Evangelischer Pfarrer Uwe John offiziell in Altnau eingesetzt

Altnau «Liebe und Barmherzigkeit sind wichtiger als Regeln»: Uwe John wurde nach zwei Monaten offiziell als Pfarrer eingesetzt Angefangen hat er bereits am 1. August als Pfarrer der Evangelischen Kirchgemeinde Altnau. Der Einsetzungsgottesdienst von Uwe John hat am Sonntag stattgefunden. Judith Schuck 03.10.2022, 16.00 Uhr

Uwe John wird am Erntedankfest als Pfarrer von Altnau eingesetzt. Bild: Judith Schuck

«Die Barmherzigkeit sollte immer vor Geboten und Verboten stehen», sagt Pfarrer Uwe John in seiner Predigt am Sonntag in Altnau, «und von denen gibt es in der Religion viele.» Am 1. August trat John die Nachfolge von Pfarrer Guido Hemmeler an. Zuvor wirkte John in Münchwilen und Tägerwilen. Zwei Monate später fand nun der offizielle Einsetzungsgottesdienst statt.