Thurgauer Reka-Check-Betrüger muss für 16 Monate in Haft

Betrug Immer wenn er Geldprobleme hatte, verkaufte er Reka-Checks, die er gar nicht besass – nun schickt ihn das Thurgauer Obergericht ins Gefängnis Ein 38-Jähriger musste sich letzte Woche vor dem Thurgauer Obergericht verantworten, weil er sieben Frauen und Männer um über 16'000 Franken gebracht hat. Über Onlineplattformen hatte er ihnen Reka-Checks verkauft, diese aber nie geliefert. Nun muss er für 16 Monate hinter Gitter. Rahel Haag Jetzt kommentieren 02.09.2022, 05.20 Uhr

Der Angeklagte bot im Internet Reka-Checks zum Verkauf an, die er allerdings nie lieferte. Bild: Julia Leppin

Die grauen Haare sind mehr geworden seit der letzten Gerichtsverhandlung. Der heute 38-jährige Angeklagte musste sich bereits im November 2020 vor dem Bezirksgericht Frauenfeld verantworten, unter anderem wegen gewerbsmässigen Betrugs. Damals wurde er zu einer Haftstrafe von 16 Monaten verurteilt. Weil er in Berufung ging, wurde sein Fall vergangene Woche vor dem Obergericht Thurgau neu verhandelt.

Der Angeklagte trägt Handschellen. Aktuell sitzt er in einem Gefängnis im Kanton Zürich eine Ersatzfreiheitsstrafe von 30 Tagen ab. Auf die Frage der vorsitzenden Richterin nach dem Grund sagt er: «Ich konnte mehrere Bussen nicht bezahlen.»

Seine Opfer fand er auf Ricardo und Anibis

Schon 2018 hatte er Geldprobleme. Damals kontaktierte er auf Onlineplattformen wie Ricardo und Anibis Frauen und Männer, die dort Suchinserate für Reka-Checks aufgegeben hatten. Er gab an, über solche in Höhe von zwischen 3000 und 4000 Franken zu verfügen und diese verkaufen zu wollen. Die Opfer überwiesen zwischen 2400 und 3400 Franken auf das Konto des Angeklagten. Anschliessend sollten sie die Reka-Checks erhalten. Dem war aber nicht so.

Auf diese Weise hat er zwischen August 2018 und März 2019 sieben Privatklägerinnen und Privatkläger um gesamt 16'715 Franken gebracht. Zwei von ihnen, eine Frau und ein Mann, nehmen an der Verhandlung teil. «Believe in optimism, everything is possible». Der Spruch auf dem T-Shirt der Frau wirkt wie ein Mantra.

Der Angeklagte muss sich bereits zum zweiten Mal vor dem Thurgauer Obergericht verantworten. Bild: Reto Martin

Der Staatsanwalt fordert, das Urteil des Bezirksgerichts Frauenfeld sei vollumfänglich zu bestätigen. «Man kann dem Angeklagten beim besten Willen keine gute Prognose stellen», sagt er, und erinnert daran, dass er bereits mehrmals wegen desselben Vorgehens verurteilt worden ist. Bereits eine Verurteilung aus dem Jahr 2016 hatte der Angeklagte ans Obergericht weitergezogen. Dieses hatte eine unbedingte Haftstrafe von neun Monaten, die ebenfalls das Bezirksgericht Frauenfeld ausgesprochen hatte, in eine bedingte umgewandelt, bei einer Probezeit von fünf Jahren.

«Diese letzte Warnung des Obergerichts hat ihre Wirkung verfehlt.»

Das Urteil habe ihn nicht davon abgehalten, gutgläubige Menschen auszunutzen und sich auf ihre Kosten zu bereichern.

Opfer hätten alarmiert sein müssen

Die Gutgläubigkeit der Geschädigten nimmt der Verteidiger dagegen zum Anlass, seinen Mandanten zu entlasten. Der Grund: Die Opfer hätten keinerlei Vorsichtsmassnahmen getroffen und das Geld einfach überwiesen. Sein Mandant habe die Reka-Checks mit einem Rabatt von 15 bis 20 Prozent angeboten. «Ein solches Geschäft ist unrealistisch, das hätte die Käufer alarmieren müssen.» Darüber hinaus seien die Opfer auch noch untätig geblieben, als sein Mandant die Reka-Checks nicht geliefert habe und hätten «auf das Prinzip Hoffnung» gesetzt.

«Ich finde, es ist eine verdammte Sauerei, was er gemacht hat.»

Der anwesende Privatkläger ist sichtlich aufgebracht. Und jetzt würden sie auch noch als die Schuldigen hingestellt. 2500 Franken habe er deswegen verloren und für dieses Geld habe er hart gearbeitet.

Die Privatklägerin betont, dass sie viel Geduld gehabt habe mit dem Angeklagten, ständig habe er sie vertröstet und gesagt, sie bekomme die Reka-Checks schon noch. Bis sie schliesslich zur Polizei gegangen sei und ihn angezeigt habe. «Ich denke, er wird es auch in Zukunft wieder so machen», sagt sie und wirkt etwas resigniert.

Das Obergericht hat sein Urteil mittlerweile eröffnet: 16 Monate Haft. Darüber hinaus muss der Angeklagte die Verfahrens- und Untersuchungskosten von insgesamt 13'400 Franken bezahlen.

