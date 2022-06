Abschied vom Altnauer Pfarrer Guido Hemmeler

Abschied «Es tut auch etwas weh» – Kirchgemeinde Altnau verabschiedet ihren langjährigen Pfarrer Die Kirchgemeinde war sich einig: Guido Hemmeler war 15 Jahre lang am richtigen Ort. Doch nun geht er in den Ruhestand. 29.06.2022, 16.10 Uhr

40 Tauben liessen der Pfarrer und die Gemeinde fliegen. Bild: PD

(red) Vor rund 15 Jahren ist Pfarrer Guido Hemmeler mit seiner Familie von Gstaad nach Altnau gezogen und hat das Einzelpfarramt der Evangelischen Kirchgemeinde übernommen. Diese Zeit habe die ganze Familie geprägt, das Pfarrhaus sei ihr vertrautes Daheim und Altnau ihre Heimat geworden, schreibt die Kirchgemeinde. Denn am Sonntag war der Tag gekommen, da galt es, Abschied zu nehmen. In einer würdigen, bunten Feier mit Überraschungen bei einem besonderen und festlichen Gottesdienst. Den musikalischen Teil gestaltete die Hauptorganistin Susanne Philipp, der Kirchenchor unter der Leitung von Pascal Miller sowie die Musikgesellschaft Altnau. Für den Wortteil gestaltete der Pfarrer eine bewegende Andacht mit seiner Tochter sowie ein Zwiegespräch mit seiner Frau. Dabei wurden so einige Verbindungen zwischen dem Thurgau und dem Waadtland genannt sowie auch familiengeschichtliche Hintergründe auf humorvolle Art erzählt.

Die Feier sprach die Herzen der Menschen an. Dankbarkeit auf allen Seiten für die gemeinsamen Wege mit einem Wermutstropfen des nahen Abschieds waren gut zu spüren. Die Kirche war bis zu den letzten Reihen besetzt mit Gästen aus nah und fern. Die Kinder durften zeitgleich eine spezielle Kinderfeier mit Geschichten zu Abraham und Steinebemalen im Freien geniessen. Alle Besuchenden bekamen ein Salzsäckchen überreicht. Salz als starkes Symbol und «Ihr seid das Salz der Erde». Ebenso mit starkem Bild durften rund 40 Tauben dem Himmel entgegenfliegen, als Friedensboten sowie als Verbindung von Himmel und Erde.

Aus den Wortmeldungen der Festreden wurde fassbar, wie beliebt der evangelische Herzblutpfarrer war. Des Lobes stark waren auch die Berichte über seine Arbeit für die Kirchenbürger, die Seelsorgegespräche, wie auch die Teamarbeit und alle Tätigkeiten, welche ein Pfarramt mit sich bringt. Alle sind sich einig: Guido Hemmeler war an seinem Platz just am rechten Ort.

Einen musikalischen Leckerbissen durften die Ohren parallel zum köstlichen Apéro riche aller Feiernden geniessen. Der Gospelchor Pfyn formierte sich klang-heimlich und sorgte für einen freudigen Überraschungsmoment. Die Worte des Pfarrers werden noch lange nachklingen:

«Das war eine wundervolle Feier – ich bin unendlich dankbar für alles, was ich in Altnau erleben durfte, mit meiner Familie und als Pfarrer.»

Der Kirchgemeinde blieb, den engagierten Pfarrer mit den allerbesten Wünschen in den wohlverdienten Ruhestand zu begleiten, auch mit etwas Wehmut jedoch vor allem mit viel Segen für den weiteren Lebensweg.

Am Sonntag, 17. Juli, sind alle eingeladen zum letzten Gottesdienst von Guido Hemmelers Amtszeit. Im Anschluss wird sich auch die Möglichkeit anbieten für einen persönlichen Abschiedsgruss beim Kirchenkaffee. Weitere Infos unter www.evang-altnau.ch.