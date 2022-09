Arbon «Arbon ist der Wahnsinn»: René Walther tritt seine Stelle als neuer Arboner Stadtpräsident an – so war sein erster Tag Im Leben von René Walther ändert sich gerade vieles. Am Donnerstag hat er seine Stelle als Stadtpräsident von Arbon angetreten. Nun gibt er Einblick in sein neues Leben und er spricht über seinen Stellenwechsel, welche Aufgaben gerade anstehen und darüber, was ihn motiviert. Felicitas Markoff Jetzt kommentieren 01.09.2022, 18.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

René Walther ist ab sofort der neue Stadtpräsident von Arbon. Bild: Felicitas Markoff

Der 1. September ist für René Walther ein besonderer Tag: Der ehemalige Gemeindepräsident von Münsterlingen hat am Donnerstag seine neue Stelle als Stadtpräsident von Arbon angetreten. Er sagt: «Der Abschied von Münsterlingen war schon emotional. Darum bin ich mit einem lachenden und weinenden Auge gegangen. Ausserdem bin ich mit diesem Ort verbunden und hoffe, dass ich diese Verbundenheit in einigen Jahren auch in Arbon erleben kann.»

Neuer Stadtpräsident fühlt sich in Arbon schon fast wie zu Hause

Nicht nur im Job hat sich sein Leben verändert, auch sein Wohnort ist ein neuer. Denn als Stadtpräsident ist man verpflichtet, am selben Ort zu wohnen, an dem man arbeitet. Darum hat sich Walther vorgängig eine Wohnung in Arbon gesucht.

Jetzt wohnt er seit gut zwei Monaten hier und sagt:

«Ich nehme Arbon als heterogene Stadt mit unterschiedlichen politischen Strömungen wahr. Die Stadt ist mit der schönen Aussicht auf die Berge und mit dem Bodensee einfach der Wahnsinn.»

Er schwärmt weiter, dass die Stadt eine positive Energie habe und er sich fast schon wie zu Hause fühle. Seit seinem Umzug nach Arbon geht er am liebsten zu Fuss zur Arbeit. Wenn es zeitlich doch zu knapp wird, fährt der neue Stadtpräsident auch mal mit dem Velo hin.

René Walther auf der Treppe im Arboner Stadthaus, an seinem ersten Arbeitstag. Bild: Felicitas Markoff

Viele positive Nachrichten und Glückwünsche

René Walther sagt, dass er an seinem ersten Tag eine Rundführung durch das Stadtgebäude bekommen habe. Er erhielt die Gelegenheit, alle Mitarbeitenden kennen zu lernen. «Ich bin herzlich empfangen worden und freue mich sehr darüber.»

Doch nicht nur die Mitarbeitenden der Stadt meinen es gut mit ihm. Auch von der Arboner- und Münsterlinger Bevölkerung habe er zahlreiche positive Nachrichten und Glückwünsche zum Amtsantritt erhalten. Walther sagt:

«Ich habe mich sehr auf diesen Tag gefreut und kann es kaum erwarten, in neue Themen einzutauchen und meine Ideen und mein Wissen im Team einzubringen und mitzugestalten und zu lernen.»

Weil in der Stadt derzeit viele verschiedene Projekte am Laufen sind, sei im Moment unglaublich viel los. Zu den Aufgaben eines Stadtpräsidenten gehört es, wichtige Projekte zu erfassen, voran zu treiben und dabei die Finanzierbarkeit im Auge zu behalten. Wichtig sei auch, sich ein Gesamtbild zu verschaffen, um dann zu entscheiden welche Projekte am meisten Priorität haben. In diesem Zusammenhang sagt Walther: «Das Wichtigste ist, das Richtige im richtigen Moment zu tun.»

So organisiert sieht der Arbeitsplatz des Stadtpräsidenten aus. Bild: Felicitas Markoff

Als Stadtpräsident muss man viele Rollen einnehmen

Wer als Stadtpräsident tätig ist, der arbeitet viel und lange. Walther sagt: «Es gibt schon mal Tage an denen ich zwischen 12 und 15 Stunden pro Tag arbeite. Aber das ist für mich kein Problem, weil mir die Arbeit Spass macht.» Der Job sei vielseitig und man werde zu vielen interessanten Veranstaltungen eingeladen. Für Walther ist die Tätigkeit nicht einfach nur ein Job, sondern er verschmelzt mit der Freizeit. Und wenn es die Zeit mal erlaubt, segelt er gerne in seiner Freizeit oder geht joggen.

«Als Stadtpräsident muss ich ehrlich, offen und authentisch sein. Natürlich ist akribisches Arbeiten auch wichtig, aber dass man den Kontakt zu Menschen mag, erscheint mir am allerwichtigsten.»

Ausserdem müsse man in der Position verschiedene Rollen einnehmen können, wie zum Beispiel Promoter, Planer oder sogar Pfadfinder. Aber auch sich nicht zu wichtig nehmen, in schwierigen Situationen geerdet sein und unangenehme Situationen aushalten zu können, gehöre dazu.

Walther sagt: «Ich möchte mich bei den Menschen in Arbon und Münsterlingen für die vielen Nachrichten und Glückwünsche bedanken. Auch ein Dank an die Arboner Verwaltung und die Mitarbeitenden, die mich herzlich empfangen haben. Bei Didi Feuerle möchte ich mich ebenfalls herzlich bedanken. Er hat mir in den letzten drei Monaten, den Einstieg wesentlich vereinfacht.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen