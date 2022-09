Unterseegemeinden zahlen mehr für Gas aus Konstanz

Energiekrise Preisexplosion und Gasknappheit am Schweizer Ufer des Untersees: Ermatinger müssen zusätzlich für Strom viel tiefer ins Portemonnaie greifen Zwischen Tägerwilen und Stein am Rhein liefen die Stadtwerke Konstanz das Erdgas bald zu massiv höheren Preisen. Auch für Schweizerinnen und Schweizer bedeutet das deshalb: am Ausläufer des Deutschen Gasnetzes wird es ungemütlich. Urs Brüschweiler Jetzt kommentieren 06.09.2022, 05.10 Uhr

Die Gaskugel in Konstanz dient als lokaler Speicher. Bild: PD/Stadtwerke Konstanz

Walter Oswald macht sich Sorgen um die Energie. Und mit ihm viele andere am Untersee.

«Es herrscht Aufruhr.»

Das sagt er gegenüber unserer Zeitung. Den Ermatinger Hausbesitzer erwartet eine rund dreimal höhere Gasrechnung. Oswald nimmt an, dass seine Heizkosten von derzeit 3000 Franken jährlich auf bis zu 10'000 Franken steigen werden.

Von Tägerwilen bis Stein am Rhein gibt es in den Gemeinden nur einen Anbieter für Gas und das sind die Stadtwerke Konstanz mit etwa 2500 Schweizer Anschlüssen, sogenannten Zählpunkten. Sie haben das entsprechende Leitungsnetz ab 1928 gebaut und betreiben und unterhalten es seither.

Die neue deutsche Gasumlage – eine Abgabe mit dem Ziel, die Mehrkosten des Gashandels wegen des Kriegs in der Ukraine auszugleichen – bekommen die Schweizer Kunden so direkt zu spüren (unsere Zeitung berichtete). Und per 1. Oktober erhöht sich der Arbeitspreis für Erdgas bei den Stadtwerken Konstanz sowieso um über 12 Rappen pro Kilowattstunde. Das ist mehr als eine Verdoppelung. Die Invasion von Russlands Armee habe die Situation der eh schon angespannten Versorgungslage weiter zugespitzt und lasse die Gaspreise enorm steigen, heisst es als Begründung.

«Wir fühlen uns ausgeliefert, uns vertritt niemand», sagt Walter Oswald. Er findet, die Gemeinden am Untersee müssten sich politisch in Konstanz engagieren. Auch eine Schlechterstellung bei der Versorgungssicherheit befürchtet der Ermatinger, sollte im Nachbarland zu wenig Gas verfügbar sein.

Gasanschlussstelle bei der Kunstgrenze zwischen Kreuzlingen und Konstanz. Bild: Andrea Stalder

Am Ende des Netzes wird es als Erstes knapp

Zumindest diesbezüglich können die Stadtwerke Konstanz ein wenig Entwarnung geben. Mediensprecher Christopher Pape schreibt auf Anfrage: «Grundsätzlich werden wir als Stadtwerke Konstanz auch bei einer Gasmangellage unsere Schweizer Kunden nicht schlechter stellen als unsere deutschen Kunden, soweit wir es beeinflussen können.» Es gibt jedoch ein aber:

«Aufgrund der Netztopologie ist das Netz in den Schweizer Unterseegemeinden aber ein sogenannter Netzausläufer des Konstanzer Netzes.»

Bei verringertem Versorgungsdruck im Gesamtnetz könne dies kritisch sein. Dies könne durchaus dazu führen, dass es am Untersee rein aufgrund der Leitungslänge bereits Ausfälle gibt, während im Kernstadtbereich von Konstanz noch keine Probleme auftreten. «Dies hat aber nichts mit einer bewussten schlechteren Behandlung der Kunden in der Schweiz zu tun, sondern ist einfach physikalisch bedingt. Andererseits werden Abschaltungen in Konstanz auch den Schweizer Kunden nützen. Wir sehen also in dieser Hinsicht keinerlei Landesgrenzen.»

Den Gemeinden sind die Hände gebunden

Bei den Ermatinger Gemeindewerken kann man bei Problemen bei Gasversorgung und -preisen nicht weiterhelfen. Leiter Roger Künzli sagt, er habe schon einige Mails deswegen erhalten, man sei da jedoch machtlos. Denn mit dem Gasnetz hätten sie nichts zu tun. In Betrieb, Unterhalt und Preisgestaltung seien die Stadtwerke Konstanz völlig unabhängig. Einziger Berührungspunkt sei, wenn die Strassensanierungen und Arbeiten am Netz koordinieren.

Gemeindepräsident Urs Tobler ist sich der Problematik bewusst, im Dorf werde mancherorts nach Sparmöglichkeiten und Alternativen Ausschau gehalten. Immerhin hätten die Konstanzer Stadtwerke für Mitte September zu einer Info eingeladen. Thema: Explodierende Preise und drohende Engpässe. «Vielleicht wissen wir dann mehr.»

Rekordhohe Strompreise am Markt

Neben den Gasbezügern trifft die aktuelle Energiekrise auch die Strombezüger in Ermatingen hart. Für die Elektrizität sind die Gemeindewerke jedoch direkt verantwortlich. Ein Leser aus dem Unterseedorf beklagt sich über die jüngst angekündigten Preiserhöhungen per 1. Januar 2023. Von einem Anstieg von 17 auf 51 Rappen im Hochtarif ist im jüngst publizierten Stromtarif zu lesen. «Hat die Gemeinde gezockt beim Stromeinkauf?», fragt sich der Ermatinger.

Stromausfall im Ortsteil Stad Am Sonntagabend zirka 20.15 Uhr fiel in Teilen von Ermatingen der Strom aus. Betroffen war etwa ein Viertel der Gemeinde im seenahen Ortsteil Staad. Ursache war ein Kurzschluss beziehungsweise ein defektes Papierbleikabel, wie Roger Künzli, Leiter der Technischen Gemeindewerke, auf Anfrage mitteilt. Das Kabel hätte sowieso bald ersetzt werden sollen. «Um 22.00 Uhr hatten wir die Lage wieder im Griff.» Ein Test für eine Mangellage in der Versorgung sei es nicht gewesen, meint Künzli mit einem Schmunzeln. Auch wenn viele Bürger dies vermutet hätten. (ubr)

Ein langjähriger Liefervertrag laufe ausgerechnet dieses Jahr aus, erklärt Urs Tobler. Die rekordhohen Strompreise am Markt führten nun zu den unvermeidlichen Preisersteigerungen um rund 200 Prozent. «Da wir bis jetzt sehr gut eingekauft hatten und relativ tiefe Preise anbieten können, erscheint der Unterschied nun markant.» Mit einer Beschaffung in Tranchen und der Hoffnung auf einen sich beruhigenden Markt hofft der Gemeindepräsident, dass es am Ende doch noch etwas besser komme als befürchtet.

