheines, in Kreuzlingen kommen vor allem grössere Mehrfamilienhäuser oder ältere Liegenschaften in Frage.

Resultate sind innert Jahresfrist zu erwarten

Mit der Unterzeichnung der Absichtserklärung werde nun der Weg bereitet, um die Machbarkeit des Projekts in technischer, wirtschaftlicher, rechtlicher sowie organisatorischer Hinsicht vertieft zu prüfen. Es ist also noch ein sehr weiter und steiniger Weg, bis in Kreuzlingen mit KVA-Abwärme oder Seewasserwärme aus dem Konstanzer Trichter geheizt werden kann.

«Die entsprechenden Studien sollen innert Jahresfrist abgeschlossen sein», heisst es in der Mitteilung. Und weiter: «Sollte sich herausstellen, dass die Fernwärmeleitung und die Seewassernutzung umsetzbar sind, soll in einem nächsten Schritt die weitere Projektentwicklung und Realisierung erfolgen.» Oder wie es Beat Pretali formuliert: «Mit der Machbarkeitsprüfung erarbeiten wir uns eine gute Grundlage, für die dann folgenden politischen Entscheidungen.»

