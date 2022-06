Münsterlingen: Baustart für den Hafen im Herbst

Baustart Hafen, Kindertreff und Teupelacker: Münsterlingen will noch dieses Jahr mit der Realisierung von drei Grossprojekten starten Die «Nacht der Politik» widmete sich den drei Vorhaben. Aber auch chaotische Zustände mit der Flüchtlingswelle und der nahende Abschied von Gemeindepräsident René Walter waren wichtige Themen. Marion Theler 23.06.2022, 16.35 Uhr

Gemeindepräsident René Walther referiert in der Scherzinger Bächlihalle. Bild: Marion Theler

Im November will Münsterlingen mit dem Bau des neuen Hafens beginnen. Dies teilte der bald nach Arbon wechselnde Gemeindepräsident René Walther am Informationsanlass «Nacht der Politik» den lediglich 35 erschienen Bürgerinnen und Bürgern mit. Ab Juli würden die Arbeiten vergeben. Während der langen Wartezeit auf den Einspracheentscheid des Kantons sei das Projekt noch verfeinert worden. Der Schlipf hat neu einen Knick und liegt näher am tiefen Wasser. Die Badiplattform ist verkleinert und optimiert worden, die Böschung jetzt flacher und die Riffs breiter geplant. Verbessert wurde auch der Zugang für den Berufsfischer des Dorfes. Welche Änderungen noch öffentlich aufgelegt werden, sei mit dem Kanton in Abklärung. Ganz klar bleibe der Schlipf aber den Bootsbesitzern mit Trockenplatz vorbehalten; das Einwassern mit Autos sei nicht möglich, hielt Walther auf Nachfrage fest. Gemeinderat Stefan Egger sagte:

«Komfort ist wichtig; wir haben eine halbe Doktorarbeit gemacht.»

Man habe grossen Wert auf genug grosse Gassen zum Manövrieren gelegt. Die Finger an den Stegen kann man der Grösse der Boote anpassen. Auch die Trockenplätze seien «extrem komfortabel und auch günstig». 2024 soll der Hafen in Betrieb gehen.

Eine bereits ältere Visualisierung des Hafenprojekts in der Münsterlinger Bucht. Bild: PD

Hafengebäude verkleinert

Ebenfalls für Juli ist die Baueingabe des Hafengebäudes geplant. Eine Kostenüberprüfung habe ergeben, dass das Projekt zu teuer sei. Mit einer Redimensionierung um rund 15 Prozent bei gleichen Funktionen sei man wieder auf Kurs. Konkret wurde etwa der Sanitärbereich verkleinert.

In einem neuen Hafenreglement werde unter anderem das Vergabeprozedere geregelt: Einheimische werden bevorzugt, aber ein gewisser Prozentsatz müsse gesetzlich auch an Auswärtige gehen, erklärte Walther. Konkret würden etwa zehn bis 15 der 180 Plätze an Auswärtige gehen. Über das Hafenreglement soll nächstes Jahr abgestimmt werden. Zuvor gebe es dazu noch eine Informationsveranstaltung.

Baustart auch für Projekt Teupelacker

Auch das Grossprojekt «Generationenwohnen im Teupelacker» wurde gemeinsam mit der Bank nochmals akkurat auf Kosten und Risiken geprüft. Die Age-Stiftung zahlt 180'000 Franken an das Projekt, und alle beim Bau berücksichtigen Unternehmen zeichnen Genossenschaftsanteile. Im Oktober erfolgt der Baustart mit der Erdsonde. Mitte 2024 sollen die Wohnungen bezogen werden können. In einem Mietreglement werde noch festgelegt, wie Menschen mit einem Bezug zu Münsterlingen und ohne allzu grosses Portemonnaie bevorzugt werden können.

Tarifüberprüfung im Kindertreff

Mit dem Kindertreff gelangt im Juli noch ein drittes Projekt an den Baustart. Ein Bürger sagte: «Wenn ihr schon so ein teures Gebäude baut, müsst ihr die Preise fairer gestalten.» Für den unteren Mittelstand seien die Tarife zu hoch. Gemeinderätin Andrea Epper bestätigte, dass man daran sei, die Tarifstruktur zu überprüfen. Zu einer weiteren kritischen Frage nach möglichen Kostenüberschreitungen entgegnete Epper, dass sie das noch nicht beantworten könne, solange noch nicht alle Arbeiten vergeben seien.

Probleme bei der Flüchtlingsbetreuung Der Gemeindepräsident informierte ausserdem über den unterschätzten Aufwand bei der Betreuung der Flüchtlinge aus der Ukraine. Das Kompetenzzentrum Soziale Dienste See (KSDS) betreut die rund 120 Ukrainerinnen und Ukrainer, die in den fünf Mitgliedergemeinden wohnen. Es habe teils chaotische Zustände gegeben, mit bis zu 80 Personen im Gemeindezentrum. Allein der Aufwand, um alle in kurzer Zeit bei einer Krankenkasse anzumelden, sei riesig. Mittlerweile habe man 18 Wohnungen und ein Haus angemietet. Mitarbeitende seien insbesondere von Privaten, die Ukrainer aufgenommen haben, beschimpft worden. Diese wollten auch Geld von der Gemeinde, aber dieses Geld habe die Gemeinde nicht. Im Gegenteil habe das KSDS beziehungsweise die Gemeinden mehrere hunderttausend Franken vorfinanziert. Walther rechnete vor, wie knapp mit dem Geld vom Bund kalkuliert werden müsse. (mth)

Walther ist im September nicht einfach weg

Gemeindepräsident René Walther ist per Ende August aus seinem Amt in Münsterlingen entlassen worden. Bild: Marion Theler

Die Stimmbürger wissen wahrscheinlich, was sie an René Walther haben, und fragen, wie es denn nach seinem Abgang mit all den Projekten weitergehe. Nachdem der Kanton dessen Entlassungsgesuch als Münsterlinger Gemeindepräsident bewilligt hat, wird er definitiv am 1. September als Stadtpräsident in Arbon beginnen. Walther gibt an, dass alles perfekt dokumentiert sei; zudem liege eine akkurate Planung bis in fünf Jahren vor. Durch das konsequente Ressortsystem seien die bleibenden Gemeinderäte top informiert und könnten ihre Projekte selber führen. Bei der Wohnbaugenossenschaft Teupelacker bleibe er vorerst im Boot und auch in der Spitalplanung, die aktuell überarbeitet wird, ist Walther durch seinen Sitz im Stiftungsrat von Mansio weiterhin involviert. Obwohl er ab September in Arbon Stadtpräsident sein wird, bereite er das Budget 2023 noch vor. Walther sagte:

«Wenn nötig, komme ich auch an die Budgetversammlung; das ist kein Problem.»