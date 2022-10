Berufsweltmeisterschaft «Ich war zu sehr auf die Aufgabe konzentriert, um nervös zu sein»: Die Kesswiler Drucktechnologin Nina Manser gewinnt Silbermedaille Grosse Belohnung nach drei Tagen harter Prüfung: Die 21-jährige Kesswilerin Nina Manser, die bei der Altnauer Trionfini AG arbeitet, gewinnt die Silbermedaille bei den World Skills. Judith Schuck Jetzt kommentieren 21.10.2022, 04.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nina Manser zeigt stolz ihre Medaille bei sich zu Hause in Kesswil. Bild: Judith Schuck

Zwar nicht Schanghai, dafür Aarau. Wenn Nina Manser im ersten Moment enttäuscht war, dass die World Skills 2022 nicht in China, sondern im Heimatland stattfanden, war die Freude um so grösser über die Silbermedaille, die sie sich dort erkämpfte. Pandemiebedingt wurden die Wettkämpfe im Mai in Schanghai abgesagt und jetzt im Oktober auf 15 Länder verteilt, darunter die Schweiz.

Nina Manser wohnt in Kesswil. Ihre Lehre schloss die 21-jährige Drucktechnologin im Sommer 2021 bei Trionfini Satz Druck Verlag AG in Altnau ab, wo sie heute angestellt ist. Die Berufsbildnerin der Firma erkannte noch während der Ausbildung Mansers Talent und konnte sie 2020 für die Swiss Skills gewinnen, wo sie Rang 2 belegte. «Ich kam unter die Top 3 und setzte mich schliesslich im Interview durch.» Damit sicherte sie sich ihren Platz im Nationalteam.

Spannender Austausch mit Kollegen aus anderen Ländern

Nina Manser bei der Siegerehrung vergangenen Sonntag in Aarau. Bild: swiss-skills/Manu Friederich

Vom 12. bis 15. Oktober spielten sich die World Skills in der Disziplin «Print Media Technology» nun in Aarau ab. Nach drei harten Wettkampftagen schaffte es Nina Manser, sich gegen die Konkurrenz aus Deutschland, Japan, Frankreich, Finnland und Indien durchzusetzen. Gold holte ihre Kollegin aus China.

Spannend fand es die Drucktechnologin, die Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Nationen und Kulturkreisen kennenzulernen und zu erfahren, wie sie arbeiteten. Sie trafen sich an allen drei Wettkampftagen morgens um acht Uhr. Die Prüfungen seien teils von halb neun Uhr morgens bis neun Uhr abends gegangen.

«Wir bekamen bis zu sieben verschiedene Aufgaben pro Tag gestellt. An jeder Maschine hatten wir maximal eine Stunde Zeit.»

Mit der Zeit konnte Nina Manser immer wieder punkten, da sie die Aufgaben zügig lösen konnte.

Aufgeregt sei sie während der Prüfung nicht so sehr gewesen. Die Experten erklärten anfangs die Aufgabe, hielten sich dann aber im Hintergrund.

«Ich war viel zu sehr auf die Aufgabe konzentriert, um nervös zu sein.»

Vorbereitet und begleitet wurde Nina Manser von Janine Widmer, die vor fünf Jahren in Abu Dhabi Bronze gewann. Während der Vorbereitung arbeitete Nina Manser nur 60 Prozent in Altnau, denn sie benötigte Zeit fürs Training. Das absolvierte sie teils in Aarau am visCampus, wo Viscom, der Verband für Print- und Medienindustrie, ansässig ist.

Sie besuchte aber auch andere Firmen, «um ein Gefühl zu bekommen, wie es an einem ungewohnten Arbeitsplatz ist». In Altnau arbeitet Manser in erster Linie mit Offset-Druck. Für die World Skills lernte sie zudem neue Technologien kennen, darunter den Digitaldruck.

Nina Manser bei einer ihrer Prüfungsaufgaben. Bild: swiss-skills/Manu Friederich

Dem Beruf möchte sie treu bleiben

An ihrem Beruf schätzt die Kesswilerin die Vielseitigkeit. Nach der Schule wusste sie gar nicht so recht, welchen Weg sie einschlagen sollte.

«Mein Lieblingsfach war eigentlich immer Sport.»

Das sagt Nina Manser, die heute noch erfolgreich beim FC Romanshorn in der 2. Liga spielt. Durch Berufsberatung und Schnupperpraktika kam sie schliesslich zu Trionfini in Altnau. Die Drucktechnologin freut sich immer, wenn ihr etwas, was sie in der Firma hergestellt hat, im Alltag wieder begegnet. «Wir arbeiten für viele Firmen in der Umgebung. Da kommt schon mal ein bedrucktes Kuvert oder ein Visitenkärtli zurück.»

Ihr Arbeitgeber freut sich im Gegenzug über solch eine talentierte Mitarbeiterin. Und vielleicht darf sie künftig die World Skills auch einmal als Expertin begleiten. Ihrem Beruf möchte sie auf jeden Fall treu bleiben.

Nina Manser vor zwei Jahren an ihrem Ausbildungs- und heutigen Arbeitsplatz bei der Trionfini Satz Druck Verlag AG in Altnau. Bild: PD

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen