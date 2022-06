ARA Münsterlingen auf Kurs

Abwasserreinigung ARA Münsterlingen: Finanzen im Lot und gut auf Kurs Der Abwasserzweckverband Münsterlingen stimmte an der 17. Delegiertenversammlung allen traktandierten Geschäften einstimmig zu. Manuela Olgiati 03.06.2022, 16.31 Uhr

Die Vorstandsmitglieder Abwasserzweckverband Münsterlingen mit Renate Giger, Präsident Erich Brunner, René Walther und Cyril Schmidiger. Bild: Manuela Olgiati

Das Projekt ARA 2030 mit der dritten Etappe der «Erweiterung Schlammbehandlung» ist abgeschlossen. Die Kosten lagen um 946'884 Franken tiefer als budgetiert. Die Baukostenabrechnung weist einen Betrag von rund 2,753 Millionen Franken aus. Rundum positive Ergebnisse gab es kürzlich an der Delegiertenversammlung mit 17 Delegierten im Restaurant Bären in Bottighofen. Präsident Erich Brunner sprach im Geschäftsbericht von einem interessanten Jahr. Er sagte: «Der Betrieb läuft.» Der Präsident bedankte sich für die «tadellos geleistete» Arbeit von Betriebsleiter Hanspeter Holzer und seinem Team. Erfreulich präsentieren sich die Zahlen des Abwasserzweckverbandes Münsterlingen ebenfalls in der Rechnung 2021. Diese liegt um 7327 Franken unter Budget. Der Gesamtaufwand der Betriebskosten beläuft sich auf rund 1,298 Millionen Franken. Im Investitionsbedarf liegt der Fokus wiederum auf Kanalsanierungen und den Sonderbauwerksanierungen, es sind Massnahmen aus der Generellen Entwässerungsplanung des Kantons Thurgau (GEP). Der Präsident informierte noch über den Wechsel im Vorstand. Münsterlingens Gemeindepräsident René Walther scheidet mit der Wahl zum Stadtpräsidenten von Arbon aus dem Abwasserzweckverband aus. Diese engagierte Mitarbeit wird mit Applaus verdankt.