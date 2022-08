Pfui! Es müffelt am Bodensee: Die Mief-Alge breitet sich aus Die Grünalge gedeiht in Ufernähe. Dank warmer Sommertemperaturen und wenig Wasser hinterlässt sie einen strengen Geruch. Auch in Arbon müffelt es bereits. Benjamin Schmidt/Südkurier Jetzt kommentieren 10.08.2022, 18.30 Uhr

Vor Langenargen in Deutschland breitet sich die unbeliebte Grünalge aus. Bild: PD

Vor Langenargen in Deutschland ist die fädige Grünalge kaum zu übersehen, da sie sich immer weiter am Ufer ausbreitet. Nun macht sie sich auch vor Friedrichshafen breit. Zugegeben: In der Zeppelinstadt ist die Lage noch nicht so heftig. Aber nahe der Uferpromenade, wo sonst zahlreiche Gäste am Wasser sitzen, herrscht teilweise ziemliche Leere – Alge sei dank. Was also tun gegen den Befall?