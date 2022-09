Gottlieber Pioniere wollen mit Wärme aus dem Seerhein heizen

Energie Möglicher Ausweg aus dem Gasdilemma: Gottlieben will schon in zwei Jahren mit Wärme aus dem Seerhein heizen Das kleine Dorf macht vor, wovon man vielerorts träumt. Ein Seethermie-Wärmeverbund soll bereits auf den Winter 2024/2025 in Betrieb gehen, ein Pionierprojekt. Urs Brüschweiler Jetzt kommentieren 23.09.2022, 18.00 Uhr

Die Gottlieber Uferpromenade. Bild: Robert Hahn Bauer

Schon in zwei Jahren könnte es so weit sein. Die Gottlieberinnen und Gottlieber würden ihre Stuben mit Wärme aus dem Seerhein beheizen. So ist zumindest die Idealvorstellung. Seethermie heisst das Zauberwort, das momentan an vielen Orten diskutiert und vorangetrieben wird. Die Kleinstgemeinde nimmt hier nun eine Pionierrolle ein. Gottlieben ist gerade dabei, ein entsprechendes Projekt aufzugleisen, das schon zeitnah spruchreif werden kann.

Paul Keller

Gemeindepräsident von Gottlieben. Bild: Andrea Stalder

«Wir wären der erste Ort, der das gesamte Gemeindegebiet mit Seewärme versorgt. Wir könnten dann als Musterbeispiel für andere, grössere Orte dienen.»

Das sagt Gemeindepräsident Paul Keller. Eine Machbarkeitsstudie des EKT, finanziert von der Politischen Gemeinde und der Bürgergemeinde Gottlieben, steht kurz vor Abschluss. Die Bevölkerung würde jüngst bereits zu Infoveranstaltungen eingeladen. «Es hat sich gezeigt, dass es machbar und sinnvoll ist.» Auch bei der Bewilligungsfähigkeit sehe man nichts, was dagegen sprechen könnte, erklärt der Gemeindepräsident.

Angestossen worden war das Projekt ursprünglich von der Drachenburg und Waaghaus AG, welche für die Sanierung und Erneuerung ihrer historischen Gasthäuser nach einer Möglichkeit für klimafreundliche Wärmeerzeugung suchte. Doch die öffentliche Hand nahm den Faden auf und will nun, dass das gesamte Dorf von einem nachhaltigen Wärmeverbund profitieren kann. «Wir sind zum Schluss gekommen, da liesse sich etwas machen», sagt der Gemeindepräsident.

Blick auf Gottlieben: mit Schloss Gottlieben, Waaghaus und Drachenburg und der Uferpromenade. Bild: Robert Hahn Bauer

Man hat günstige Voraussetzungen

«Die Realisierung ist bei uns vielleicht auch etwas einfacher als an anderen Orten.»

Wie Paul Keller ausführt, machten zwei Faktoren die Bedingungen in Gottlieben günstig. Erstens gebe es keine lange Flachwasserzone am Ufer des Seerheins und die Gemeinde stehe direkt am Wasser. Und zweitens sei das Dorf dicht bebaut, habe ein kompaktes Gebiet. Es gebe somit einen relativ hohen Bedarf auf kleiner Fläche.

Wie das alles funktionieren soll, ist in den Plänen schon relativ detailliert ausgearbeitet, wie ein Bericht in den «Gottlieber Nachrichten» zeigt: Eine zentrale Pumpstation würde beim Werftgebäude der Kibag Marina errichtet. Von dort würde die Leitung zum Ansaugen des Seewassers auf eine Tiefe von zehn bis 13 Metern in den Seerhein führen. Auf der Landseite würde ein Verteilnetz entlang der Strassen die Haushalte versorgen. Gemäss der Machbarkeitsstudie sei der erwartete Preis mit 20 bis 25 Rappen pro Kilowattstunde konkurrenzfähig, heisst es weiter.

Weg von der Abhängigkeit von Gas aus Konstanz

Betreiben soll den Wärmeverbund eine Trägerschaft, an welcher die EKT sowie die Politische Gemeinde und die Bürgergemeinde Gottlieben beteiligt sind.

«Wenn alle Ja sagen, können wir die Gesellschaft im Frühling gründen.»

Die Chancen stehen laut Paul Keller gut, dass sowohl die Gemeindeversammlung grünes Licht geben wird und auch genügend Gottlieber Liegenschaftsbesitzer einen Anschluss wollen. Etwa 60 Prozent müssten mitmachen.

«Bisher ist das Projekt extrem positiv aufgenommen worden von der Bevölkerung. Es gibt eine hohe Bereitschaft.»

Die hohen Gaspreise, welche die Einwohner nun zahlen müssten, hätten sicher das Ihre dazu beigetragen. Die Seerheingemeinde wird bekanntlich wie viele Dörfer am Untersee und Rhein direkt von den Stadtwerken Konstanz beliefert. Explodierende Preise und ein drohender Lieferausfall sorgen für Sorgen und Ängste bei den Schweizer Kunden. «Als die Idee mit der Seethermie ihren Ursprung nahm, ging es vorwiegend um Nachhaltigkeit und Klimafreundlichkeit», erklärt Paul Keller. «Dieses Hauptthema ist abgelöst worden durch die Sicherstellung der Versorgungssicherheit.»

