Bundesgericht erlaubt Alterszentrum Kreuzlingen weiterzubauen

Blockade Entscheid des Bundesgerichts: Die Arbeit am Kreuzlinger Alterszentrum kann fortgesetzt werden Die riesige Baugrube an der Kirchstrasse war sechs Monate blockiert. Ein unterlegener Mitbieter bei der Arbeitsausschreibung hatte geklagt. Doch die Lausanner Richter haben den Weg nun frei gemacht. Urs Brüschweiler Jetzt kommentieren 22.06.2022, 11.35 Uhr

Die Baugrube an der Kirchstrasse neben dem Alterszentrum Kreuzlingen. BIld: Donato Caspari

«Toll, dass es nun endlich so weit ist.»

Urs Haubensak, Präsident der Kreuzlinger Genossenschaft Alterszentrum, zeigt sich erleichtert. Das 28,5-Millionen-Franken-Projekt, der Bau einer neuen Alterssiedlung mit 63 Wohnungen kann endlich weitergehen. Möglich macht es ein Entscheid aus Lausanne, wie Haubensak berichtet:

Urs Haubensak, Präsident Genossenschaft Alterszentrum BIld: Donato Caspari

«Das Bundesgericht hat das Gesuch um aufschiebende Wirkung der Beschwerdeführer abgewiesen.»

Ein Bewerber um die Baumeisterarbeiter hatte seinen Ausschluss aus dem Vergabeverfahren nicht akzeptiert und Beschwerde erhoben. Es ging um offerierte Kosten, welche nicht realistisch waren. Zuerst ging die Beschwerde zum kantonalen Verwaltungsgericht, welches dem Alterszentrum Ende März aber recht gab. Die Beschwerdeführer zogen den Entscheid aber weiter ans Bundesgericht. Dieses hat nun zwar noch nicht endgültig entschieden, aber dem Alterszentrum den Weg geebnet, auf der Baustelle weiterzumachen. «Das ist für uns enorm wichtig, weil wir nun endlich den Vertrag mit unserem Baumeister unterschreiben können.»

Die Richter haben die Bedeutung erkannt

Das sagt Urs Haubensak. Von heute auf morgen könne man die Arbeiten natürlich nicht hochfahren, aber in Bälde komme nun Leben in die Baugrube. Dass der positive Entscheid aus Lausanne so rasch kommt, ist auch für den pensionierten Bezirksgerichtspräsidenten etwas überraschend. Der Genossenschaftspräsident sagt:

«Es zeigt, dass das Bundesgericht offenbar berücksichtigt hat, das es ein öffentliches Interesse daran gibt, dass der Bau nicht weiter verzögert wird.»

Das Risiko, dass das Bundesgericht am Ende aber doch noch zu Ungunsten des Alterszentrums entscheide, beurteilt Haubensak als sehr klein. Wenn es die aufschiebende Wirkung nicht gewährt, sei dies ein starkes Indiz, dass auch der endgültige Entscheid so laute. Und wenn das Bundesgericht heute sage, es ist okay, wenn ihr weiterbaut, dann tragen wir auch kein Risiko.

Hoffnung auf Teileröffnung 2024

Rund ein halbes Jahr habe man nun verloren, resümiert Haubensak. Man hoffe dennoch, zumindest einen Teilbezug wie geplant im Frühling 2024 möglich zu machen. Der Rest werde dann laut aktualisiertem Plan im Herbst 2024 eröffnet. Finanzielle Auswirkungen aus der Causa fürchtet das Alterszentrum nicht nur wegen der Teuerung, sondern weil sie erst später Mieteinnahmen aus den Wohnungen erhält.

