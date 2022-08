Bottighofer Dorffäscht

Dorffest Ein Fest vom See bis in den Wald: Bottighofen feiert, dass wieder gefestet werden kann Erstmalig fand am Wochenende ein zweitägiges Dorffest in Bottighofen statt. Programm war für alle Generationen geboten. Judith Schuck Jetzt kommentieren 21.08.2022, 18.01 Uhr

Das Gemeinde-Duell im menschlichen Töggelikasten. Bild: PD

Während der vergangenen zwei Jahre fand für die Bottighofer Bevölkerung wie für viele andere kein öffentliches Leben statt. Versammlungen, Feste wie die Bundesfeier – alle Treffen mussten gestrichen werden. Gemeindepräsident Matthias Hofmann wollte seiner Gemeinde nach dieser pandemiegeschuldeten Abstinenz etwas zurückzugeben. So kam er auf die Idee zu einem Dorffest, «vom See bis in den Wald». Die Kosten für das Festwochenende habe der Gemeinderat ohne Schwierigkeiten genehmigt.

Ein Organisationskomitee aus Mitgliedern der politischen und der Schulgemeinde, dem Verein proBottighofen, den beiden Schützen- sowie Sportvereinen, der Männerriege, dem Werkhof und weiteren Vereinen nahm sich unter Leitung von Raphael Lüscher dem Programm an.

Raphael Lüscher

OK-Chef und Gemeinderat Bild: Judith Schuck

«Das Datum haben wir so gewählt, dass es mit dem Sportfischerfest und der InWater Boat Show im Hafengelände zusammenfällt.»

Das erklärt Lüscher, der im Gemeinderat das Departement Finanzen inne hat. In Richtung Wald ging es für diejenigen, die das Angebot der Feldschützengesellschaft im Liebburgtobel besuchten, doch beim Schützenhaus im «Löchli» konnte ebenfalls zentrumsnah das Schiessen geübt werden.

Auf dem Sportplatz trugen junge Gladiatoren ihre Kämpfe aus und beim Menschen-Töggeli traten am Sonntagvormittag beim Prominenten-Wettbewerb die Dörfer Bottighofen und Scherzingen gegeneinander an. Die Gastgeber gewannen das Match mit 10:3. «Wir hatten einen klare Heimvorteil», begründet Lüscher dieses Ergebnis, ein volles Stadion feuerte die Mitglieder aus der Gemeindebehörde, darunter Lüscher selbst und Matthias Hofmann, an.

Der Turnverein Bottighofen bot Gladiatorenwettkämpfe. Bild: Judith Schuck

Am Samstag spielten bereits beim Quartierturnier Mannschaften aus der Bevölkerung das menschliche Tischkicker. In der Schulstrasse boten Foodtrucks abwechslungsreiche Verpflegung an und auf der Bühne spielten Bands und Musikvereine. Kinder konnten den Geschichten im Märli-Zelt lauschen oder die Tricks des Zauberers bestaunen. «Ein Anliegen war, die Bottighofer Vereine ins Fest zu integrieren», sagt der OK-Chef. Durch ihre Mithilfe wird ihnen etwas Geld in die Kassen gespült werden.

Der Botti-Trail: ein nachhaltiges Projekt

Matthias Hofmann

Gemeindepräsident Bild: Judith Schuck

Anlässlich dieses Grossevents initiierte proBottighofen zusammen mit der Raiffeisenbank, die das Projekt finanziell unterstützt, Schulgemeinde und politischer Gemeinde, den sogenannten «Botti-Trail». Der digitale Dorfrundgang führte vom Festplatz in der Schulstrasse zur Raiffeisenbank. Mit dem Postenlauf soll «etwas Nachhaltiges geschaffen werden», sagt der Gemeindepräsident. Via App kann so das Dorf und seine Geschichte erkundet werden.

«Der OL wird künftig von der politischen sowie der Schulgemeinde gepflegt werden», so Hofmann. Das Angebot richte sich nicht nur an Schüler und Bevölkerung, auch interessierte Touristen oder Hafengäste sollen durch den Postenlauf den Ort besser kennen lernen können. Wer sich auf die Spurensuche machen möchte, benötigt dazu ein Handy mit QR-Code-Scanner. Die Starttafel wird künftig beim Dorfzentrum zu finden sein.

Trotz wiederkehrender Regenschauer war das Fest auch am Samstag gut besucht, die angenehmen Temperaturen bei Sonnenschein am zweiten Tag trugen ihr Übriges für ein gelungenes erstes Bottighofer Dorffest bei.

