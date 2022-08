Gabi und Thomas Meli-Walz aus Tägerwilen wandern nach Mexiko aus

Auswanderer «Wir verlassen die Schweiz ganz bestimmt nicht, weil wir sie nicht mehr mögen» – zwei Tägerwiler machen sich auf den Weg nach Mexiko Gabi und Thomas Meli-Walz haben an der Pazifikküste ein Grundstück gekauft und bauen sich dort ein Haus. Für den ihn ist es bereits die zweite Rückkehr in seine alte Heimat. Für sie ist es ein Wiedersehen mit dem Paradies. Inka Grabowsky Jetzt kommentieren 15.08.2022, 16.40 Uhr

Mit Kaktus: Thomas und Gabi Meli-Walz in Tägerwilen planen, nach Mexiko auszuwandern. Bild: Belinda Schmid

Noch sind die Koffer nicht gepackt, aber trotzdem hat für Gabi Meli-Walz der Abschiedsprozess begonnen. Ihren letzten Arbeitstag als Geschäftsführerin des Cafés Walz im Kreuzlinger Ceha hat sie absolviert, von vielen ihrer Kunden hat sie sich persönlich verabschiedet. Nun geht die Planung ihres nächsten Lebensabschnitts in die heisse Phase. Gemeinsam mit ihrem Mann Thomas Meli wird sie nach Mexiko auswandern.

Für den Sechzigjährigen ist es eine Rückkehr in seine zweite Heimat: «Meine Eltern sind in den Sechzigerjahren nach Mexiko-City gezogen, ich bin dort aufgewachsen. Erst nach dem Unfalltod meines Vaters 1979 kam ich als 17-Jähriger wieder in die Schweiz.»

«Aber ich wollte immer wieder zurück.»

Gabi bestätigt das: «Thomas hat vor unserer Hochzeit gefragt, ob ich mir vorstellen könne, ihn irgendwann nach Mexiko zu begleiten.» Schon Ende 1994 gab es die erste Gelegenheit. Thomas Meli, der Mühlenbauer gelernt hatte, bekam ein Jobangebot im Land. Wenige Monate später folgten ihm Ehefrau und der damals dreijährige erste Sohn.

Ein Erinnerungsstück aus ihrer ersten Zeit in Mexiko. Bild: Belinda Schmid

«Wir lebten für sechs Jahre in einem Dorf hundert Kilometer südwestlich von Mexiko-City. Unsere beiden jüngeren Söhne sind dort geboren.»

Berufliche Gründe und auch die schulische Ausbildung der Kinder erzwangen dann die Rückkehr der fünfköpfigen Familie in den Thurgau – zunächst sehr zu Gabis Missfallen.

«Ich war unglücklich. Zu Thomas sagte ich damals: ‹Du hast mich ins Paradies gebracht, und jetzt reisst du mich wieder heraus.»

Die Nähe zu Familie und Freunden sowie später das Engagement im Familienunternehmen Walz versöhnten sie mit der Situation. «Tägerwilen war für unsere Kinder ein wunderbarer Ort, um aufzuwachsen. Wir verlassen die Schweiz ganz bestimmt nicht, weil wir sie nicht mehr mögen.»

Ein neuer Anfang

Das Ehepaar Meli-Walz auf ihrem Grundstück in Mexiko mit Blick auf den Pazifik. Bild: PD

Eigentlich wollten die beiden die Pensionierung für die Rückkehr abwarten. Doch nachdem Thomas seine Arbeitsstelle vergangenen Herbst verlor und er seine Chancen auf eine neue Anstellung als gering einschätzt, bot sich der Neuanfang in der alten Heimat etwas früher an. Das Paar verkaufte das Haus in Tägerwilen und nutzte Ersparnisse, um sich eine Zukunft in fast 10'000 Kilometern Entfernung aufzubauen. «Schon in den Ferien, die wir fast jedes Jahr in Mexiko gemacht haben, haben wir in unseren Lieblingsregionen nach Grundstücken gesucht», erzählt Thomas Meli.

«Ein Freund in Mexiko gab uns vor acht Jahren den richtigen Tipp. Nun wird in Playa Salchi im Bundesstaat Oaxaca direkt an der Pazifikküste unser Haus gebaut.»

Um die Bauarbeiten zu überwachen, werden Melis ab Oktober für zwei Monate eine Wohnung in der Nähe mieten. «Weihnachten verbringen wir noch mal hier zu Hause in Tägerwilen», so Gabi. «Das alte Haus übergeben wir dann Ende Januar an die neuen Besitzer.» Mitnehmen werden die beiden Schweizer nicht viel. Zum einen wäre der Transport ausgesprochen kostspielig, zum anderen erfordert das Klima im äussersten Südwesten Mexikos andere Möbel. «Es gibt eine Regenzeit von Juni bis September, auch dann liegen die Temperaturen zwischen 20 bis 30 Grad. Ein schweres Ledersofa wäre da wirklich nicht geeignet.»

Regelmässige Schweiz-Besuche sind geplant

Nicht überall im Land hätte Gabi Meli-Walz sich wohlgefühlt. Mexiko-City habe sie überfordert, räumt sie ein.

«Und manche andere Orte sind wunderschön, aber sehr abgelegen oder zu touristisch, Salchi bietet für mich den richtigen Mix aus Abgeschiedenheit und Zivilisation.»

In der Nähe ihres neuen Zuhauses ist die nächste grössere Stadt mit Geschäften, Ärzten und einem Spital vierzig Minuten entfernt. Zum internationalen Flughafen braucht man eine halbe Stunde. «Ich werde von dort bestimmt regelmässig in die Schweiz reisen», so Gabi.

«Den Winter werde ich nicht vermissen, Familie und Freunde umso mehr.»

So ganz ausschliessen will die 57-Jährige auch eine Rückkehr nicht. «Im Augenblick haben wir die Kraft und Gesundheit, unseren Traum wahr zu machen, und unsere Söhne haben uns darin bestärkt. Vielleicht ist das anders, wenn wir über siebzig sind. Vorsichtshalber jedenfalls haben wir unsere Pensionskassengelder nicht angetastet.»

Gabi und Thomas Meli-Walz zu Hause in Tägerwilen. Bild: Belinda Schmid

Pensionäre aus Europa sind willkommen in Mexiko

Gerade war das Ehepaar bei der mexikanischen Botschaft in Bern, um die permanente Aufenthaltserlaubnis zu beantragen. «Da zwei unserer Kinder dort geboren sind und deshalb die mexikanische Staatsangehörigkeit haben, ist es für uns etwas leichter», erklärt Thomas Meli, «aber Pensionäre aus Europa oder den USA sind in Mexiko ohnehin gern gesehene Gäste, solange sie nachweisen können, dass sie sich selbst versorgen können.»

Das können Melis gewährleisten, zumal sie beabsichtigen, ein etwas einfacheres Leben zu führen – wobei eine Regenzisterne und eine Solaranlage den Alltag erleichtern sollen und ein Infinity-Pool mit Blick auf den Ozean auch geplant ist. Sie wollen Sport treiben, durch den angrenzenden Nationalpark wandern und sich mit der regionalen Küche auseinandersetzen. Arbeiten müssen die Frühpensionären nicht mehr, freiwilliges soziales Engagement können sie sich aber vorstellen.

«Es liegt uns fern, vor Ort die Rolle der reichen Europäer zu spielen, die den Einheimischen erklären, wie sie zu leben hätten. Wir werden uns gut integrieren und wollen unser Glück mit unseren Freunden in Mexiko teilen.»

