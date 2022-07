Münsterlingen: Denkmal zur Erinnerung an Medikamententests

Denkmal Ein Sandstein-Haus als Zeichen der Erinnerung an die Opfer der Münsterlinger Medikamententests Fast drei Jahre nach dem Regierungsbeschluss zur Realisierung eines Denkmals zur Erinnerung an Fremdplatzierungen und Medikamententests liegt nun das Baugesuch für die Skulptur und die Umgebungsgestaltung des ehemaligen Münsterlinger Spitalfriedhofs auf. Kurt Peter 25.07.2022, 16.35 Uhr

«Haus der Erinnerungen» vor der Abdankungshalle auf dem ehemaligen Spitalfriedhof Münsterlingen. Visualisierung: PD

Das Baugesuch des Kantonalen Hochbauamtes, das noch bis am 4. August auf der Bauverwaltung Münsterlingen öffentlich aufliegt, sieht neben der Realisierung des «Zeichens der Erinnerung» auch eine Umgebungsgestaltung bei der Gemeindeverwaltung und dem ehemaligen Spitalfriedhof vor. Dieser soll vollumfänglich mit einer teilweise neu gepflanzten Hecke umschlossen werden. Zwei neue Bäume werden den Eingang bei der Aufbahrungshalle markieren, für den Eingang von Osten her wird das bestehende eiserne Tor zur Gemeindeverwaltung hin verschoben.

Bei der Bepflanzung von Bäumen, Sträuchern und Hecken werden einheimische Gewächse verwendet. Zwei Sitzbänke werden im Areal neu erstellt. Das Retentionsbecken wird mit einer Hecke umgeben und so «unsichtbar» gemacht. Die bestehenden Parkplätze für das Personal der Gemeindeverwaltung werden verlegt, hier werden ebenfalls zusätzliche Bäume gepflanzt. Bei den Besucherparkplätzen wird der Behindertenparkplatz zum Eingang ins Verwaltungsgebäude verschoben. Die Gemeinde selbst erstellt neu einen Velounterstand bei der Klosterstrasse. Die Fassade der Abdankungshalle soll saniert werden, im Innern entsteht ein Dokumentationsort.

Das Erinnerungszeichen erhält die Form eines Hauses. Die Zitate aus den Gesprächen werden in die Aussenwände eingraviert. Bild: PD

Zitate der Betroffenen

Karolin Bräg

Künstlerin Bild: Kevin Roth

Im September 2019 beschloss der Regierungsrat die Errichtung eines thurgauischen «Zeichens der Erinnerung» an die fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981 sowie an die Medikamententests in der Psychiatrischen Klinik Münsterlingen zwischen 1940 und 1980. Gleichzeitig wurde ein Beurteilungsgremium eingesetzt und ein zweistufiger Wettbewerb lanciert. Das Beurteilungsgremium kam ein Jahr später zum Entschluss, das Projekt «Haus der Erinnerung» von Karolin Bräg zur Ausführung zu empfehlen. Der Regierungsrat folgte dieser Empfehlung. An den Wänden des «Hauses der Erinnerung» schreibt die Künstlerin in eigener Handschrift jene Satzteile, die sich für sie als Essenz aus den mit Betroffenen geführten Gesprächen ergaben.

Das Haus ist vollständig aus Sandstein, Zimmer hat es keine. Vom Haus werden links und rechts zwei Teile abgetrennt. Sie finden als Partnerzeichen bei der Psychiatrischen Klinik Münsterlingen und in Kalchrain ihren definitiven Bestimmungsort. Ursprünglich war geplant, dass das «Haus der Erinnerung» im Frühsommer dieses Jahres eingeweiht werden sollte. Nun dürfte sich diese Feier um ein Jahr verschieben.

Partnerzeichen I auf dem Areal der Psychiatrischen Klinik Münsterlingen. Visualisierung: PD