Eine Tägerwilerin beim Cirque du Soleil

Cirque du Soleil «Man muss die Menschen überzeugen»: Wie eine Tägerwilerin im Hintergrund für den Glanz auf der grossen Bühne sorgt Der Cirque du Soleil gastiert aktuell in Zürich auf dem Hardturm-Areal und begeistert mit seiner Show «Luzia» unzählige Gäste. Dafür, dass alles glatt läuft, ist die Tägerwilerin Gabriela Brügger verantwortlich. Sie gewährt einen Blick hinter die Kulissen. Inka Grabowsky Jetzt kommentieren 06.10.2022, 18.30 Uhr

Die Tägerwilerin Gabriela Brügger zieht im Hintergrund der Show «Luzia» des Cirque du Soleil die Fäden. Bild: PD

Wenn derzeit auf dem Zürcher Hardturm-Areal der Cirque du Soleil das Publikum bezaubert, dann freut sich eine Tägerwilerin bei jeder Vorstellung ein bisschen mit. Als Projektleiterin bei der Schweizer Veranstaltungsagentur Rent-a-Show unter dem Dach von Freddy Burger Management nämlich ist sie ein kleines, aber nicht ganz unbedeutendes Rad in der Theatermaschinerie.

Gabriela Brügger ist in Tägerwilen aufgewachsen sowie zur Schule gegangen und hat in Kreuzlingen bei Avery Dennison die Ausbildung zur kaufmännischen Angestellten absolviert. «Ich habe erst ein Jahr im Verkauf gearbeitet und mich dann bei Freddy Burger Management beworben – und da war ich dann 14 Jahre im Ticketing, zuletzt als Leiterin des Teams», erzählt die 37-Jährige.

Arbeitsbewilligungen, Baumaschinen und eine Mariachi-Band

Vor zweieinhalb Jahren konnte sie intern in die Projektleitung wechseln. «Das war nach der Einarbeitung ein Learning by Doing – in diesem Fall etwas speziell, weil durch die Coronapandemie viel verschoben wurde.» Sie habe die Zeit unter anderem dafür genutzt, ihr Englisch aufzubessern. Das komme ihr jetzt zugute, denn im Showbusiness mit Künstlern aus aller Welt ist Englisch oft der kleinste gemeinsame Nenner.

Artisten der Cirque du Soleil in der aktuellen Show «Luzia». Bild: PD/Matt Beard

Im Projektmanagement laufen die Fäden zusammen. «In erster Linie ist man für die Abwicklung der teils komplexen, administrativen Aufgaben verantwortlich», erklärt sie. Ein internationales Unternehmen wie der Cirque du Soleil habe in allen Ländern seiner Tournee lokal verankerte Partner, die sich mit der Sprache, den Gesetzen oder den Anforderungen der Behörden auskennen.

«Konkret musste ich zum Beispiel über 180 Arbeitsbewilligungen beantragen, damit die Artisten und die Mitarbeitenden der Tour hier für die Dauer des Gastspiels arbeiten dürfen. Inzwischen weiss ich bestens Bescheid, wie das funktioniert. Für den Aufbau musste ich diverse Baumaschinen organisieren oder für die Premierenfeier eine Mariachi-Band verpflichten. Das zeigt die Vielseitigkeit meines Berufs.»

Sie muss den Erwartungen ihres Kunden gerecht werden

Wichtig für den Erfolg der Show ist naturgemäss auch die Öffentlichkeitsarbeit und die Werbung, damit Tickets verkauft werden. «Gerade in der aktuellen Zeit mit all den Herausforderungen wie etwa der Inflation oder dem Krieg ist selbst eine Institution wie der Cirque du Soleil kein Selbstläufer», sagt Brügger. Die international hoch angesehene Marke helfe zwar, aber das Angebot an Kulturveranstaltungen sei derzeit gross.

«Man muss die Menschen überzeugen.»

So sei sie einerseits stolz, an dem Grossprojekt beteiligt zu sein, andererseits spürt sie auch die hohe Erwartungshaltung, die ihr Kunde an seine Dienstleister stellt. Eine perfekte Show gibt es eben nur dank perfekter Partner.

Zwei Artistinnen des Cirque du Soleil in der aktuellen Show «Luzia». Bild: PD/Matt Beard

Unerwartet spannend war die Miete des Platzes am Hardturm von der Stadt Zürich. Für das 2500 Personen fassende Zirkuszelt ist eine grosse Fläche erforderlich – geeignete Standorte sind schwer zu finden. «Eigentlich hätte der Cirque du Soleil bereits 2020 zu Gast sein sollen. Damals war schon alles in trockenen Tüchern, das Gastspiel musste aber wegen Corona abgesagt werden.»

Inzwischen hatte die Bevölkerung der Stadt Zürich Ja gesagt zum neuen Stadionprojekt auf dem Hardturm-Areal, deshalb sei lange nicht klar gewesen, ob sie das Areal 2022 nochmals mieten könnten. Kein Wunder also, dass der Projektleiterin ein Stein vom Herzen fiel, als sie Mitte September die letzten Proben vor Ort besuchen konnte: «Das war schon sehr emotional, weil klar wurde, dass es endlich losgeht.»

Wer Fragen hat, wendet sich an sie

Fertig ist ihre Arbeit noch lange nicht. Im laufenden Betrieb bleibt Brügger bei Problemen die erste Ansprechpartnerin der Zirkusleute. Das gehört dazu.

«Wir wissen eben, wen wir vor Ort fragen müssen. Welche Sicherheitsfirma kann man engagieren? Wer reinigt die Kostüme? Wer macht das Catering?»

Die Show «Luzia» ist in Zürich noch bis am 22. Oktober zu sehen. Und genauso, wie es einen langen Vorlauf in der Vorbereitung gab, ist Gabriela Brüggers Arbeit nicht mit dem Schlussapplaus beendet. «Das Zirkuszelt muss ja noch abgebaut und weitertransportiert werden», sagt sie. «Und dann folgt noch die Abrechnung.»

Die nächsten Grossprojekte für das nächste Jahr seien bereits in der Pipeline. «Unter anderem bin ich als Projektleitung für ‹Cats› im Musical Theater Basel zuständig. Langweilig wird mir bestimmt nicht.»

