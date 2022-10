Keine Friedenskette von Coronaskeptikern und Massnahmegegnern

Demonstration «Gegen die Pandemielüge»: Die Friedenskette rund um den Bodensee scheiterte, weil nur wenige Massnahmengegner vor Ort waren Obwohl gross angekündigt von Corona-Skeptikern und Massnahmengegnern, fand eine Kundgebung am Konstanzer Trichter und in Kreuzlingen nicht statt. Grund dafür: mangelnde Anzahl Demonstrationswilliger und eine verwirrende Organisation. Judith Schuck Jetzt kommentieren 03.10.2022, 05.40 Uhr

Anhänger der systemkritischen Organisation Wirkraft.org treffen sich bei einem Zelt. Bild: Judith Schuck

Am Sonntag um 15.15 Uhr gibt es am Konstanzer Trichter den Aufruf, die Friedenskette zu schliessen. Rund 40 Menschen hatten es bis hierher geschafft, dabei hatte der Organisator der Demonstration «Friedensee», Gerry Mayr, vorab dazu aufgerufen, sich bitte per Mail anzumelden, damit jedem sein Platz reserviert werden könne.

Das wäre nun nicht nötig gewesen für dieses Ereignis, zu dem der Konstanzer Zweiradmechaniker und Coronamassnahmenkritiker aufgerufen hatte. Es hätte eine Friedenskette rund um den Bodensee werden sollen. Und ab 15 Uhr wollte man vom Konstanzer Stadtgarten Richtung Kreuzlingen aufbrechen, wo Mayr am Abend seine Abschlussrede abhalten wollte.

Vorträge und Musik von Systemkritikern und Esoterikerin

Dass das Programm verwirrend war, darüber beschwerten sich eine Vielzahl der Demonstrationswilligen. Wobei das Wort «Vielzahl» relativ zu betrachten ist, blieb doch die Menge überschaubar. An der Konstanzer Seestrasse hatte sich schon am Samstag die systemkritische Organisation «Wirkraft.org» mit einem Pavillon eingerichtet. Hier gab es Vorträge und Musik von der Querdenkerszene nahestehenden Musikern wie das «Duo ziemlich anders» und der Esoterikerin Perin Dinekli. Sie hatte 2020 einen Strafbefehl erhalten, da sie als Ärztin Gesundheitszeugnisse ausstellte, um die Maskenpflicht zu umgehen.

Eine geschlossene Kette um den Bodensee war das Ziel, das nicht erreicht wurde. Bild: Judith Schuck

Am diesem Pavillon fanden sich am Sonntag gegen 14 Uhr etwa 15 Menschen ein, auf der Suche nach der Friedenskette. Statt Bands waren lediglich ein paar müde Tambourinschläge zu hören. Eine Frau fragte verärgert:

«Ich bin extra von Eriskirch über den See gekommen, wo ist denn nun die Friedenskette?»

Andere schlossen sich ihr an, das Programm sei völlig verwirrend. Das «Wirkraft»-Team entschuldigte sich, es sei nicht für die Organisation zuständig und schickte die Leute zum Fährhafen Konstanz-Meersburg. Dass dieser gut vier Kilometer entfernt liegt, konnten die Ortsfremden nicht wissen und stapften tapfer los. Einer davon trug auf seinem grauen Filzhut neben einem Button gegen Atomkraft einen:

«Gegen die Pandemielüge».

Systemvernichtendes Kartenspiel «Game Over»

Als Trost gab es von «Wirkraft» das Kartenspiel «Game Over» mit auf den Weg, bei dem Politiker gestürzt werden sollen: «Begib dich direkt in die Höhle des Löwen. Werde einer der Akteure und schlage den Deep State mit seinen eigenen Waffen. Bringe die Clans unter Deine Kontrolle. Sobald du alle Clans mit deinem Syndikat steuerst, heisst es Game Over.» Fragwürdige Spielregeln, für einen Anlass wie «Friedensee», der sich gegen Rüstungsexporte aus dem Bodenseeraum richtet, wie Gerry Mayr im Vorfeld der Demonstration bekräftigte.

Die Friedenskette blieb sehr klein, die Organisation der Demonstration traf nicht auf Begeisterung. Bild: Judith Schuck

Am Fährhafen in Konstanz-Staad sind um 14.30 Uhr ebenfalls nur vereinzelte Anhänger der Bewegung anzutreffen, darunter in erster Linie Vertreter des Mediums «Kla.TV», das sich gegen die Täuschung von «Mainstream-Medien» richtet. Das Kamerateam packt bald wieder ein. Keine Menschen am Hafen, obwohl doch um 16 Uhr Lothar Mack, ein für seinen Rechtspopulismus bekannter Pfarrer aus Bern, einen Gottesdienst abhalten hätte sollen. Die Leute laufen einfach los, niemand weiss, wohin.

Ein angeblicher Freund von Gerry Mayr, auf dessen Auto die Nachricht prangt,

«Steck dir deine Pandemie in den Arsch»,

versucht den Organisator vergeblich telefonisch zu erreichen, um zu fragen, wo er denn hinkommen solle. Am Morgen sei er bereits in Nonnenhorn gewesen. «Da waren nur 20, 25 Leute. Lag sicher am Wetter.»

Dass die Vision Gerry Mayrs von einer geschlossenen Kette rund um den See sich nicht verwirklichen liess, scheint klar. Ob es an der schlechten Organisation lag? Ein extra aus der Oberpfalz im östlichen Bayern angereister Mann meinte jedenfalls, dass sei «a bissl a Problem vom Gerry.»

