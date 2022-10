Altnau: Schlüsselübergabe für die neue "Krone" am See

Altnau Der Schlüssel zur neuen «Krone» Der Neubau des Restaurants am Hafen Altnau steht. Der Gemeinderat hat das Haus an die neuen Pächter Jacqueline und Matias Bolliger übergeben. Eröffnet wird das Restaurant am 21. Oktober. Barbara Hettich 03.10.2022, 04.30 Uhr

Gemeindepräsident Hans Feuz (links) überreicht den Pächtern Jacqueline und Matias Bolliger, den Schlüssel für die «Krone». Bild: Reto Martin

Die Umgebungsarbeiten sind noch nicht abgeschlossen, aber das Restaurant am Hafen in Altnau ist termingerecht fertig geworden. Der eingeschossige Neubau überzeugt: Viel Holz, hochwertig verarbeitet und dank Oberlichter wirkt das Restaurant auch an einem regnerischen Tag hell und freundlich. Gemeinderat, Baukommission, Architekt und Anwohner hatten sich am Samstag versammelt und feierlich überreichte Gemeindepräsident Hans Feuz den neuen Pächtern Matias und Jaqueline Bolliger zwar keine Krone, aber eine Zacke aus der Krone in Form eines Schlüssels.

«Dass hier einmal ein neues Gebäude steht, war 2015 noch undenkbar», sagt Gemeindepräsident Hans Feuz. Dafür habe es viele Leute gebraucht. Allen voran einen wohlwollenden Nachbarn wie Hans Tobler und die Bevölkerung, die 2019 den Projektierungskredit und 2020 den Rahmenkredit über rund sieben Millionen Franken genehmigte: Für den Neubau 2,38 Millionen, für die Sanierung der alten Liegenschaft 3,45 Millionen und für die Umgebungsgestaltung 820'000 Franken. Wenn 2350 Bauherren bauen, sei das nicht immer einfach, sagt Feuz: «Es soll hochwertig sein, darf aber nicht viel kosten, es soll beeindrucken, aber nicht protzen und eines dürfe es ganz sicher nicht sein: langweilig.» Das Restaurant direkt am See sei auf alle Fälle ein grosser Gewinn für die Gemeinde.

Der Eingangsbereich des Restaurants. Noch fehlt die Möblierung. Bild: Reto Martin Blick in die Nasszehlen der «Krone». Bild: Reto Martin Bild: Reto Martin

Platz für 270 Gäste im Innen- und Aussenbereich

Matias Bolliger dankt der Gemeinde für die tolle Zusammenarbeit. «Es ist eine wirkliche Freude, in einem so schönen Restaurant zu stehen», sagte er. Ein Restaurant, das energetisch und mit Solaranlage auf dem Dach den höchsten Ansprüchen genüge. Mit einem sensationellen Team werde man mit einem Tag der offenen Tür am 21. und 22. Oktober starten. Der reguläre Ganzjahresbetrieb mit Viertagewoche im Winterhalbjahr startet am 23. Oktober. Noch gibt es viel zu tun: Die Möblierung ist Sache des Pächters. Im Innenbereich hat es Raum für 90 Sitzplätze, im gedeckten Aussenbereich für 60 Sitzplätze und für rund 120 in der Gartenwirtschaft mit Selbstbedienung am «Take-away».

Das Restraunt Krone von aussen. Noch sind die Umgebungsarbeiten nicht abgeschlossen. Bild. Reto Martin

Matias und Jaqueline Bolliger sind auch Pächter des Restaurants Seeburg in Kreuzlingen. Für die «Krone» Altnau haben sie Simon Wyss als Betriebsleiter eingesetzt. In der «Krone» könne er sich ganz auf seine Gastgeberrolle fokussieren: «Im Bereich Administration und Marketing halten wir ihm den Rücken frei», sagt Jaqueline Bolliger.

«Wir sind ein Familienbetrieb und lassen unseren Angestellten viele Freiheiten, gehen kritisch, aber nie respektlos miteinander um.»

Das sagt Matias Bolliger und zeigt auf, warum es ihnen entgegen dem Trend nicht an Personal mangelt.

Die Sanierung der alten «Krone» dauert noch an. Das Gebäude wurde komplett ausgehöhlt. In der über 100-jährigen Liegenschaft werden vier Gäste-Studios, vier Wohnungen und Lagerräume für das Restaurant eingebaut. Bis im Mai soll auch dieser Bau abgeschlossen sein.