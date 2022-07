Die Thurgauer Vereine am Eidgenössischen Armbrustschützenfest

EASF 2022 Die besten Thurgauer Armbrustschützen stammen aus Bürglen – klassiert am Eidgenössischen wurde auch die Sektion aus São Paulo 90 Vereine standen in den vergangenen Tagen im Bäärenmos in Neuweilen im Einsatz. Die sieben Thurgauer Sektionen haben starke Resultate erzielt. 18.07.2022, 16.03 Uhr

Zug vor Frutigen und Bürglen: Die Rangliste in der Kategorie 1. Bild: PD

(red) Das Sektionsabsenden bildet den Höhepunkt des Eidgenössischen Armbrustschützenfestes in Neuwilen. Total konnten 79 Vereine aus der ganzen Schweiz rangiert werden. Mit dabei war auch die Ausland­sektion aus São Paulo. Einzelschützen, aus weiteren Vereinen konnten nicht klassiert werden, weil die Teilnehmerzahl zu klein war. Präsent waren insgesamt 90 Vereine am Eidgenössischen Armbrustschützenfest.

Rangliste der Thurgauer Sektionen:

Kategorie 1 3. Bürglen, 57,161

13. Frauenfeld, 55,763

15. Neuwilen, 55,555

Kategorie 2 2. Buhwil-Neukirch, 56,125

6. Sulgen, 55,726

8. Berg, 55,505

Kategorie 3 21. Neukirch, 50,006

Das Eidgenössische Armbrustschützenfest vom 7. bis zum 17. Juli im Bäärenmos in Neuwilen war ein gelungenes Fest, das die Erwartungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfüllt und in vielen Bereichen übertroffen hat, schreibt das OK in einer Mitteilung. Die Thurgauer Organisatoren dürften stolz auf das erzielte Ergebnis sein. Mit rund 850 Teilnehmenden wurden die Erwartungen der Organisatoren zwar nicht ganz erfüllt – 1000 Teilnehmende wären das Ziel gewesen – aber sie haben ihr Bestes gegeben und für die Schweizer Armbrustschützinnen und Armbrustschützen ein Fest der Superlative ausgerichtet.

Die Vereinsfahnen in der Kategorie 1 beim Absenden. Bild: PD