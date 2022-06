Alterszentrum Hoffen auf das Bundesgericht: Die Baustelle der Kreuzlinger Alterssiedlung an der Kirchstrasse bleibt blockiert Das Alterszentrum Kreuzlingen darf vorerst nicht weiterbauen. Mit einem Bezug des «Hauses C» kann bestenfalls im Frühjahr 2024 gerechnet werden. Inka Grabowsky 08.06.2022, 15.50 Uhr

Die Baustelle bleibt bis zum Entscheid des Bundesgerichts verwaist. Bild: Donato Caspari (26. März 2022)

Kurz war Hoffnung aufgeflammt bei den Bauherren von der Genossenschaft Alterszentrum Kreuzlingen. Sie wollen bekanntlich an der Kirchstrasse eine neue Alterssiedlung errichten. Der Altbau ist vergangenen Sommer abgebrochen worden, die Baugrube wurde ausgehoben. Doch im Januar mussten die Arbeiten eingestellt werden. Ein Bewerber, der bei der Ausschreibung wegen spekulativer Materialpreise ausgeschlossen worden war, hatte Beschwerde beim Verwaltungsgericht eingelegt. Ende März wurde diese Beschwerde abgewiesen. Der Präsident des Vorstands, Urs Haubensak, musste bei der Generalversammlung am Dienstagabend allerdings erklären, dass das nur ein Etappensieg war.

Urs Haubensak

Präsident Alterszentrum Kreuzlingen Bild: Donato Caspari

«Wir haben damals den Bauhandwerkern wieder grünes Licht gegeben. Doch nun hat der unterlegene Anbieter die Beschwerde ans Bundesgericht weitergezogen. Eine Entscheidung dort wird Ende Sommer fallen.»

Derzeit ruht die Baustelle wieder, nur weniges, was nicht von der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde betroffen ist, kann durchgeführt werden. Mit einem Bezug des «Hauses C» kann bestenfalls im Frühjahr 2024 gerechnet werden. Damit verzögern sich auch die erwarteten Mieteinnahmen.

Die Teuerung macht Sorgen

Noch ist die finanzielle Lage der Genossenschaft stabil. Am Standort Kreuzlingen bewegten sich Ertrag und Aufwand im erwarteten Rahmen. In Bottighofen musste 2021 jedoch die Defizitgarantie der Gemeinde in Anspruch genommen werden. Im laufenden Jahr ist dort ebenfalls nicht mit ausreichenden Erträgen zu rechnen, die Steuerzahler werden einen Fehlbetrag von fast 91'000 Franken ausgleichen müssen. Grund ist die tiefere Belegung und die an sich erfreuliche Tatsache, dass Bewohner mit geringerer Pflegestufe eingezogen sind. Aufgrund der allgemeinen Teuerung sieht sich die Genossenschaft neuen Herausforderungen gegenüber. «Die Energie- und Lebensmittelkosten sind gestiegen», erklärt Haubensak. «Und die Teuerung wird bei der Lohngestaltung der Mitarbeitenden eine Rolle spielen.» Auf der Einnahmenseite muss gegebenenfalls optimiert werden. Eine Erhöhung der Pflege- und Betreuungstaxen steht im Raum. Der Vorstand muss auch über die Anzahl der ergänzungsleistungsfähigen Zimmer entscheiden. «Das ist unschön», meint der Präsident.

«Wir haben möglicherweise zukünftig weniger Platz für Menschen, die mit weniger Geld durchs Leben gehen.»

Abschiede von Vorständen und Kunstwerken

Die Plastik von Silvio Mattioli verlässt Kreuzlingen. Bild: Inka Grabowsky

Mit Fassung trugen die 63 anwesenden Genossenschafter, dass die Eisenplastik von Silvio Mattioli in den nächsten Tagen abtransportiert wird. Sie beansprucht schlicht zu viel Raum. Die Genossenschaft ist froh, dass sie sie an einen Jugendfreund des Künstlers abgeben konnte. Weder die Stadt Kreuzlingen noch die Evangelische Kirchgemeinde, auf deren Land sie stand, konnten das Werk unterbringen.

Grösseres Bedauern lösten zwei Rücktritte aus dem Vorstand aus. Bereits im vergangenen Jahr hatte sich nach zehn Jahren Edith Wohlfender verabschiedet, was aufgrund der Pandemie nicht richtig gewürdigt werden konnte. Nun folgte Martin Moser mit demselben Schritt – ebenfalls nach zehn Jahren Mitarbeit. Er habe im Vorstand kompetent, glaubwürdig und gewissenhaft gearbeitet, würdigte Haubensak. Dr. Moser gibt auch seine Funktion als Heimarzt auf, was gravierende Folgen haben könnte, denn ohne einen Heimarzt gibt es keine Betriebsbewilligung für das Alterszentrum. Deshalb bleibt Martin Moser interimistisch im Amt, bis ein Nachfolger gefunden wird.

Heimarzt und Vorstandsmitglied Dr. Martin Moser bekommt von Geschäftsführerin Anna Jäger Proviant für seinen weiteren Lebensweg. Bild: Inka Grabowsky