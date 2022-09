Budget 2023: Kreuzlingen will trotz Defizit den Steuerfuss senken

Budget 2023 «Kreuzlingen steht finanziell gut da»: Der Stadtrat beantragt eine Reduktion des Steuerfusses um zwei Prozentpunkte Das Budget 2023 der Stadt Kreuzlingen sieht ein Defizit von knapp 2,4 Millionen Franken vor. Trotzdem will der Stadtrat den Steuerfuss von 66 auf 64 Prozent senken. Weiter sollen im kommenden Jahr insgesamt gut 23,3 Millionen Franken investiert werden. «Mit dem Geld werden Projekte realisiert, die die Attraktivität der Stadt steigern werden», sagt Stadtpräsident Thomas Niederberger. Rahel Haag 20.09.2022, 16.10 Uhr

Im vergangenen Jahr warben blaue Plakate für ein Nein zum Stadt-Budget. Damals forderten drei FDP-Gemeinderäte eine Steuerfussreduktion. Bild: Tobias Garcia

«Wir wollen der Kreuzlinger Bevölkerung etwas zurückgeben», sagt Stadtpräsident Thomas Niederberger bei der Präsentation des Budgets 2023. Es sieht eine Steuerfusssenkung um zwei Prozentpunkte auf neu 64 Prozent vor. «Kreuzlingen steht finanziell gut da.» Deshalb könne man sich die Reduktion des Steuerfusses leisten.

Dank der guten Rechnungsabschlüsse der vergangenen Jahre habe die Stadt ein stattliches Nettovermögen aufbauen können. Einen solchen dürfte es auch für das laufende Jahr geben. Statt des prognostizierten Verlusts von 570'000 Franken dürfte ein Plus von 3,5 Millionen Franken resultieren. Finanzchef Thomas Knupp sagt: «Wir mussten eine Liegenschaft neu bewerten.» Dank der Aufwertung habe das gebundene Vermögen um 3,3 Millionen Franken zugenommen.

Auch das Budget 2023 sieht ein Defizit vor. Dieses beläuft sich bei einem Aufwand von gut 80 Millionen Franken und einem Ertrag von gut 77,6 Millionen Franken voraussichtlich auf knapp 2,4 Millionen Franken. Die Steuerfussreduktion von zwei Prozentpunkten sei hierbei schon berücksichtigt, sagt Niederberger. Sie hätte für die Stadt Mindereinnahmen von einer Million Franken zur Folge.

Investitionen steigern die Attraktivität

Für das kommende Jahr hat die Stadt Investitionen in Höhe von insgesamt über 23,3 Millionen Franken vorgesehen. Niederberger sagt:

«Mit dem Geld werden Projekte realisiert, die die Attraktivität der Stadt steigern werden.»

Unter anderem sollen 8,1 Millionen Franken in die Sanierung von Gemeinde- und Kantonsstrassen und 3,6 Millionen Franken ins Familien- und Freizeitbad Egelsee fliessen. 600'000 Franken sollen zudem für die Planung eines Alternativ-Projekts für das Stadthaus aufgewendet werden. «Insgesamt hat der Gemeinderat dafür 1,4 Millionen Franken gesprochen», ruft er in Erinnerung. Per Ende Dezember 2021 habe das freie Eigenkapital der Stadt 62 Millionen Franken betragen. «Dieses soll nun sukzessiv abgebaut werden», sagt Knupp.

Stadtpräsident Thomas Niederberger und Finanzchef Thomas Knupp. Bild: Andrea Stalder

(27. September 2018)

Der Stadtrat spreche sich trotz des budgetierten Defizits und der hohen Investitionen für die Steuerfusssenkung aus, betont Niederberger. Die Finanzentwicklung zeige zwar, dass man dadurch in eine Verschuldung komme, diese sei aber verantwortbar. «Würden wir den Steuerfuss um vier Prozentpunkte senken, sähe das anders aus», sagt er, «dann kämen wir nie wieder aus den Schulden.»

Im vergangenen Jahr hatten drei FDP-Gemeinderäte – namentlich Alexander Salzmann, Christian Brändli und Marc Portmann – in der Diskussion im Stadtparlament eine Steuerfussreduktion um zwei Prozentpunkte gefordert, erfolglos. Daraufhin hatten sie mit Plakaten für die Ablehnung des Stadt-Budgets 2022 an der Urne geworben, ebenfalls ohne Erfolg. Der Gemeinderat wird das Budget 2023 am Donnerstag, 6. Oktober, beraten. Niederberger sagt:

«Dann wird es bezüglich Steuerfuss sicher zu Diskussionen kommen.»