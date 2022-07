Eidgenössisches Armbrustschützenfest Schweizerischer geht es nicht mehr: Wenn der Schwingerkönig mit der Armbrust zum Start des Eidgenössischen den Apfel trifft Am Donnerstag startete das Eidgenössische Armbrustschützenfest in Neuwilen. Zum Auftakt traten beim Promischiessen Spitzensportler wie Nöldi Forrer, Nicola Spirig oder Daniel Hubmann gegen ein Duo aus der Thurgauer Regierung an. Urs Brüschweiler Jetzt kommentieren 08.07.2022, 14.16 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Schweizerischer geht es nicht mehr: Schwingerkönig Nöldi Forrer mit der Armbrust. Bild: Michel Canonica

«Guet Schuss!»

Die beiden Regierungsmitglieder klatschen sich ab. Monika Knill und Walter Schönholzer sind topmotiviert. Einen Schwingerkönig, x-fache Weltmeister und sogar eine Olympiasiegerin haben sie als Gegner. Vier prominente Duos treten am Donnerstagabend zum «Armbrust-Triathlon» an. Das Promischiessen eröffnet das Eidgenössische Armbrustschützenfest, das noch bis am 17. Juli auf der Schiessanlage Bäärenmos in Neuwilen mit insgesamt 850 Teilnehmern durchgeführt wird.

Arnold Forrer kam gut zurecht mit der Armbrust. Bild: Michel Canonica Ins Schwarze getroffen: Monika Knill. Bild: Michel Canonica Regierungsrätin Monika Knill aus dem Kemmental hat ein Heimspiel. Sie ist auch Ehrenpräsidenten des Eidgenössischen in Neuwilen. Bild: Michel Canonica Regierungsrat Walter Schönholzer ist passionierter und erfolgreicher Armbrustschütze. Bild: Michel Canonica Professionelle Vorbereitung bei Walter Schönholzer. Bild: Michel Canonica TZ-Chefredaktor David Angst versuchte sich ebenfalls am ungewohnten Sportgerät. Bild: Michel Canonica Triathlon Olympiasiegerin Nicola Spirig bei der Instruktion. Bild: Michel Canonica Nationalmannschafts-Schützin Nicole Bösch spannt die Armbrust für Schwingerkönig Arnold Forrer. Bild: Michel Canonica Nicola Spirig hat Spass beim Plauschwettkampf... Bild: Michel Canonica ... und beim Schiessen. Bild: Michel Canonica Snowboard-Weltmeisterin Julie Zogg auf dem Rückweg vom Aufhängen des Ballon-Ziels für ihren Teampartner Armbrust-Natitrainer Gerold Pfister. Bild: Michel Canonica Stolzes Resultat: Walter Schönholzer. Bild: Michel Canonica Nicola Spirig muss einen Luftballon aufblasen und aufhängen, als Ziel für Teamkollege Nöldi Forrer. Bild: Michel Canonica Die nationale Spitenschützin Mara Schönholzer wird beobachtet von OL-Weltmeister Daniel Hubmann. Bild: Michel Canonica Daniel Hubmann übernimmt den läuferischen Teil der Aufgabe. Bild: Michel Canonica Aber Daniel Hubmann zeigt sich auch mit der Armbrust zielsicher. Bild: Michel Canonica Auch die Regierungsrätin musste laufen. Bild: Michel Canonica

Der 149-fache Kranzgewinner Nöldi Forrer hat Spass. «Lustig, spannend, mal etwas anderes», sagt er kaugummikauend nach seiner ersten Begegnung mit der Armbrust. Ganz zufrieden ist er nach den ersten acht Schuss aber nicht mit sich. 42 von maximal 50 Punkten hat er erzielt. Nationalmannschaftsschützin Nicole Bösch, die den Schwingerkönig instruiert hatte, findet aber, das sei eine ordentliche Leistung. Beim Feldschiessen hole er jeweils den Kranz, betont Forrer. Die langen Beine sind ihm bei der Positionsfindung etwas im Weg.

«Können wir nicht stehend schiessen?

Tell hatte sich auch nicht hingehockt.»

Arnold Forrer beim Apfelschuss. Video: Urs Brüschweiler

Es braucht nur wenig Druck mit dem Abzugsfinger

Forrer tritt im Duo mit Triathlon-Olympiasiegern Nicola Spirig an. «Es ist immer spannend, etwas Neues auszuprobieren.» Andere Disziplinen kennen zu lernen zusammen mit Vertretern von anderen Sportarten, genau das sei das Lässige am «Micarna-Team», das im Bäärenmos im Einsatz stand. Ihre Künste mit der Armbrust hatten jedoch noch Steigerungspotenzial.

Daniel Hubmann. Bild: Michel Canonica

Wie so man anderer Schütze auch, hatte OL-Champion Daniel Hubmann mit dem Druckpunkt zu kämpfen. Er sagt:

«Der Pfeil ging etwas überraschend los.»

Und er habe vielleicht auch Probleme mit der Optik, schiebt er nach.

Wer kann, der kann: Regierungsrat Walter Schönholzer zeigt seine Treffer. Bild: Michel Canonica

Regierungsrat Walter Schönholzer trifft derweil gerade seine erste 10. Seit Jahrzehnten ist er aktiver und erfolgreicher Armbrustschütze. Seine Tochter Mara, ehemaliges Nationalmannschaftsmitglied und im Fest-OK dabei, freut sich über die Aufmerksamkeit für den urschweizerischen Sport:

«Cool, dass die Spitzensportler so viel Interesse zeigen.»

Ihrem Vater müsse sie nichts beibringen. «Alles, was ich kann, hat er mir beigebracht.» Im Laufe des Eidgenössischen wird sie noch einige Mal im Einsatz stehen. Ambitionen auf den Titel der Schützenkönigin habe sie zwar nicht, wie sie sagt. «Aber ich würde mich freuen, wenn ich in den Ausstich käme.»

Spitzenschützin Mara Schönholzer mit Teamkollege Daniel Hubmann. Bild: Michel Canonica

Der letzte Apfel bringt den Sieg

Den Dreikampf der vier Promi-Duos entscheidet Mara Schönholzer mit dem Abschuss des letzten vor der Scheibe hängenden Apfels. Sie und ihr Teampartner Daniel Hubmann ernten mit 283 Punkten den Beifall und die Gratulationen. Sie verweisen Nicola Spirig und Nöldi Forrer mit 259 Punkten auf Rang zwei. Snowboard-Weltmeisterin Julie Zogg und Armbrust-Nati-Coach Gerold Pfister bilden mit 194 Punkten das Schlusslicht, während dies das Thurgauer Regierungsratsduo mit 238 Punkten und Rang 3 zu vermeiden wusste.

Umzug und Festakt am Sonntag Am Sonntag ist der «offizielle Tag» des Eidgenössischen Armbrustschützenfest (EASF). Um 10.30 Uhr findet der Festumzug auf das Schiessgelände Bäärenmos in Neuwilen statt. Anschliessend an das Festbankett, das um 12 Uhr beginnt, findet der Festakt mit Grussbotschaften, Fahnenübergabe und Musik in der Schützenhalle statt. Das EASF dauert noch bis am 17. Juli. (red)



www.easf2022neuwilen.ch

Wenig später steht Monika Knill frisch gewandet am Rednerpult in der Schützenhalle. Als Ehrenpräsidentin des Eidgenössischen und «eingeborene Kemmentalerin» lag die offizielle Eröffnung des Armbrustschützenfestes bei ihr. Nach der «cheibe Pandemie» sei es ihr eine Freude, heute den Startschuss zum grossen Fest feiern zu können und in viele glückliche Gesichter schauen zu können.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen