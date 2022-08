Kreuzlingen: Der Schwimmclub feiert sein 75-jähriges Bestehen

Kreuzlingen Die Goldschmiede jubiliert: Der Schwimmclub feiert sein 75-jähriges Bestehen Mit zwei Jahren Coronaverspätung feierte der Verein sein Jubiläum im Hörnli. Inka Grabowsky 29.08.2022, 04.30 Uhr

«Das Zelt ist voll. Wir sind zufrieden», sagt Christof Keller vom Organisationskomitee. Rund 500 Aktive, Ehemalige und Gäste zeigten am Samstagabend ihre Verbundenheit zum Schwimmclub Kreuzlingen. Mit einem schmalen Budget von rund 30'000 Franken, 13 grosszügigen Gönnern – darunter die Stadt, die Schulgemeinde und Energie Kreuzlingen – und viel freiwilliger Arbeit konnte endlich des denkwürdigen Tags vor mittlerweile 77 Jahren gedacht werden, als Schwimmbegeisterte und Lehrer den Verein gegründet hatten.

«Nach der coronabedingten Absage vor zwei Jahren war es nicht leicht, das OK in Schwung zu halten», räumt Keller ein. Nun aber gab es zwischen 11 Uhr vormittags und 2 Uhr nachts ein volles Programm zum Geniessen. Bei der Wassergymnastik durften alle mitmachen.

Die Schnellsten wurden ausgezeichnet

Das Schwimm- und Wasserball-Training wurde von Vereinsmitgliedern demonstriert. Die dekorative Disziplin «Artistic Swimming», früher sprach man von Synchronschwimmen, übernahm auf Einladung der SC Flös Buchs. Dreissig Athletinnen und ein Athlet im Alter von 8 bis 23 Jahren zeigten, was man im Schwimmbecken tun kann, wenn es weder um Schnelligkeit noch um Tore geht, sondern um spektakuläre Showeffekte.

Die jährliche Ausmarchung der Clubmeisterinnen und -meister wurde in die Jubiläumsfeierlichkeiten integriert. Bei den Jugendlichen waren Sasa Mitrovic und Nadja Roth am schnellsten über 50 Meter Freistil. Bei den Herren war Warren Lawrence einmal mehr unschlagbar, bei den Damen Hanna Mitrovic. Der Klub nutzte den Augenblick, sich beim Trainerteam zu bedanken. Gino Deflorian, Yvonne Schmaler und Yvonne Höppli durften grossen Applaus entgegennehmen.

Aufbruch in die Zukunft

«Wir werden von der Stadt getragen, von der Bevölkerung ebenso wie von der Politik», sagt Präsident Max Wicker. «Das merkt man nicht nur bei den Wasserball-Matches.» Rund 600 Mitglieder hat der Verein, 180 davon sind in irgendeiner Form aktiv. Die bisherige Geschichte des Schwimmclubs ist überaus erfolgreich.

Das jedenfalls betonte Nationalrat Christian Lohr in seiner Jubiläumsansprache. «Der SCK ist nicht nur eine Goldschmiede, was Medaillen und Meistertitel angeht, sondern ist in der Region wichtig, weil hier die Kinder Schwimmen lernen.» Als Gesundheitspolitiker freue ihn das besonders. «Schwimmen trainiert Muskeln und Ausdauer, baut Stress ab und birgt kaum Verletzungsgefahren.» In Kreuzlingen gäbe es eine gute Infrastruktur, um es zu praktizieren. Neben dem See und dem Hörnli werde bald auch die Egelsee-Halle ein Topbad werden.