Die Feldlerche hat Zukunfsthoffnung am Bommer Weiher

Alterswilen Die Feldlerche ist vom Aussterben bedroht, doch nun sind am Bommer Weiher Brutpaare gesichtet worden – ein kleiner Hoffnungsschimmer Am Bommer Weiher in der Gemeinde Kemmental haben Vogelschützer Restbestände der Feldlerche beobachtet. «Diese Minipopulation wollen wir erhalten und, wenn möglich, stärken», sagt Uli Bühler, Präsidentin des Vogelschutzvereins Kreuzlingen und Umgebung. Dafür sind sie auf die Unterstützung der Landwirte angewiesen. Inka Grabowsky Jetzt kommentieren 26.08.2022, 05.10 Uhr

Die Feldlerche ist vom Aussterben bedroht. Bild: PD/Martin Leicht

«Vor 30 Jahren gab es noch so viele Feldlerchen, dass man sie gar nicht zählen konnte. Heute steht der Allerweltsvogel in der Schweiz auf der roten Liste der vom Aussterben bedrohten Tiere.» Die Präsidentin des Vogelschutzvereins Kreuzlingen und Umgebung, Uli Bühler, erklärt bei einem Infoabend in Alterswilen, warum sich die ehrenamtlichen Naturschützer so sehr für den Vogel des Jahres einsetzen.