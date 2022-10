Kreuzlinger Parlament senkt Steuerfuss um zwei Prozentpunkte

Im Rahmen der Beratung des Budgets hat FDP-Gemeinderat Christian Brändli den Antrag gestellt, einen Energiehärtefall-Fonds in Höhe von 500'000 Franken zu äufnen. Das Geld solle Menschen zugutekommen, die wegen der steigenden Energiekosten in Not geraten. «Wir müssen die Grundlagen jetzt schaffen, damit wir im Ernstfall gerüstet sind», sagt er. Dieser Meinung ist auch SP-Gemeinderätin Elina Müller: «Wir müssen Wege finden, dass diese Menschen nicht in die Armut abrutschen.» Der Antrag wird in der Folge allerdings mit 22 Nein- zu 13 Ja-Stimmen bei 5 Enthaltungen abgelehnt. (rha)