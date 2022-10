Kreuzlingen: interessante Gespräche am ersten Kraftgegendtag

Kreuzlingen Christian Lohr – vom Patron zum Botschafter Am ersten Kraftgegendtag des Vereins «Seerücken-Untersee Kraftgegend» in Kreuzlingen genossen die Besucher diverse Inputreferate und Gesprächsrunden. Nationalrat Christian Lohr wird erster Botschafter der Kraftgegend. Christoph Heer 02.10.2022, 17.35 Uhr

Martin Farner, Heinz Fehlmann und Adrian König diskutieren über die wirtschaftliche Entwicklung in der Kraftgegend. Vereinspräsident Roland Werner hört zu. Bild: Christoph Heer

Seerücken-Untersee Kraftgegend, ein junger Verein, der sich hohe Ziele auf die Fahne geschrieben hat. Die Region in Wert setzen, einstehen für Markenschutz, eine Plattform anbieten, die Region mobilisieren und vernetzen. Am Freitag fand in Kreuzlingen der erste Kraftgegend-Tag statt, wobei sich hierbei selbstredend alles rund um die Kraft gedreht hat.

So bilanzierte Vereinspräsident Roland Werner nach einem langen, interessanten und kurzweiligen Tag, «ich spürte ganz viel Kraft, die in unserer Region vorhanden ist. So bin ich dankbar, dass zahlreiche Vereinsmitglieder, Gewerbetreibende und Politiker, daran teilgenommen haben.»

Zahlreiche Inputreferate, Gespräche und Gesprächsrunden liessen an diesem Tag keine Langeweile aufkommen. Gespannt wurde unter anderem das Gespräch mit Martin Farner, Agrarunternehmer aus Stammheim und Zürcher Kantonsrat, Adrian König, Gemeindepräsident von Wäldi, und Heinz Fehlmann Inhaber der Schreinerei Fehlmann in Müllheim, gelauscht. Letzterer sagt:

«Seerücken-Untersee, eine enorme Kraftregion, eine einzigartige Gegend. Doch aufgepasst, Stillstand heisst Rückschritt.»

Erfolg dank eines gelebten Miteinanders

Lobende Worte gibt es von Martin Farner, «diese Kraftgegend hat viele innovative Macher, doch ist es möglich, immer mehr zu erreichen, das aber nur im Miteinander.» Für Adrian König ist es ein Glück, hier geboren zu sein. «Unsere Kraftgegend ist auch Kraft gebend, Visionäre braucht es jetzt und in Zukunft.» Dabei spricht er nicht nur Produzenten und Dienstleister an. Es sollen sich auch Politiker und alle Bewohner dieser Region angesprochen fühlen.

Christian Lohr wird zum ersten Kraftgegend-Botschafter ernannt. Bild: Christoph Heer

Für Nationalrat Christian Lohr, der direkt von der dreiwöchigen Session in Bundesbern zurückkehrte, war der erste Kraftgegendtag ein Freudentag. «Dass ich zum ersten Botschafter gewählt werde, macht mich demütig, dankbar und ist ein bewegender Moment für mich», sagt Lohr. «Ich verspreche, dass ich in Bundesbern weiterhin dafür sorge, dass unsere Kraftgegend publik gemacht wird.»