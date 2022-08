Bezirksgericht Frauenfeld Aus Angst vor der Verhandlung untergetaucht – dabei hatte der Beschuldigte dem Opfer helfen wollen Es war keine Gehilfenschaft zu Raub, urteilt das Bezirksgericht Frauenfeld und spricht in einem Abwesenheitsverfahren einen 20-jährigen Äthiopier frei. Ungeschoren kam er dennoch nicht davon. Barbara Hettich Jetzt kommentieren 25.08.2022, 04.40 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Beschuldigte soll auch durch ein Fenster ins Büro des Heims eingestiegen sein. Symbolbild: Keystone

Zu seiner Gerichtsverhandlung kam der 20-jährige Äthiopier nicht. Er ist untergetaucht, wurde seit zweieinhalb Monaten in seiner Asylunterkunft nicht mehr gesehen. «Aus Angst vor den Folgen dieses Verfahrens», mutmasste sein Anwalt während des Abwesenheitsverfahrens am Bezirksgericht Frauenfeld.

Die Staatsanwaltschaft beschuldigte den jungen Mann der Gehilfenschaft zu Raub, des Diebstahls sowie der geringfügigen Sachbeschädigung und forderte eine bedingte Freiheitsstrafe von 200 Tagen sowie eine Busse von 300 Franken. Im Oktober 2020 habe der junge Mann zusammen mit drei Jugendlichen einen Zugpassagier auf der Linie Schaffhausen-Stein am Rhein bedroht, geschlagen und ausgeraubt.

Die Staatsanwaltschaft hielt dem 20-Jährigen allerdings zugute, dass er – wie Videoaufnahmen belegen – nicht die treibende Kraft gewesen war, keine Gewalt ausübte, deeskalierend auf die Jugendlichen eingewirkt habe, wohl aber Bestandteil der Drohkulisse gewesen sei. Weiter sieht es die Staatsanwaltschaft als erwiesen an, dass der 20-Jährige durch ein Fenster ins Büro des Heims eingestiegen ist und aus der Handtasche einer Mitarbeiterin 180 Franken gestohlen hat.

Nicht gedroht und nicht gewalttätig

Der Pflichtverteidiger forderte einen Freispruch auf der ganzen Linie. Betreffend den Vorwurf zur Gehilfenschaft zu Raub, sagte er:

«Mein Mandant kannte die Jugendlichen, wollte mit der Sache nichts zu tun haben, ging aber mit, um das Opfer zu schützen.»

Wie man auf den Videoaufnahmen sehen könne, habe sich der 20-Jährige von den drei Jugendlichen abgegrenzt, er habe das Opfer weder durch Gewalt noch durch Drohung eingeschüchtert und das Opfer habe ausgesagt, dass es beruhigend gewesen sei, dass sich der 20-Jährige zu ihm gesetzt habe, sich nach seinem Befinden erkundigte und beruhigend auf die Jugendlichen einwirkte.

Die bei seinem Mandanten gefunden Airpods hätten zudem nicht mit der Seriennummer des gestohlenen Geräts übereingestimmt, sodass es keinen Beweis gebe, dass sich der 20-Jährige an der Beute beteiligt habe. Auch der Einbruch im Büro des Heims bestreite sein Mandant vollumfänglich, so der Verteidiger weiter. Sein Fingerabdruck sei nicht am Bürofenster, sondern am Fenster des Gemeinschaftsraums sichergestellt worden. Dieser Fingerabdruck hätte auch bei einer anderen Gelegenheit dorthin gekommen sein können.

Die Spuren sprechen für sich

Das Gericht folgte betreffend Gehilfenschaft zu Raub der Argumentation des Verteidigers: «Er war nicht Teil der Drohkulisse», es sei bei ihm kein Deliktsgut gefunden worden. Beim Einbruch im Büro des Heims sah es das Gericht allerdings als erwiesen an, dass aufgrund der Spurenlage der 20-Jährige aus dem Fenster des Gemeinschaftsraums und zum Bürofenster geklettert ist, den Rollladen hochgeschoben und das gekippte Fenster geöffnet hat. Wie sonst wäre der Fingerabdruck des jungen Mannes aussen an den Fensterflügel gekommen? Der besagte Fensterflügel sei fest verschraubt und lasse sich von innen nicht öffnen, begründete die vorsitzende Richterin den Schuldspruch.

Das Gericht verurteilte den jungen Mann zu einer bedingten Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu 30 Franken und zu einer Busse von 300 Franken. Da es sich bei diesem Diebstahl um keine Katalogtat handelt, sah das Gericht von einem Landesverweis ab.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen