Zur Rettung: Das Kreuzlinger Rebhüüsli wird 50 Meter verschoben

Denkmalschutz Das Rebhüüsli steht vor einer Züglete: Warum ein kleines Häuschen in Kreuzlingen um 50 Meter verschoben wird Die Lösung heisst Umzug: Für die Rettung des letzten Zeitzeugen der Weinbau-Tradition in der Stadt werden doch noch alle Hebel in Bewegung gesetzt. Urs Brüschweiler Jetzt kommentieren 28.07.2022, 11.30 Uhr

Gemäss dem Hinweisinventar der Denkmalpflege wurde das Rebhaus wohl 1900 erbaut, besitzt jedoch einen älteren Kern. Bild: Andrea Stalder (14. April 2021)

Die Zukunft des letzten Zeitzeugen der Kreuzlinger Weinbau-Tradition scheint gesichert. Das Rebhüüsli im Hinterhof der Hauptstrasse 55 am Veserweg muss zwar einer Überbauung weichen, aber es wird nicht vom Erdboden verschwinden. Das im Kern über 100 Jahre alte Minigebäude muss zügeln. Die Bauherrschaft wird das zierliche, weisse Häuschen samt seinem Gewölbekeller rund 50 Meter Luftlinie ostwärts verschieben. Dort soll es, immer noch auf derselben Parzelle befindlich, im Garten eines neuen Mehrfamilienhauses seinen künftigen Platz und seine Funktion finden. Ein entsprechendes Baugesuch lag bis vor kurzem öffentlich auf. Einsprachen gab es keine, wie die Kreuzlinger Bauverwaltung auf Anfrage mitteilt.

Zuletzt wurde das Rebhüüsli als Kunstgalerie genutzt. Bild: Andrea Stalder (14. April 2021)

Das denkmalpflegerisch als wertvoll eingestufte Rebhüüsli hatte vor etwas über einem Jahr für Missstimmung gesorgt. Der Stadtrat wollte nämlich dessen Schutzstatus, den er zehn Jahre zuvor selbst erlassen hatte, aufheben und so den Abbruch zu Gunsten einer Überbauung ermöglichen. Der Thurgauer Heimatschutz in Person von Uwe Moor wehrte sich jedoch für das letzte erhaltene Rebhäuschen in der Stadt. Mit Erfolg, wie sich heute zeigt.

Ernst Zülle

Stadtrat Kreuzlingen Bild: PD

«Wir sind noch einmal über die Bücher gegangen.»

Das sagt Stadtrat Ernst Zülle. Mit der Bauherrin, der Zuhause AG aus Bronschhofen, ihrem Kreuzlinger Architekten Bernard Roth und dem Heimatschutz sei man an einem Tisch gesessen und habe nach Lösungen gesucht. Mit der Verschiebung und dem damit verbundenen Weiterbestand des Rebhüüslis zeigen sich nun alle Beteiligten zufrieden.

Denkmalpflegerisch «wertvoll»

Links vom Rebhüüsli befindet sich das Theater an der Grenze. Bild: Andrea Stalder (14. April 2021)

«Der Umzug ist sicher aufwendig, aber machbar», sagt Stadtrat Zülle. Als technisch anspruchsvoll könnte sich der Gewölbekeller des Rebhüüslis erweisen, obwohl das Sockelgeschoss nur gerade 2,15 mal 3,20 Meter misst. Denn der rund 1,5 Meter ins Erdreich ragende Teil des Häuschens muss auch mit gezügelt werden. Zülle sagt: «Es ist sicher eine grosse Herausforderung, aber die Bauherren wollen sich dem stellen.»

Mit den Neubauten wäre es isoliert gewesen

Städtebaulich sei der neue Standort – freistehend und im Grünen – sowieso besser geeignet für das Rebhüüsli, findet Stadtrat Ernst Zülle. Am alten Platz wäre es nach der Realisierung der geplanten Neubauten sehr isoliert und verloren dagestanden. «Hier kommt es zur Geltung und verschafft dem Mehrfamilienhaus zusätzliche einen Mehrwert.»

Bernard Roth

Architekt Bild: red

«Es ist sicher ein grosser Aufwand. Aber es ist gut, dass wir einen Weg gefunden haben.»

Das sagt Architekt Bernard Roth. Wie das Rebhüüsli gezügelt werden soll, sei im Detail noch nicht geplant. Wenn beide Baubewilligungen, jene für die Verschiebung des Rebhüüslis und jene für den Neubau des Mehrfamilienhauses «Neptun 4» mit zwölf Eigentumswohnungen – vorlägen, werde die gemeinsame Realisierung in Angriff genommen. Er schätzt, dass das Rebhäuschen etwa noch ein Jahr am alten Ort stehen bleiben wird. Es werde danach den Aussenbereich der Gesamtanlage prägen. Der untere Teil könnte als Geräteschuppen für den Garten, die obere Etage vielleicht als Spielplatz oder als kleiner Hobbyraum für einen Stockwerkeigentümer dienen. «Wenn es genutzt wird, wird es auch unterhalten und verfällt nicht», sagt Roth.

Schutz wird nicht aufgehoben

Uwe Moor hingegen ist froh, dass das Relikt aus der Weinbauzeit erhalten bleibt und wieder eine Funktion erhält. Heute nutze ein Mann das Rebhüüsli gelegentlich als privates Teestübli, weiss er. Der Präsident des Thurgauer Heimatschutzes fürchtet lediglich noch, dass das Minigebäude den Transport nicht überstehen könnte.

Uwe Moor, Präsident des Thurgauer Heimatschutzes, hat für den Erhalt des Rebhüüslis gekämpft. Bild: Stefan Böker

Am liebsten wäre Moor gewesen, das Häuschen auf dem noch bestehenden Kreuzlinger Rebberg zu platzieren. Die Möglichkeit im Seeburgpark habe sich aber zerschlagen. So erinnere es eben weiterhin an den einstigen Rebberg im heutigen Stadtzentrum. Und:

«Es ist ein weiteres Beispiel, dass der Thurgauer Heimatschutz für gute Lösungen Hand bietet.»

Uwe Moor betont doch noch einmal, dass die geplante Aufhebung des Schutzstatus «ein Unding» gewesen sei. Dieser Prozess ist im Übrigen derzeit sistiert. Wahrscheinlich werde man darauf verzichten, sagt Stadtrat Zülle. Heisst: Das Rebhüüsli bleibt auch weiterhin denkmalpflegerisch geschützt.

