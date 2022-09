Oktoberfest in Konstanz und Kreuzlingen: Ein Vergleich

Bierzelt Die Oktoberfeste drängeln sich an der Landesgrenze: Am Wochenende wird in Konstanz und Kreuzlingen geschunkelt – Ein Vergleich Das Bierzelt-Angebot den Nachbarstädten überschneidet sich am Freitag und Samstag. Während das Schweizer Fest sich bereits dem Ende zuneigt, geht es in Deutschland erst richtig los. Ein Vergleich der Preise, des Biers und des Angebots. Eike Brunhöber, Südkurier Jetzt kommentieren 16.09.2022, 04.20 Uhr

Fassanstich auf Klein Venedig im Jahr 2019. Mit dabei damals der Kreuzlinger Stadtpräsident Thomas Niederbger und der Konstanzer Oberbürgermeister Uli Burchardt. Bild: Oliver Hanser

September ist Oktoberfestzeit. Ab Freitag und bis am 3. Oktober lockt das Deutsch-Schweizer Oktoberfest auf Klein Venedig in Konstanz seine Gäste mit reichlich Kulinarik, gutem Bier und allerlei Aktivitäten auf das Festgelände.

Einen Steinwurf über die Grenze findet derweil das zweite und abschliessende Wochenende des Kreuzlinger Oktoberfest in der Bodenseearena statt. Was erwartet die Besucher auf beiden Seiten der Grenze? Und was kostet der Spass eigentlich? Wir haben die Events einem Vergleich unterzogen.

Das Oktoberfest in Konstanz beginnt am Freitag, 16. September. Gefeiert wird bis einschliesslich Montag, 3. Oktober, auf dem Areal Klein-Venedig. Geöffnet ist dabei die Paulaner Festhalle – es gibt nur noch ein grosses Bierzelt – am Mittwoch und Donnerstag von 11 bis 23.30 Uhr, am Freitag und Samstag von 11 bis 24 Uhr und am Sonntag von 11 bis 20 Uhr.

Am Montag und Dienstag ist Ruhetag; eine Ausnahme bildet Montag, der 3. Oktober, der Tag der Deutschen Einheit. Ausserdem befindet sich auf dem Gelände der Ruppaner Biergarten, der werktags um 14 Uhr und am Wochenende um 11 Uhr öffnet. Er schliesst jeweils gleichzeitig wie das Festzelt.

Das Schweizer Pendant feierte seine Eröffnung bereits am 9. September mit Mallorca-Star Mickie Krause. Doch auch diesen Freitag und Samstag wird es noch einmal rund gehen. Gefeiert wird an diesen Tagen von 17.30 bis 23.30 Uhr (After-Wiesn bis 2 Uhr).

Die vermutlich wichtigste Frage vieler Besucher: Was kosten die Getränke – allen voran die Mass Bier? Beginnen wir mit dem Gestensaft auf der deutschen Seite: Hier kostet die Mass, beziehungsweise die entsprechende Bierwertmarke, 12 Euro. Letztere können in beliebiger Anzahl über die Homepage reserviert werden. Es wird ausserdem ein Bedienungsgeld von 80 Cent fällig, was direkt an den Mitarbeiter gegeben werden muss. Sprich: Für den Liter Bier wird in Konstanz ein Preis von 12,80 Euro fällig.

In Kreuzlingen muss man für dieselbe Menge Bier 13 Franken entrichten. Nach aktuellem Wechselkurs also ein bisschen teurer.

Bei beiden Oktoberfesten gibt es unterschiedliche Preise, die je nach Gruppengrösse oder Sitzplatz variieren können. Eine Übersicht über die Ticketpreise in Kreuzlingen bietet die Website. Das normale Einzelticket kostet 28 Schweizer Franken, darin ist das Zugangsbändchen und eine Mass Bier enthalten. Es gibt auch eine Abendkasse vor Ort, dabei ist ein Sitzplatz nicht garantiert. Der Veranstalter empfiehlt deshalb einen Ticketkauf vorab online.

Der einzelne Fest-Pin in Konstanz kostet an der Abendkasse einmalig 6 Euro. Auf der Homepage weist der Veranstalter darauf hin, dass mit dem Anstecker auch ohne Vorreservierung der Zutritt zum Festzelt möglich sei. Auch auf deutscher Seite gibt es unterschiedlichste Ticketpreise, Specials und Kombiaktionen. Beispielsweise erhalten Besucher für 23 Euro den Eintritt, eine Mass und einen anrechenbaren Speisegutschein im Wert von 5 Euro.

Das Deutsch-Schweizer Oktoberfest in Konstanz wartet in der Paulaner Festhalle mit einem bewährten Programm auf: Eröffnet wird das Event am Freitag, 16. September, unter anderem mit der Froschenkapelle aus Radolfzell, am Samstag heizen die Münchner G’schichten ein und am Sonntag sorgt Chris Metzger für Stimmung bei der Mittag’s Wies’n. Weitere bekannte Stimmungsgaranten sind in den kommenden Wochen Beatrice Egli, Papis Pumpels, Fäaschtbänkler und die Holzhauer.

In der Schweiz sorgen am Freitag, 16. September, der Ballermann-Star Mia Julia und die Showband 7 Promille für Stimmung im Festzelt. Am Samstag, 17. September, kommen Peter Wackel und die Band Lollies nach Kreuzlingen.

Der Schweizer Veranstalter weist darauf hin, dass das Mitbringen von Glas, Dosen, Plastikkanistern, pyrotechnischen Gegenständen, Fackeln sowie Waffen generell untersagt ist. Über andere mitgebrachte Gegenstände entscheide das Sicherheitspersonal. Am Einlass findet eine Sicherheits- sowie Personenkontrolle statt. Dabei werden beispielsweise Ausweis, Alter und Taschen kontrolliert. Auch auf der deutschen Seite sorgt Personal für die Sicherheit der Besucher.

