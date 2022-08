Strompreise von Energie Kreuzlingen steigen auf 2023 markant an

Energieversorgung «Diese Entwicklung macht uns Sorgen»: Energie Kreuzlingen muss auf 2023 die Strompreise um einen Drittel erhöhen Ab Januar steigen die Strompreise bei Energie Kreuzlingen pro Kilowattstunde um 6,3 Rappen, sprich von rund 20 auf 25 Rappen. Roland Haerle, Leiter Energiemarkt bei Energie Kreuzlingen, erklärt im Interview, wie es dazu gekommen ist und wie Kundinnen und Kunden Energie sparen können. Rahel Haag 25.08.2022, 04.10 Uhr

Ist es im Interesse von Energie Kreuzlingen, wenn Ihre Kundinnen und Kunden Energie sparen?

Roland Haerle: Ja, das ist klar in unserem Interesse. Alles, was wir jetzt an Energie sparen – sei es Strom aus Wasserkraft oder Gas –, steht dafür im Winter zur Verfügung. Wir haben im Juli in unserem Kundenmagazin vernetzt mehrere Hinweise publiziert, wie man Energie sparen kann.

Roland Haerle, Leiter Energiemarkt bei Energie Kreuzlingen. Bild: Andrea Stalder

Die da wären?

Man kann zum Beispiel die Wäsche auf der Leine statt im Tumbler trocknen, seine Geräte ganz ausschalten, statt im Stand-by-Modus laufen zu lassen, oder die Raumtemperatur um einige Grad reduzieren – ein Grad spart etwa sechs Prozent Energie. Ich glaube nur, dass es noch nicht bei allen Menschen klick gemacht hat, deshalb wollen wir sie sensibilisieren. Damit sie jetzt schon Energie sparen und nicht erst im Winter. Denn Sparen lohnt sich auch im Kleinen. Wenn sie zum Beispiel ab heute eine Minute weniger lang duschen, spart das auf lange Sicht sehr viel Energie und Warmwasser ein. Jeder Warmwassertropfen, den wir sparen, trägt dazu bei, das Energiefass zu füllen.

Was tun Sie persönlich, um Energie zu sparen?

Ich bin in der glücklichen Lage, dass ich eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach habe. Doch ich gebe mir Mühe, noch mehr Energie zu sparen, als ich es ohnehin schon tue. Unter anderem trenne ich den Fernseher konsequent vom Strom, dusche effizient und schalte am Morgen nur eine der beiden Lampen in der Küche ein. Bei Letzteren haben wir komplett auf LED umgestellt. Man muss sich bewusst machen, dass man viel Energie einsparen kann, ohne dass der eigene Komfort darunter leidet.

Die Strompreise steigen auf 2023 um rund 6,3 Rappen pro Kilowattstunde, sprich um rund einen Drittel. Weshalb?

Den ersten Auslöser dafür gab es bereits im Sommer 2021, als sich zeigte, dass die Gasspeicher für den Winter nicht so gut gefüllt sein würden. Ende Jahr hatte sich der Gaspreis bereits verfünffacht. Im Februar 2022 kam dann die Ukraine-Krise, und seither haben sich die Gasflüsse aus Russland um rund 80 Prozent reduziert. In Europa wird viel Gas verstromt, deshalb bestimmt das Gas den Strompreis mit. Nun sind aufgrund der anhaltenden Trockenheit auch die Speicher- und Stauseen weniger gut gefüllt und der Wasserstand des Rheins ist so tief, dass die Schiffe weniger stark beladen werden und somit weniger Kohle liefern können. Der Gaspreis hat sich seit 2020 mehr als verzwanzigfacht und in Folge davon liegt der Strompreis zirka 18-mal höher als vor drei Jahren.

Mehrkosten im dreistelligen Bereich Für einen Haushalt mit einem Verbrauch von 2500 Kilowattstunden pro Jahr, sprich: eine Vierzimmerwohnung mit Elektroherd, bedeutet das Mehrkosten von 142 Franken pro Jahr, für einen Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 4500 Kilowattstunden, sprich: eine Fünfzimmerwohnung mit Elektroherd und Tumbler (ohne Elektroboiler), sind dies Mehrkosten von 257 Franken pro Jahr. (red)

Hätten Sie damit gerechnet, dass die Preise derart ansteigen?

Nein, damit hatte niemand gerechnet. Es ist fast irrational.

Machen Ihnen diese Entwicklungen Sorgen?

Ja, wir bei Energie Kreuzlingen sitzen nicht einfach entspannt im Sessel.

Wäre es für Energie Kreuzlingen jetzt nicht an der Zeit, vermehrt auf erneuerbare Energien zu setzen?

Das tun wir bereits. Wir produzieren mit eigenen Fotovoltaikanlagen Solarstrom, jene auf der Heinrichhalle ist im vergangenen Jahr fertig geworden. Dazu muss man allerdings sagen, dass wir hierfür auf passende Dachflächen angewiesen sind. Zudem deckt unser Solarstrom heute nur einen einstelligen Prozentsatz unseres Bedarfs, sprich: Wir müssen nahezu 100 Prozent der benötigten Energie einkaufen. Bei Energieversorgern, die über eine eigene Produktion wie zum Beispiel einen Stausee verfügen, sieht das anders aus. Doch wir haben kein Gewässer, dass wir zur Energiegewinnung nutzen können.

Wie reagieren Ihre Kundinnen und Kunden?

Sie werden nervös, gerade auch mit Blick auf eine mögliche Strommangellage im Winter. Noch kann niemand sagen, ob es zu Kontingentierungen oder sogar Abschaltungen kommen wird oder nicht. Für ein Unternehmen, das beispielsweise für die Produktion auf viel Strom angewiesen ist, könnte das weitreichende Konsequenzen haben. Der preisliche Anstieg wird vor allem jene Menschen treffen, die sozial schlechter gestellt sind. Wir sind im Moment stark eingespannt und versuchen, unsere Kundinnen und Kunden, so gut es geht, zu informieren.

Wenn Sie einen vorsichtigen Blick in die Zukunft wagen, wie werden sich die Strompreise entwickeln?

Das ist sehr schwierig. Ich denke, plus/minus in den kommenden zwei bis drei Jahren sollte sich die Lage etwas beruhigt haben, sodass auch die Preise wieder sinken sollten. Allerdings werden wir wohl nicht auf das Niveau von 2020 zurückkehren. Damals lag der Preis etwa bei 7 Rappen pro Kilowattstunde, künftig pendelt er sich vielleicht bei 15 bis 20 Rappen ein. Aus ökologischer Sicht muss man auch sagen, dass der Strom damals wohl zu günstig war.